NBA Draft 2020: Prospects, Guards - Upside oder doch auf Nummer sicher?

Außerdem: Wo landet Killian Hayes, der sich vergangene Saison bei ratiopharm Ulm in den Draft Boards nach oben gespielt hat? Und wie stark sind Tyrese Haliburton und Kira Lewis Jr. einzuschätzen?

Anthony Edwards (Georgia) - Stärken und Schwächen

Position: Shooting Guard / College: Georgia

Geburtsdatum: 5. August 2001 (19) / Größe: 1,96 Meter / Wingspan: 2,06 Meter / Gewicht: 102 Kilo

Die Statistiken von Anthony Edwards (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 23,1 6,3 3,4 1,6 0,7 3,3 40,2 29,4 (72/245) 77,2

Im Idealfall ein Typ wie: ein junger Eric Gordon

Stärken:

Geborener Scorer

Gardemaß für seine Position

Enormes Potenzial

Schwächen:

Wurfauswahl ausbaufähig

Tritt selten als Passgeber in Erscheinung

Oft unkonzentriert, vor allem defensiv

Geht es nach reinem Potenzial, sollte es keine zwei Meinungen geben, wer der beste Guard und womöglich auch der beste Spieler dieses Jahrgangs sein sollte. Es ist Anthony Edwards, der einen Körper besitzt, der wie für die NBA gemacht zu sein scheint. Als Shooting Guard kommt der 19-Jährige extrem bullig daher und sollte nach Belieben zum Korb ziehen können.

Dort zeigte er auch die Sicherheit, hochprozentig abschließen zu können. Positiv war ebenso, dass Edwards das Tempo sowie die Richtung nach Belieben wechseln kann, da seine Fußarbeit und seine Körperkontrolle bereits auf einem hohen Level sind. Das könnte sich auch auf die Verteidigung übertragen, wo der "Antman", so sein Spitzname, alle Voraussetzungen besitzt, ein Plusspieler zu sein.

Edwards ist zudem mit einer enorme Sprungkraft gesegnet, wodurch er in Georgia für Highlight-Dunks am Fließband sorgte. Doch der Guard ist kein reiner Dunker, auch sein Wurf sieht von der Form her gut aus. 29 Prozent von der Dreierlinie sind zwar schwach, doch in einem schlechten Georgia-Team war er der einzige Spieler, der überhaupt Sprungwürfe treffen konnte. Im Prinzip kann Edwards von überall scoren, so gesehen beim Maui Invitational, als er Titel-Kandidat Michigan State satte 33 Punkte in einer Halbzeit einschenkt und Stepback um Stepback durch die Reuse fliegen ließ.

Anthony Edwards: Die Gefahr des zweiten Andrew Wiggins

Auch aus der Mitteldistanz ist Edwards sicher, weil er in der Lage ist, Platz für sich selbst zu schaffen. Allerdings ist seine Wurfauswahl oft noch schlecht, auch weil sein Passspiel seinem Scoring weit hinterherhinkt. Des Weiteren hat der frühere Bulldog die Tendenz, sich zu sehr in seinen Wurf zu verlieben, anstatt seinen Körper zu nutzen, um den Ring zu attackieren.

Das ist bisher die größte Kritik an Edwards. Wenn er voll fokussiert ist, kann er Spiele im Alleingang entscheiden - an beiden Enden des Feldes. Er zeigt es nur zu selten, vor allem in der Verteidigung. Zu oft gibt es Phasen, in denen er völlig abtaucht, weswegen nicht wenige in ihm einen zweiten Andrew Wiggins sehen. Vor allem abseits des Balles mangelt es an Konzentration beziehungsweise Verständnis, immer wieder verlor er seinen Gegenspieler aus den Augen.

Setzt sich dies in der NBA fort? Es gibt Gegenbeispiele. So hatte auch ein Ben Simmons bei LSU, das damals ähnlich schlecht war wie Georgia, ebenfalls keinerlei Interesse an Defense und wirkte in vielen Phasen phlegmatisch. Inzwischen ist der Australier einer der besten Verteidiger der Liga. Auszuschließen ist dies im Fall Edwards auch nicht, dennoch finden sich in seinem Spiel einige alarmierende Dinge. Was sicher sein sollte ist, dass Edwards auch in der NBA scoren wird und das auf einem hohen Level.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt zu Anthony Edwards!

Prognose: Zwischen 1 und 3.

Mögliche Teams: Timberwolves, Warriors, Hornets.

