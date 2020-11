ÖFB-Cup: Neue Termine für FK Austria, SK Sturm & Co. fixiert

Aufgrund von einzelnen Corona-Fällen und auch dem Terror-Anschlag in Wien mussten zahlreiche Cup-Partien vorerst abgesagt werden. Nun stehen die neuen Termin fest und die Mehrzahl der Spiele wird in der Länderspielpause nachgeholt.

Noch ein Überbleibsel aus der 2. Runde sind die Matches zwischen Allerheiligen und Amstetten und Reichenau gegen Blau-Weiß Linz. Ersteres wurde nun auf den 14.11. um 15:00 Uhr gelegt, Letzteres nur eine Stunde später am selben Tag, also 16:00 Uhr.

Bereits ein Achtelfinale ist die Partie vom FAC gegen die Austria aus Klagenfurt, welches nun ebenfalls auf den 14. November geschoben wurde, allerdings zur Primetime (20:25 Uhr). Wohl auch aufgrund der diversen Abstellungen an die Nationalteams wurden die Bundesliga-Teams aber nicht direkt in der Pause verlegt.

Europacup-Starter verbleiben an Ort und Stelle

Stattdessen geht es rund eine Woche später weiter. Den Anfang macht Sturm Graz gegen Wacker Innsbruck am 24. November um 20:25 Uhr. Einen Tag später am 15. folgt bereits am Nachmittag (17:15 Uhr) das reine Bundesliga-Duell zwischen der Wiener Austria und Hartberg. Am Abend (20:25 Uhr) sorgen die Vienna und Altach für den Abschluss.

Wegen des prall gefüllten Kalenders wurden die Duelle der Europacup-Starter bereits früh weit in den Dezember geschoben, wo sie auch geblieben sind. Der LASK empfängt die Elektra (16. Dezember, 18:00 Uhr), Salzburg im Spitzenspiel hingegen Rapid (20:30 Uhr). Der WAC kennt seinen Gegner erst nach dem Duell von Allerheiligen gegen Amstetten.

ÖFB-Cup 20/21: Die ausstehenden Spiele im Überblick