UEFA Nations League live sehen: So siehst Du die Spiele im Stream

Alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live sehen? Das geht mit dem gratis Probemonat von DAZN!

Nations League: Diese Spiele stehen an

Zwei Spieltage sind in der Nations League noch zu spielen, der 5. und 6. Spieltag der Gruppenphase stehen aus. Die insgesamt 54 Begegnungen werden am Samstag und Sonntag (14.+15. November, 5. Spieltag) und am Dienstag und Mittwoch (17.+18. November, 6. Spieltag) ausgetragen.

Für das deutsche Team geht es dabei am Samstag ab 20.45 Uhr in Leipzig gegen die Ukraine und am Dienstag in Sevilla gegen Spanien (ebenfalls 20.45 Uhr).

Daneben stehen zahlreiche weitere Topspiele auf dem Programm, unter anderem empfängt Europameister Portugal den amtierenden Weltmeister Frankreich.

Nations League: Topspiele des 5. und 6. Spieltags

Datum Anpfiff Gruppe Heim Auswärts Übertragung Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Deutschland Ukraine ZDF Samstag, 14. November 20.45 Uhr A3 Portugal Frankreich DAZN Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Schweiz Spanien DAZN Sonntag, 15. November 18.00 Uhr B3 Türkei Russland DAZN Sonntag, 15. November 20.45 Uhr A2 Belgien England DAZN Dienstag, 17. November 20.45 Uhr A4 Spanien Deutschland ARD Dienstag, 17. November 20.45 Uhr A3 Kroatien Portugal DAZN Mittwoch, 18. November 20.45 Uhr B1 Österreich Norwegen DAZN

Nations League live sehen: So läuft die Übertragung im Livestream

Bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft seid Ihr in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live dabei. Die Livestreams findet Ihr unter folgenden Links:

Zum Livestream der ARD

Zum Livestream des ZDF

Alle weiteren Begegnungen der Nations League gibt's live bei DAZN . Der Streamingdienst hat außerdem die Highlights aller Spiele und die deutschen Begegnungen sogar in voller Länge als Re-Live-Spiele im Programm.

Nations League: Die Tabelle der deutschen Gruppe

In Deutschland Gruppe A4 liegt aktuell Spanien vorn. Beim Gastspiel in Sevilla kann die DFB-Elf allerdings vorbeiziehen, nötig wäre ein besseres Ergebnis als das 1:1 im Hinspiel.

Lediglich der Gruppenerste zieht in das Halbfinale der Nations League ein. Wann dieses stattfindet, hat die UEFA noch nicht offiziell bekanntgegeben.