LaMelo Ball (Illawarra Hawks) - Stärken und Schwächen

Position: Point Guard / Verein: Illawarra Hawks (Australien)

Geburtsdatum: 22. August 2001 (19) / Größe: 2,01 Meter / Wingspan: 2,08 Meter / Gewicht: 82 Kilo

Die Statistiken von LaMelo Ball (pro 36 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 19,6 8,7 7,9 1,8 0,1 2,9 37,5 25,0 (20/80) 72,3

Im Idealfall ein Typ wie: Spencer Dinwiddie

Stärken:

Hoher Baskteball-IQ

Kein Pass ist zu schwer

Stark im Pick'n'Roll

Schwächen:

Wurfauswahl oft schwach

Grauenhafter Verteidiger

Fragezeichen hinter komischem Wurf

Ähnlich polarisierend wie Edwards ist LaMelo Ball und das nicht nur wegen seines Nachnamens. Fakt ist, dass Ball der beste Passgeber in diesem Draft ist - und das mit Abstand. Nun ist die australische NBL schwächer als die Euroleague einzustufen, doch dass Ball als Spielmacher mit solch einer Selbstverständlichkeit eine Offense führen kann, war nicht zu erwarten.

Mit knapp über 2 Metern ist LaMelo größer als der typische Point Guard, entsprechend kann Ball über seine Gegenspieler hinwegsehen. So ist er in der Lage, Pässe zu spielen, wie es nur wenige können. Vor allem im Pick'n'Roll bewies Ball eine beeindruckende Geduld für sein Alter und zeigte sich enorm kreativ, wenn es darum ging, den abrollenden Spieler unter dem Korb zu füttern. Gefühlt hatte Ball für jede Defense eine Lösung und stellte so seinen hohen Basketball-IQ unter Beweis.

Ein Faktor ist zudem sein Ballhandling, das deutlich besser als das seines Bruders Lonzo ist. So erwischt er seine Gegenspieler oft auf dem falschen Fuß und kann sich so Platz verschaffen. Das kann Ball per Dreier mit seinem schnellen Release bestrafen oder aber auch per Floater, der schon recht gut fällt. In RIngnähe scheut Ball dagegen den Kontakt und schließt dort auch entsprechend schwach ab.

LaMelo Ball: Guter Passgeber, wackeliger Werfer

Wie so viele Prospects wird Ball zumindest mit den Jahren kräftiger werden und dies etwas marginalisieren, doch das wird nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ball ein grauenhafter Verteidiger ist. Zu oft bleibt er in Blöcken hängen, zu oft schaut er nur dem Spalding hinterher und zu wenig dem Gegenspieler. Trotz seines hohen IQs verschlief er in Australien reihenweise Rotationen und lief dann völlig kopflos umher.

Kopflos wirkte teilweise auch seine Wurfauswahl. So gut er das Spiel auch lesen kann, nimmt Ball zu oft Dreier früh in der Wurfuhr, ohne dass einer seiner Mitspieler den Ball berührt hat. Bei einem elitären Schützen wäre das zu verkraften, doch dem 19-Jährigen geht hier die Konstanz ab, wohl auch weil seine Wurfform in keinem Lehrbuch niedergeschrieben ist.

Der Releasepunkt ist sehr niedrig, was Sorgen macht. Gleichzeitig bewies Ball bisher Touch von der Freiwurflinie und auch mit seinem Floater, daher ist die Chance vorhanden, dass der Spielmacher über die Jahre einen soliden Wurf etablieren kann. Das ist in der heutigen NBA wichtig. Sein Bruder weiß, wie schwer es ist, wenn man aus der Distanz keine Gefahr darstellt.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt zu LaMelo Ball!

Prognose: Zwischen 1 und 3.

Mögliche Teams: Timberwolves, Warriors, Hornets.

Killan Hayes (ratioharm Ulm) - Stärken und Schwächen

Position: Point Guard / Verein: ratiopharm Ulm

Geburtsdatum: 27. Juli 2001 (19) / Größe: 1,96 Meter / Wingspan: 2,04 Meter / Gewicht: 98 Kilo

Die Statistiken von Killian Hayes (pro 36 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 16,8 4,1 7,8 2,1 0,4 4,7 48,2 29,4 (30/102) 87,6

Im Idealfall ein Typ wie: D'Angelo Russell

Stärken:

Starker Passgeber

Wurf kann eine Waffe werden

Gute defensive Anlagen

Schwächen:

Hohe Anfälligkeit für Ballverluste

Zu linkslastig in seinem Spiel

Athletische Defizite

Ratiopharm Ulm bewies Mut, als sie 2019 verkündeten, dass der 18-jährige Killian Hayes der Regisseur des Teams werden sollte - und es hat sich für beide Seiten gelohnt. Die Ulmer haben an Reputation bei der Ausbildung von Talenten gewonnen und Hayes kletterte über die Saison beständig in den Mock Drafts nach oben und wird bei Kevin O'Connor von The Ringer sogar als bestes Prospect des Drafts geführt.

