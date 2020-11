BVB, News und Gerüchte - Southgate über Sancho: "Sancho will ein Spitzenspieler sein?"

Facebook

© imago images / PA Images

News und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Vortag gibt es hier.

BVB - Southgate über Sancho: "Kann ein Spitzenspieler sein"

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate erachtet Jadon Sancho von Borussia Dortmund noch nicht als Spitzenspieler. "Es liegt immer in unserer Verantwortung, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Aber es gibt auch eine Verantwortung für sie", sagte er im Vorfeld der anstehenden Länderspiele. "Sancho will ein Spitzenspieler sein? Er kann ein Spitzenspieler sein."

Sancho steckt derzeit in einer Krise und enttäuschte auch beim Bundesligatopspiel gegen den FC Bayern München (2:3) . "Jadon muss die Herausforderung jeden Tag aufs Neue annehmen und besser werden. Er ist noch extrem jung und muss sich immer weiter verbessern", forderte Southgate.

England ist im Rahmen der Nations League am Sonntag in Belgien zu Gast und empfängt am darauffolgenden Mittwoch Island. Aktuell ist die Mannschaft Tabellendritter. Bereits diesen Donnerstag steht ein Freundschaftsspiel gegen Irland an. Neben Sancho steht mit Jude Bellingham ein zweiter BVB-Spieler im englischen Aufgebot.

Jadon Sancho: Seine Statistiken für den BVB in 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 6 0 2 454 Champions League 2 1 0 174 DFB-Pokal 1 1 1 64

© imago images / ULMER Pressebildagentur

Arsenal stand offenbar kurz vor Bellingham-Verpflichtung

Der FC Arsenal stand offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Jude Bellingham, ehe Borussia Dortmund den Zuschlag erhielt. Grund für den geplatzten Wechsel sei laut Arsenal-Legende Tony Adams eine Personalrochade in Arsenals Führungsetage gewesen.

"Sein Transfer ist gescheitert, weil es einen Wechsel auf der Position des Chefscouts gab. Arsenals Talentspäher haben ihn früh beobachtet und der Chefscout war absolut begeistert von ihm", erklärte Adams bei Sky Sports .

Der 17-jährige Mittelfeldspieler Bellingham wechselte im Sommer für 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund.

Alle Informationen zu dieser Thematik gibt es hier .

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen