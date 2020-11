BVB-Sportdirektor Michael Zorc äußert sich zur Formschwäche von Jadon Sancho: "Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden"

Facebook

"Momentan fehlt ihm diese natürliche Leichtigkeit", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten und bestätigte damit, dass man auch in der Dortmunder Führungsetage vom Formtief des englischen Nationalspielers Notiz genommen hatte.

In der Bundesliga steht Sancho, in der vergangenen Saison noch Topscorer des BVB mit 20 Toren und 20 Vorlagen, bei null Toren. Nachdem er aufgrund einer Atemwegsinfektion Ende September pausieren musste und sich vor den Länderspielen mit England im Oktober erneute Eskapaden geleistet hatte, steuerte er bei den Schwarzgelben in den Spielen danach lediglich ein Tor (gegen Zenit St. Petersburg) und eine Vorlage (gegen Schalke 04) bei.

Im Topspiel am vergangenen Samstag arbeitete er zwar defensiv engagiert, in der Offensive blieb er jedoch wie zuletzt ständig blass ( SPOX -Note 4). "Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden", erklärte Zorc bezüglich der Maßnahmen, die man beim BVB ergreife, um Sancho zurück in die Spur zu verhelfen.

Trainer Lucien Favre hatte zuvor Verständnis für das Formtief des 20-Jährigen gezeigt und erklärt: "Du kannst nicht ein Jahr lang in Topform sein. Wenn er mal einen Monat nicht bei 100 Prozent ist, müssen wir das akzeptieren."

Bei Sancho, um den sich im vergangenen Transfersommer zahlreiche Wechselgerüchte trotz des BVB-Machtworts Anfang August hartnäckig hielten, hoffen nach Angaben von Zorc alle auf das Gleiche: "Dass der Knoten bald platzt."