Italien gegen Estland heute live: Das Freundschaftsspiel im TV und Livestream

Die italienische Nationalmannschaft trifft am heutigen Mittwoch in einem Testspiel auf Estland. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

© imago images / Sportiamge

Italien vs. Estland heute live: Ort, Datum, Uhrzeit, Fans

Das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Estland steigt am heutigen Mittwoch (11. November) um 20.45 Uhr. Austragungsort des Testspiels ist das Artemio Franchi, benannt nach einem italienischen Fußballfunktionär, in Florenz. Das Stadion in Siena wurde ebenfalls nach ihm benannt.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Italien seit Ende Oktober keine Fans mehr in den Stadien zugelassen. Zuvor durften bis zu 1000 Zuschauer in die Arenen.

Italien - Estland heute live im TV und Livestream sehen

Wer in Deutschland und Österreich auf eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die gesamte Nations League, abgesehen von Spielen der deutschen Nationalmannschaft, und ausgewählte Länderspiele - so auch Italien gegen Estland - gibt es ausschließlich bei DAZN .

Der Streaminganbieter bietet außerdem Übertragungen von Partien der Bundesliga (40 Spiele), Champions League (über 100 Spiele), Europa League (alle Spiele), Serie A, Ligue 1 und LaLiga an. Auch US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL) sowie jede Menge Kampfsport gibt es unter anderem bei DAZN .

Das benötigte Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

© imago images / Team 2

Italien: Corona-Chaos bei der Squadra Azzurra

Italien muss bei den kommenden drei Länderspielen auf Trainer Roberto Mancini verzichten. Der 55-Jährige wurde am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich mit sofortiger Wirkung in häusliche Quarantäne begeben. Symptome zeigte er bisher nicht.

Zudem befinden sich aktuell zehn Nationalspieler in Quarantäne, darunter unter anderem Torjäger Ciro Immobile sowie Lorenzo Pellegrini und Leonardo Spinazzola. Einige Spieler kehren hingegen aus der Isolation zurück.

Italien: Kader für die nächsten Länderspiele

So sieht Italiens Kader, der aufgrund der vielen Coronafällen größer als sonst ist, für die Spiele gegen Estland, Polen und Bosnien aus:

Position Spieler Team Tor Alessio Cragno Cagliari Calcio Tor Gianluigi Donnarumma** AC Milan Tor Alex Meret** SSC Neapel Tor Salvatore Sirigu FC Turin Abwehr Francesco Acerbi* Lazio Rom Abwehr Cristiano Biraghi* AC Florenz Abwehr Leonardo Bonucci** Juventus Turin Abwehr Davide Calabria AC Milan Abwehr Domenico Criscito* FC Genua Abwehr Danilo D'Ambrosio* Inter Mailand Abwehr Giovanni Di Lorenzo SSC Neapel Abwehr Emerson FC Chelsea Abwehr Alessandro Florenzi** Paris Saint-Germain Abwehr Gianluca Mancini* AS Rom Abwehr Luca Pellegrini* FC Genua Abwehr Alessio Romagnoli AC Milan Abwehr Leonardo Spinazzola* AS Rom Mittelfeld Nicolo Barella* Inter Mailand Mittelfeld Gaetano Castrovilli* AC Florenz Mittelfeld Bryan Cristante* AS Rom Mittelfeld Roberto Gagliardini* Inter Mailand Mittelfeld Jorginho FC Chelsea Mittelfeld Manuel Locatelli* US Sassuolo Mittelfeld Lorenzo Pellegrini* AS Rom Mittelfeld Matteo Pessina Atalanta Bergamo Mittelfeld Roberto Soriano FC Bologna Mittelfeld Sandro Tonali AC Milan Stum Andrea Belotti FC Turin Stum Domenico Beradi* US Sassuolo Stum Federico Bernadeschi Juventus Turin Stum Francesco Caputo* US Sassuolo Stum Federico Chiesa** Juventus Turin Stum Stephan El Shaarawy Shanghai Shenua Stum Vincenzo Grifo SC Freiburg Sturm Ciro Immobile* Lazio Rom Sturm Lorenzo Insigne** SSC Neapel Sturm Moise Kean** Paris Saint-Germain Sturm Kevin Lasaga Udinese Calcio Sturm Riccardo Orsolini FC Bologna Sturm Pietro Pellegri AS Monaco

*Kommt zum Kader dazu, wenn ein negativer Test vorliegt.

**Verspätete Ankunft: Seit Dienstag 22 Uhr im Kader.