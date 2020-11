NFL, Week 10: Diese Spiele werden im Free-TV und Livestream gezeigt

Week 10 in der NFL steht an. Welche Teams treffen aufeinander und wo könnt Ihr live im Free-TV und Livestream dabei sein? Hier geben wir Euch einen Überblick.

Jede Menge Action aus der NFL gibt es live auf DAZN! Holt Euch Euren kostenlosen Probemonat, wenn Ihr bei der Red Zone sowie zahlreichen Einzelspielen live dabei sein wollt.

NFL Week 10: Diese Spiele werden im Free-TV und im Livestream gezeigt

Wie gewohnt sind auch in Week 10 zwei Spiele live im Free-TV zu sehen. Pro 7 MAXX zeigt am Sonntag je eine Partie aus dem frühen und späten Slot.

Diese Woche im Programm: Die Tampa Bay Buccaneers, die mit Tom Brady, Rob Gronkowski und Antonio Brown bei den Carolina Panthers zu Gast sind, sowie im Anschluss die Partie der Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks.

Außerdem steht auf ran.de ein weiteres Spiel im Livestream bereit. Ab 19 Uhr könnt Ihr dort am Sonntag das Duell in der NFC East zwischen den New York Giants und den Philadephia Eagles sehen.

Jede Menge Spiele aus der NFL gibt es zudem auf DAZN . Der Streamingdienst zeigt jede Woche das Thursday, Sunday und Monday Night Game. Dies bedeutet: In den kommenden Tagen könnt Ihr auf DAZN bei den Begegnungen Titans vs. Colts, Patriots vs. Ravens und Bears gegen Vikings live und in voller Länge mitfiebern.

Datum Uhrzeit Auswärtsteam Heimteam Übertragung 13. November 2.20 Uhr Indianapolis Colts Tennessee Titans DAZN 15. November 19 Uhr Philadelphia Eagles New York Giants in der Redzone auf DAZN/ran.de 15. November 19 Uhr Jacksonville Jaguars Green Bay Packers in der Redzone auf DAZN 15. November 19 Uhr Washington Football Team Detroit Lions in der Redzone auf DAZN 15. November 19 Uhr Tampa Bay Buccaneers Carolina Panthers in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 15. November 19 Uhr Houston Texans Cleveland Browns in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Los Angeles Chargers Miami Dolphins in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Buffalo Bills Arizona Cardinals in der Redzone auf DAZN 15. November 22.05 Uhr Denver Broncos Las Vegas Raiders in der Redzone auf DAZN 15. November 22.25 Uhr San Francisco 49ers New Orleans Saints in der Redzone auf DAZN 15. November 22.25 Uhr Seattle Seahawks Los Angeles Rams in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 15. November 22.25 Uhr Cincinnati Begnals Pittsburgh Steelers in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 16. November 2.20 Uhr Baltimore Ravens New England Patriots DAZN 17. November 2.15 Uhr Minnesota Vikings Chicago Bears DAZN

NFL: Die Redzone jeden Sonntag im Livestream sehen

DAZN hat außerdem ein weiteres Schmankerl parat: Mit der legendären NFL Redzone seht Ihr jeden Sonntag in einer siebenstündigen werbefreien Konferenz alle Spiele und verpasst damit keinen Touchdown.

Das Angebot von DAZN könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet es 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

DAZN zeigt nicht nur die NFL, sondern auch die weiteren US-Sport-Ligen NBA, NHL und MLB. Hinzu kommen ausgewählte Spiele der Fußball-Bundesliga sowie die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr.

NFL: Termine in der Saison 2020

Die Regular Season endet am 3. Januar. Zuletzt gab die NFL bekannt, dass die Zahl der Playoff-Teams von 14 auf 16 erhöht werden könnte, sollten Spiele aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr ausgetragen werden können.

Der vorgesehene Zeitplan soll allerdings in jedem Falle eingehalten werden. Dies gilt auch für den Termin des Super Bowls, der am 7. Februar 2021 in Tampa/Florida steigen soll - mit möglichst vielen Fans.