Das ist jedoch wohl etwas hoch gegriffen, auch wenn Hayes viele Anlagen vereint, um für viele Jahre eine gute Rolle in der NBA zu spielen. Das fängt schon beim Passspiel an. Mit seiner linken Hand kann der Franzose seine Mitspieler auf so ziemliche jede Art und Weise finden, sei es ein diagonaler Ball über das halbe Feld oder der simple Bodenpass zum Big Man.

Zudem strahlt Hayes auch mit seinem eigenen Wurf Gefahr aus. Die Dreierquote lässt das nicht vermuten, doch der Guard nahm viele schwere Würfe aus dem Dribbling, was die Quote etwas sinken ließ. Dabei deutete Hayes an, dass er in Zukunft auch vermehrt Stepback-Dreier treffen kann, was in der NBA für Guards ein wichtiges Tool ist, um sich Platz zu verschaffen.

Killian Hayes: Wenn er doch auch mit rechts spielen könnte

Was für Hayes' Wurfstärke spricht, ist seine Freiwurfquote von 87 Prozent - meist ein Indikator, dass ein Spieler ein guter Schütze ist. Überraschend war dagegen, wie gut Hayes abschließen kann. 62 Prozent im Zweierbereich sind für einen Guard keine Selbstverständlichkeit, erst recht nicht für einen Teenager.

Probleme gibt es dagegen traditionell für Youngster in der Defense, davor war auch Hayes nicht gefeit. Tatsächlich besitzt der frühere Ulmer gute Anlagen, weiß wie er sich im Pick'n'Roll verhalten muss und hat eine Nase für Steals, doch das zeigte er nicht konstant. Auf der anderen Seite war er auch enorm anfällig für Ballverluste, was sich aber mit mehr Erfahrung bessern sollte. Nicht wenige 18-Jährige bekommen in Europa die Schlüssel zu einem Team.

Gleiches gilt für das Einsetzen der rechten Hand, was Hayes nur ungern tut. Selbst im Abschluss nimmt Hayes lieber einen komischen Wurf mit links, anstatt einfach mit rechts den Ball in den Korb zu legen. Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath beteuerte jedoch gegenüber SPOX, dass Hayes' rechte Hand "eigentlich gut" sei: "Mit der rechten Hand hat er insgesamt einfach konservativer gespielt. Er war nicht bereit, das gleiche Risiko zu gehen wie mit links."

Verbessert er das, dürfte Hayes noch schwerer auszurechnen sein. Der Franzose besitzt Star-Potenzial, dürfte aber auch als sekundärer Ballhandler eine gute Rolle spielen. Hayes dürfte seinen Weg gehen, auch wenn er vermutlich durch seine athletischen Defizite wohl kein Superstar werden wird.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von KIllian Hayes!

Prognose: Zwischen 4 und 10.

Mögliche Teams: Bulls, Pistons, Knicks, Hawks, Wizards.

Tyrese Haliburton (Iowa State) - Stärken und Schwächen

Position: Point Guard / College: Iowa State

Geburtsdatum: 29. Februar 2000 (20) / Größe: 1,96 Meter / Wingspan: 2,03 Meter / Gewicht: 79 Kilo

Die Statistiken von Tyrese Haliburton (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 16,6 6,4 7,0 2,7 0,7 3,0 50,4 41,9 (52/124) 82,2

Im Idealfall ein Typ wie: Ein besserer Shaun Livingston

Stärken:

Hoher Basketball-IQ

Sicherer Spotup-Schütze

Gute defensive Fundamentals

Schwächen:

Fehlende Explosivität und Athletik

Zu leicht auf der Brust

Hat Probleme, sich selbst einen Wurf zu kreieren

Der Liebling der Draft-Gurus spielte in der vergangenen Saison im verschlafenen Ames, Iowa. Nach Monte Morris könnte mit Haliburton nun der zweite Spielmacher in drei Jahren in die NBA geschickt werden, der auch der erste Erstrundenpick von Iowa State seit 2012 (Royce White) werden kann.

Im Gegensatz zu den drei Guards über ihm, sind sich NBA-Teams bei Haliburton recht sicher, was sie bekommen. Der 20-Jährige besitzt Fähigkeiten, die man nicht lernen kann. Er hat bei seinen Pässen ein exzellentes Timing und weiß genau, wo seine Mitspieler den Ball am liebsten erhalten wollen.

Zudem ist das Spiel von Haliburton sehr reif, der hochgewachsene Guard passt gut auf den Ball auf und begeht nur wenig Ballverluste. Die Frage ist jedoch, ob er dies auch auf die NBA übertragen kann, wenn die Gegenspieler deutlich athletischer sein werden. Eine weitere Sorge ist sein Ballhandling: Haliburton hat die Angewohnheit, den Ball hoch springen zu lassen, was das Risiko für Turnover natürlich erhöht.

Tyrese Haliburton: Der optimale Fit für die Warriors?

