BVB: Der Spielplan und die Termine von Borussia Dortmund bis zur Winterpause

© imago images

BVB-Spielplan: Daten und Termine

Die zweiwöchige Länderspielpause ist für den BVB nur ein letztes kurzes Duchatmen, bevor noch einmal zehn (!) Spiele bis zur kurzen Winterpause anstehen.

Los geht es für die Schwarzgelben wieder am Samstag, den 21. November, in der Bundesliga mit dem Spiel gegen Hertha BSC. Danach ist der Kalender aufgrund der Teilnahme an mehreren Wettbewerben extrem dicht. Der BVB muss dann alle drei Tage in der Bundesliga, Champions League oder im DFB-Pokal ran.

Wenige Tage nach dem 8. Spieltag empfängt man in der Champions-League-Gruppe den FC Brügge. Am 8. Dezember wird die Gruppenphase mit dem Duell gegen Zenit St. Petersburg beendet. Am 22. Dezember findet gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum Abschluss des Jahres dann noch die zweite Runde des DFB-Pokals statt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Wettbewerb 21.11.2020 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Bundesliga 24.11.2020 21 Uhr Borussia Dortmund FC Brügge Champions League 28.11.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FC Köln Bundesliga 02.12.2020 21 Uhr Borussia Dortmund Lazio Rom Champions League 05.12.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bundesliga 08.12.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund Champions League 12.12.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart Bundesliga 15.12.2020 20.30 Uhr SV Werder Bremen Borussia Dortmund Bundesliga 19.12.2020 15.30 Uhr Union Berlin Borussia Dortmund Bundesliga 22.12.2020 20 Uhr Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund DFB-Pokal

BVB-Spielplan: Die Spiele live auf DAZN sehen

DAZN zeigt alle BVB-Spiele in Form von Highlights auf der Plattform. Diese stehen immer 40 Minuten nach Spielende abrufbereit.

In der Champions League zeigt DAZN hingegen zwei der verbleibenden drei Gruppenspiele live und in voller Länge - nämlich das Heimspiel gegen den FC Brügge und das Auswärtsspiel am letzten Spieltag gegen Zenit St. Petersburg.

Das "Netflix des Sports" hat auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die wie die Champions League live und in voller Länge übertragen werden, im Angebot. Aber auch für die Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division ist DAZN verantwortlich.

Zusätzlich werden zahlreiche weitere Sportarten vom Dienst gezeigt. Unter anderem die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB und NFL), Darts, Motorsport, Tennis, Radsport, Handball, Wrestling oder Wintersport.

Nach einem Gratis-Probemonat kostet das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 7. Spieltag

Der BVB ist nach der 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern München auf Rang drei in der Bundesliga abgerutscht. Damit fehlen nach sieben Spieltagen drei Punkte auf den Tabellenführer aus München.