Luxemburg - Österreich: Länderspiel heute live im Free-TV und Livestream sehen

Österreichs Nationalmannschaft weist vor dem Testspiel am Mittwoch auswärts gegen Luxemburg eine makellose Bilanz gegen die Auswahl aus dem Großherzogtum auf. Alle bisherigen sechs Duelle wurden gewonnen, das Torverhältnis steht bei 26:4. Das bisher letzte Duell endete am 27. März 2018 mit einem 4:0 für Österreich.

Auch die jüngste Testspiel-Statistik spricht für das ÖFB-Team. Unter Franco Foda schauten in neun Freundschaftspartien sieben Siege heraus. Im Falle eines Erfolges im Stade Josy Barthel hätte die ÖFB-Equipe den vierten Länderspiel-Sieg in Folge eingefahren. Von der Bestmarke von sieben Siege en suite, aufgestellt von Oktober 2017 bis Juni 2018 sowie von Dezember 1933 bis Juni 1934, wäre man dann aber noch immer weit entfernt.

Österreich - Griechenland im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt das Testspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist diesmal Boris Kastner-Jirka. Im Studio nehmen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Das Spiel gegen Luxemburg, ebenso wie sämtliche Nations-League-Partien, wird von DAZN übertragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 11.11.2020 20:30 Uhr Luxemburg Österreich Josy-Barthel-Stadion

Luxemburg - Österreich: Mögliche Aufstellungen

Luxemburg: Schon (FC Wiltz) - Jans (Standard Lüttich), Korac (1. FC Nürnberg), Selimovic (OFI Kreta), Carlson (Karlsruher SC) - Bohnert (Mainz 05), S. Thill (FK Tambow), Skenderovic (Progres Niederkorn), Bensi (Fola Esch), Mica Pinto (Sparta Rotterdam) - Deville (1. FC Saarbrücken)

Ersatz: Moris (Union Saint Gilloise), Kips (F91 Düdelingen) - Gerson (IFK Norrköping), Mahmutovic (FK Lwiw), Martins (Casa Pia), V. Thill (Nacional Madeira), Leandro Barreiro (Mainz 05), Sinani (Waasland-Beveren), Olesen (1. FC Köln), Rupil (Mainz 05), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiew), Muratovic (F91 Düdelingen)

Österreich: A. Schlager - Trimmel, Lienhart, Hinteregger, Ranftl - Ilsanker, P. Zulj - Lazaro, Holzhauser, Onisiwo - Kalajdzic

Ersatz: Pervan (VfL Wolfsburg), Siebenhandl (Sturm Graz) - Wiesinger (LASK), Dragovic (Bayer Leverkusen), Trauner (LASK), Balic (LASK), Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Schaub (FC Luzern), Grbic (FC Lorient), Gregoritsch (FC Augsburg)

ÖFB-Kader vorerst ohne Marko Arnautovic

Marko Arnautovic scheint nicht im 29-Mann-Kader für die November-Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft auf. Der Wiener, der am kommenden Mittwoch noch mit seinem Club Shanghai SIPG in der chinesischen Liga im Einsatz ist, wurde am Freitag von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur auf die Abrufliste gesetzt.

Außerdem fehlen unter anderem die verletzten Konrad Laimer und Stefan Posch, Marco Friedl steht wegen Reisebeschränkungen nicht zur Verfügung. Erstmals ins Aufgebot berufen wurde LASK-Offensivspieler Husein Balic. Die ÖFB-Auswahl tritt auswärts gegen Luxemburg (11. November/Testspiel) und jeweils in der Nations League in Wien gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November) an.

Ulmer, Stankovic nach Luxemburg-Spiel beim ÖFB-Team

Nach der Verwirrung um Corona-Tests bei Red Bull Salzburg stoßen die beiden "Bullen"-Profis Andreas Ulmer und Cican Stankovic nach dem Testspiel am Mittwoch in Luxemburg zur österreichischen Nationalmannschaft. Der ursprünglich ebenfalls nominierte Albert Vallci wurde auf die Abrufliste gesetzt, weil er nur für das Duell mit dem Team aus dem Großherzogtum vorgesehen war.

Die Reise nach Luxemburg können Ulmer und Stankovic nicht antreten, weil sie die am Dienstag durchgeführten UEFA-Tests versäumten. Ebenfalls nicht mitfliegen wird Maximilian Ullmann. Der Rapid-Linksverteidiger bleibt vorsichtshalber in Wien, weil es bei Rapid eine positive Pool-Testung gegeben hat.

Außerdem muss Teamchef Franco Foda auf den an einer Wadenverletzung laborierenden Alessandro Schöpf verzichten. Der Deutsche nominierte Jörg Siebenhandl und Philipp Wiesinger nach.