Das Gute an Haliburton ist, dass er den Ball nicht in den eigenen Händen benötigen. Auch bei Iowa State fügte der Guard sich der Offense und agierte oft abseits des Balles. Dabei stellte er eine stete Gefahr dar, weil er aus dem Catch-and-Shoot enorm sicher ist. Hier spielt es auch keine Rolle, dass sein Wurf etwas merkwürdig und langsam daherkommt. Das ist erst dann entscheidend, wenn Haliburton für sich selbst kreieren muss. Eine echte Gefahr aus dem Dribbling ist er darum nicht.

Das ist es auch, wieso nur wenige glauben, dass aus Haliburton ein echter Franchise Player werden kann. Der 20-Jährige besitzt gute Fundamentals, kann von allem ein bisschen, aber auch nichts besonders gut. Das gilt übrigens auch für die Verteidigung, wo er zwar im Team-Verbund glänzen kann, aber im Eins-gegen-Eins gegen schnelle und bullige Guards große Probleme bekommen könnte.

Zusammengefasst ist Haliburton vor allem eines - grundsolide. Gerade für Teams, die bereits einen oder mehrere Stars haben und die Playoffs angreifen wollen, ergibt Haliburton, der auch als guter Charakter gepriesen wird, definitiv Sinn. Wer allerdings in ihm einen Heilsbringer sieht, könnte enttäuscht werden.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Tyrese Haliburton!

Prognose: Zwischen 4 und 10.

Mögliche Teams: Bulls, Pistons, Knicks, Hawks, Wizards.

Kira Lewis Jr. (Alabama) - Stärken und Schwächen

Position: Point Guard / College: Alabama

Geburtsdatum: 6. April 2001 (19) / Größe: 1,91 Meter / Wingspan: 1,98 Meter / Gewicht: 75 Kilo

Die Statistiken von Kira Lewis Jr. (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 19,6 5,1 5,6 1,9 0,6 3,8 45,9 36,6 (56/153) 80,2

Im Idealfall ein Typ wie: Lou Williams

Stärken:

Enorme Schnelligkeit

Viele Moves und guter Touch

Guter Eins-gegen-Eins-Verteidiger

Schwächen:

Zu klein bzw. zu leicht in der Defense

Überdreht manchmal etwas

Sein Wurf könnte besser sein

Der Preis für den schnellsten Spieler im Draft geht mit großem Abstand an Alabamas Kira Lewis, der auch in der NBA zu den schnelleren Zeitgenossen der Kategorie De'Aaron Fox (Sacramento Kings) einzuordnen ist. Dafür, dass Lewis mit viel Tempo agiert, wirkt sein Spiel dennoch kontrolliert. Sein Arsenal aus Crossovern, Fakes und Hesitation-Moves ist groß und gleichzeitig der wichtigste Bestandteil seines Spiels.

Vor allem mit dem kurzen Abstoppen und dem anschließenden Schritt nach links, um zum Dreier hochzusteigen, erwischte Lewis auf dem College seine Gegenspieler beständig auf dem falschen Fuß. Mit seinem schnellen ersten Schritt kann er zudem die Zone nach Belieben penetrieren. Beim Abschluss hat er natürlich körperliche Nachteile, doch dafür einen hervorragenden Touch, wodurch er aus verschiedensten Winkeln übers Brett vollenden kann.

Schließt er nicht ab, ist er in der Lage, den richtigen Pass zu spielen. Auch unter großem Druck findet er über die Baseline die freien Schützen. Am hinteren Ende ist Lewis gegen seinen Mann ein guter Verteidiger. Er bewegt seine Füße sehr gut und kann seine Gegenspieler vor sich halten. Schwierigkeiten hat Lewis dagegen, wenn es darum geht, um Blöcke zu kommen.

Kira Lewis Jr.: Der nächste Lou Williams?

Zudem ist er durch seine fehlende Körpergröße beim Switching eine große Schwachstelle. Das ist etwas, was sich kaum beheben lässt. Weitere Baustellen sind ein verlässlicher Floater und ein besseres Pullup-Spiel. Hier ist Lewis noch zu ausrechenbar, da er fast immer nach links zieht, um zu werfen.

Ein Plus ist dagegen sein Spiel in Transition. Lewis spekuliert nicht nur auf den Pass wie zum Beispiel früher ein Monta Ellis, sondern wählt seine Gambles bewusst. Hat er einmal den Spalding gesichert, ist er nicht mehr einzuholen.

So groß die Bedenken ob Lewis' Größe und der defensiven Probleme sind, ist er auf jeden Fall einen Pick am Ende der Lottery wert. Eine Zukunft als Anführer der Reservisten a la Lou Williams ist definitiv vorstellbar.

Prognose: Ende der Lottery.

Mögliche Teams: Pelicans, Celtics, Magic, Blazers.