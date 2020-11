PSG-Trainer Thomas Tuchel schießt gegen Reporter: "Es fehlt Ihnen an Respekt"

Facebook

"Für mich fehlt es Ihnen an Respekt für die Spieler und vor der Leistung des Teams, wenn Sie fünf Fragen zu Marquinhos, zwei zu Florenzi und keine über das Spiel, keine über den Gegner stellen", sagte Tuchel nach dem Spiel gegenüber Tallaron. "Das zeigt: Sie haben keinen Respekt für das was wir tun und das was die Mannschaft hier leisten muss. Das ist sehr traurig für mich."

Der brasilianische Kapitän Marquinhos, den viele Experten im defensiven Mittelfeld am besten aufgehoben sehen, kam in der Innenverteidigung zum Einsatz, Rechtsverteidiger Florenzi als Außenstürmer. Die offensive Rolle von Florenzi war vorwiegend darauf zurückzuführen, dass zahlreiche Angreifer nicht zur Verfügung standen.

Unter anderem musste Tuchel auf Kylian Mbappe, Neymar, Mauro Icardi und Julian Draxler verzichten. Neben Doppeltorschütze Angel Di Maria steuerte Everton-Leihgabe Moise Kean einen Treffer zum Erfolg gegen Rennes bei. "Er hat ein großes Herz und bringt eine hohe Intensität ins Spiel. Er tut das, was von ihm verlangt wird", lobte ihn sein Trainer.

Tuchel: Marquinhos "Herz und die Seele dieser Mannschaft"

Für den Einsatz von Marquinhos, "Herz und die Seele dieser Mannschaft", in der Defensivzentrale nannte Tuchel zwei Gründe: "Um Abdou (Diallo, Anm. d. Red.) die Möglichkeit zu geben, neben Marqui Erfahrung zu sammeln. Und um Thilo (Kehrer, Anm. d. Red.) auf der Seite einsetzen zu können." Kehrer musste wie Idrissa Gueye verletzungsbedingt frühzeitig ausgewechselt werden.

Der Erfolg in der Liga gibt Tuchel Recht. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die Hauptstädter mit acht Siegen in Folge mittlerweile wieder komfortabel die Tabellenführung übernommen. Gefährdet ist hingegen das Weiterkommen in der Champions League: Am vergangenen Mittwoch unterlag PSG bei RB Leipzig, es war die zweite Pleite im dritten Gruppenspiel.