2. Liga: Holstein Kiel gegen den Hamburger SV heute im Liveticker

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: Holstein Kiel gegen den HSV heute im Liveticker: 0:0

9. : Reese flankt an den zweiten Pfosten, Bartels steht dort sehr frei. Aber der ehemalige Bremer braucht zu lang, um den Ball anzunehmen. Gyamerah geht dazwischen.

7. : Mühling steckt für Serra durch, dessen Direktabschluss knapp am Tor vorbeizischt. Der Stürmer stand aber auch knapp im Abseits.

4. : Kittel will einen Doppelpass mit Terodde spielen, aber der zweite Pass ist zu ungenau. Wahl klärt ins Seitenaus.

3. : Der Ball ist in den Anfangsminuten in den Reihen der Hamburger, die das Spiel geduldig aufbauen.

1. : Der HSV stößt an und der Ball rollt!

2. Liga: Holstein Kiel gegen den HSV heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn : Der Unparteiische der Partie ist Sören Storks, der gestern seinen 34. Geburtstag gefeiert hat.

Vor Beginn : Der HSV mag Kiel in der 2. Liga noch nicht gegen Kiel gewonnen haben, aber Thioune weiß sehr wohl, wie es geht: Mit Osnabrück hat er die Störche in der vergangenen Saison zweimal klar bewzungen (4:2 in Kiel und 4:1 in Osnabrück).

Vor Beginn : Thiounes Plan ist es aber eben, die Kieler zu zwingen, ihr Spiel an den Gegner anzupassen: "Wir werden aufpassen müssen, dass wir sie nicht in ihre Abläufe kommen lassen", sagte er. Dass die KSV so weit vorne steht, ist für den Hamburger Trainer nicht unerwartet: "Kiel ist für viele der Geheimfavorit - und für mich ist das keine so große Überraschung. Da ist über Jahre etwas gereift und Ole Werner hat eine klare Idee."

Vor Beginn : In der Vorsaison endeten beide Duell unentschieden (1:1 in Kiel, 3:3 in Hamburg), in der Spielzeit davor setzte sich Kiel zweimal gegen die Rothosen durch (3:0 in Hamburg und 3:1 in Kiel). Trainer Werner geht also mit gesundem Selbstvertrauen in diese Begegnung: "Wir werden nicht alle eigenen Abläufe bis zur Unkenntlichkeit dem Gegner anpassen. Wir müssen mit unseren eigenen Waffen um die Ecke kommen", erklärte er. "Es ist mir vollkommen Wurst, ob die nun besser oder schlechter sind als letztes Jahr."

Vor Beginn : Am Punktgewinn in Aue hatte übrigens Keeper Gelios mit einer starken Leistung entscheidenden Anteil. Und er steht auch heute wieder zwischen den Pfosten, obwohl der eigentliche Stammtorhüter Dähne nach überstandener Corona-Infektion wieder im Kader ist.

Vor Beginn : Auch Kiel spielte zuletzt Remis, über das 1:1 in Aue war man an der Ostsee aber eher zufrieden - hatte man doch nach Neumanns Platzverweis 75 Minuten lang in Unterzahl gespielt. Trotzdem: Die Störche haben aus den letzten zwei Partien nur einen Zähler geholt und wollen heute wieder in die Erfolgsspur finden.

Vor Beginn : Für Hamburg ist es das zweite Derby in Folge, das letzte gegen St. Pauli war ein kleiner Rückschlag. Denn das Unentschieden gegen den Stadtrivalen war der erste Punktverlust der Thioune-Elf.

Vor Beginn : Nordderby und Spitzenspiel in einem, dieses Duell ist ein kleiner Leckerbissen am Montagabend. Der HSV führt die Tabelle der 2. Liga an, Kiel ist aktuell Fünfter, könnte aber mit einem Sieg auf den 2. Platz vorrücken.

Vor Beginn : Im Vergleich zum 2:2 gegen St. Pauli gibt es drei Umstellungen: Leistner, Dudziak und Kittel ersetzen Vagnoman, Hunt und Wintzheimer (alle drei Bank).

Vor Beginn : Ole Werner wechselt gegenüber dem 1:1 bei Erzgebirge Aue zweimal: Neumann (Rotsperre) und Porath (Bank) weichen für van den Bergh und Reese.

HSV bei Holstein Kiel: Die Aufstellungen

Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Thesker, Wahl, van den Bergh - Meffert - Bartels, Mühling, Lee, Reese - Serra

HSV: Ulreich - Leistner, Ambrosius, Heyer - Gyamerah, Onana, Dudziak, Leibold - Kittel, Terodde, Narey

2. Liga: Holstein Kiel gegen den HSV heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Störche, die in der 2. Pokalrunde auf den FC Bayern treffen, wissen um die Stärke des Gegners: "Sie haben einen sehr starken Kader und scheinen auch als Gruppe gut zu funktionieren. Wir müssen mit einer hohen Aggressivität im Spiel sein und es schaffen, aus einer Kompaktheit zu agieren", erklärte KSV-Trainer Ole Werner: "Wir wollen als Mannschaft unangenehm sein und in der Defensive einen ähnlich guten Job wie zuletzt abliefern."

Vor Beginn:

Thioune rechnet beim Gegner mit einer robusten Gangart: "Die Kieler schöpfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles aus. Sie sind robust im Zweikampf, aber nicht unfair - es ist dann manchmal auch ein taktisches Mittel." Personell sieht er den HSV bestens aufgestellt: "Es wird mir schwer fallen, einen Kader zu nominieren."

Vor Beginn:

Der formstarke HSV möchte weiter ohne Niederlage in der Liga bleiben und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. HSV-Trainer Daniel Thioune ist sich der Tatsache bewusst, dass in Kiel eine schwere Aufgabe wartet: "Es ist keine Überraschung, dass sie sich aktuell in den Top 5 bewegen. Sie haben ein sehr gutes Positionsspiel mit klaren Strukturen und Ideen."

Vor Beginn:

Los geht es um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel, das wie alle Stadien im deutschen Profifußball derzeit leer bleiben muss.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem HSV am heutigen Montag.

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Holstein Kiel gegen den HSV im Free-TV gibt es nicht. Wie gewohnt sind alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung, im Einsatz ist Kommentator Stefan Hempel.

Neben der TV-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 & UHD steht allen Sky -Kunden ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Nicht-Abonnenten können mit dem Sky Ticket live dabei sein.

Bereits 40 Minuten nach Spielende stehen Euch die Highlights sämtlicher Zweitligaspiele bei DAZN auf Abruf bereit. Der Streamingdienst zeigt außerdem Live-Fußball aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr. All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen.

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel am 7. Spieltag

Mit einem Sieg in Kiel könnte der HSV seinen Vorsprung auf das zweitplatzierte Überraschungsteam aus Osnabrück bereits auf sechs Punkte ausbauen. Kiel könnte mit einem Dreier auf Rang zwei springen.