Türkei gegen Kroatien heute live: Testspiel im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch stehen sich die Türkei und Kroatien in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Türkei vs. Kroatien heute live: Datum, Uhrzeit und Ort

Das Freundschaftsspiel zwischen der türkischen und kroatischen Nationalmannschaft steigt am heutigen Mittwoch (11. November) um 18.45 Uhr.

Gespielt wird im Vodafone Park in Istanbul, der Heimspielstätte von Besiktas Istanbul.

Türkei - Kroatien: Das Testspiel heute live im TV und Livestream

In Deutschland habt Ihr nur eine Möglichkeit, die Partie zwischen der Türkei und Kroatien live in voller Länge zu sehen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an mehreren Testspielen und allen Spielen in der Nations League (außer mit deutscher Beteiligung), darunter auch die heutige Begegnung.

Neben den Länderspielen ist auch jede Menge europäischer Spitzenfußball auf Vereinsebene bei DAZN beheimatet. Das "Netflix des Sports" hat die Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga im Programm. Auch US-Sport (NBA, NFL, NHL und MLB) sowie Darts, Boxen, UFC und Wrestling kommen beim Streaminganbieter nicht zu kurz.

Türkei - Kroatien: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute Abend in die Partie gehen:

Türkei: Günok - Celik, Demiral, Kabak, Kaldirim - Tufan, Yokuslu - Ünder, Calhanoglu, Karaman - Yazici

Günok - Celik, Demiral, Kabak, Kaldirim - Tufan, Yokuslu - Ünder, Calhanoglu, Karaman - Yazici Kroatien: Livakovic - Uremovic, Lovren, Vida, Barisic - Badelj, Modric - Brekalo, Kovacic, Perisic - Kramaric

Türkei und Kroatien in der Nations League: Die Tabellen

In der Nations League ist die türkische Nationalmannschaft noch ohne Sieg und droht sogar abzusteigen. Lediglich drei Punkte sammelte die Türkei in drei Spielen. Im Rahmen de Länderspielpause kommt es noch zu Duellen mit Russland (15. November) und Ungarn (18. November).

Türkei in Liga B, Gruppe 3:

Platz Nation Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Russland 4 2 2 0 3 8 2 Ungarn 4 2 1 1 1 7 3 Türkei 4 0 3 1 -1 3 4 Serbien 4 0 2 2 -3 2

Auch Kroatien geht in der Nations League unter. Der Vize-Weltmeister von 2018 ist in der Hammergruppe mit Portugal und Frankreich chancenlos. Die nächsten Spiele steigen am 14. November in Schweden und am 17. November gegen Portugal.

Kroatien in Liga A, Gruppe 3: