Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland - Tschechien: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Deutschland und Tschechien trafen bislang achtmal aufeinander, sechsmal gewann die deutsche und zweimal die tschechische Auswahl.

Vor Beginn:

Mehr Rotation als bei Löw geht nicht? Doch, wie Gegenüber Jaroslav Silhavy beweist: Der Coach der tschechischen Nationalmannschaft nimmt vergleichsweise mit dem 0:1 in der Nations League in Schottland am 14. Oktober sogar elf Wechsel vor. Bremens Torwart Jiri Pavlenka steht erstmals seit Oktober 2019 in der Startelf, Herthas Vladimir Darida und Augsburgs Tomas Koubek sitzen auf der Ersatzbank. Enschedes Vaclav Cerny (von Ajax geliehen) spielt erstmals für die Reprezentace.

Vor Beginn:

Löw setzt im Vergleich zum 3:3 in der Nations League gegen die Schweiz vor einem Monat auf zehn (!) andere Spieler, nur Antonio Rüdiger steht erneut in der Anfangsformation. Ridle Baku und Philipp Max feiern ihr Debüt für das DFB-Team.

Deutschland - Tschechien: Die Aufstellungen

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Brandt, Hofmann - Waldschmidt

Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Brandt, Hofmann - Waldschmidt Tschechien: Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak - Holes, Barak - Kopic, Dockal, Cerny - Krmencik

Vor Beginn:

Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sane sowie Matthias Ginter, Toni Kroos und Timo Werner werden heute nicht mit dabei sein. Sie alle bekamen von Bundestrainer Joachim Löw eine kleine Pause und werden erst am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.

Vor Beginn:

Zum Auftakt des Nationalmannschafts-Lehrgangs spielt das DFB-Team in der Leipziger Red Bull Arena. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Tschechien.

Deutschland - Tschechien heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien wird live im Free-TV gezeigt. Der Privatsender RTL zeichnet für die Übertragung verantwortlich.

Außerdem könnt Ihr über TVNOW einen Livestream abrufen. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

DFB-Team: Spielplan in der Länderspielpause