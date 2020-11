Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / PA Images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool heute im LIVETICKER 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Salah (13./FE), 1:1 Jesus (31.)

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool: Knappes Topspiel zur Pause

Halbzeit | Es ist ein packendes Spiel an diesem Sonntagabend! Beide Teams spielten im ersten Durchgang höchstes Tempo. Liverpool hatte in den Offensiv-Aktionen etwas die Nase vorn und ging durch einen Strafstoß in Führung. Jesus antwortete nach einem schönen Angriff mit dem 1:1 für die Citizens. Das Team von Pep Guardiola hätte sogar per Elfmeter die Führung machen können, De Bruyne verschoss den Strafstoß aber kurz vor der Pause. Gleich geht's weiter!

45.+4. | Halbzeit! Mit einem 1:1 geht es in die Kabine.

44. | Jetzt kommt Liverpool wieder: Mane erobert auf der linken Seite den Ball und bedient Salah vor dem Strafraum, der Alexander-Arnold rechts vor das Tor schickt. Der Schuss aus spitzem Winkel wird von Ederson stark pariert!

42. | De Bruyne verschießt! Der Belgier will den Ball unten links im Tor unterbringen und schießt knapp vorbei!

41. | Es gibt Elfmeter! Nach kurzer Überprüfung zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt.

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool:De Bruyne verschießt kläglich vom Punkt!

38. | Liverpool versucht es weiterhin mit langen Bällen aus der Innenverteidigung in die Spitze. Bisher sind die Versuche alle zu ungenau und werden abgefangen.

35. | City macht jetzt viel Druck und kommt immer besser ins Spiel.

31. | Tooooor! MANCHESTER CITY - Liverpool 1:1. Jesus mit dem Ausgleich! De Bruyne hat vor dem Strafraum Platz und spielt Jesus am Elfmeterpunkt an. Mit dem Rücken zum Tor dreht sich der Brasilianer um Alexander-Arnold und schiebt den Ball dann links unten ins Tor!

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool: Jesus mit dem Ausgleich für die Skyblues

29. | Mane arbeitet viel: Der Liverpooler hilft oft im eigenen Strafraum aus und leitet dann immer wieder Angriffe selbst ein.

26. | G ute Möglichkeit für City! De Bruyne legt den Ball von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, wo sich Jesus perfekt freiläuft. Alisson bleibt vor seinem brasilianischen Kollegen lange stehen und blockt so den Schuss stark ab!

23. | Liverpool schaltet nach Ballgewinn im Mittelfeld schnell um. Salah treibt den Ball bis vor den Strafraum an, wo er links auf Mane steckt. Dessen Zuspiel vor das Tor auf Jota wird gerade so geklärt.

21. | Manchester City sucht noch immer nach Lösungen in der Offensive. Liverpool steht defensiv gut und macht die Räume dicht.

18. | Freistoß Manchester City: De Bruyne bringt den Ball von der rechten Seite scharf vor das Tor, wo Rodri einen Schritt zu spät kommt. Der Spanier steht bei der Aktion auch knapp im Abseits

15. | Liverpool hält das Tempo hoch: Die Reds laufen trotz der Führung weiterhin früh an und stören die Hausherren im Mittelfeld .

13. | Tooooor! Manchester City - LIVERPOOL 0:1. Salah nimmt sich der Sache an und versenkt den fälligen Elfmeter mit Wucht links im Tor!

12. | Elfmeter für Liverpool! Walker foult Mane links im Strafraum - es gibt Strafstoß!

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool: Salah verwandelt früh vom Punkt!

9. | Liverpool spielt ein starkes Gegenpressing in dieser Anfangsphase und stört City früh im Mittelfeld.

7. | Beide Teams spielen von Beginn an in hohem Tempo nach vorne.

4. | Auch Manchester City greift an: Sterling steckt links am Strafraum auf Jesus durch. Dessen Querpass landet vor dem Tor in den Füßen von Matip, der klären kann.

1. | Erste Gefahr im City-Strafraum! Alexander-Arnold schickt Firmino hinter die Kette in den Strafraum. Ederson kommt rechtzeitig aus dem Tor und stört den Brasilianer beim Abschluss!

1. | Liverpool hat Anstoß und spielt heute in roten Trikots, Manchester City in Hellblau.

1. Los geht´s!

Vor Beginn

Schiedsrichter Craig Pawson leitet die Partie.

Vor Beginn

Ein möglicher Sieg wäre für Jürgen Klopp keine Entscheidung der Meisterschaft: "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, es entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge geschehen. "Das ist das schwierigste Spiel der Welt", betonte der ehemalige Dortmund-Coach. Sein Team müsse "mutig sein und gleichzeitig mit allem was sie haben verteidigen. Wir müssen unser bestes Spiel auf den Platz bringen, nur so haben wir eine Chance."

Vor Beginn

Die Startelf von Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Aymeric, Cancelo - De Bruyne, Rodrigo, Gündogan - Torres, Jesus, Sterling.

Vor Beginn

So beginnt Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Henderson, Wijnaldum - Salah, Mane - Firmino, Jota.

Vor Beginn

Auch sein Gegenüber Pep Guardiola sah das ähnlich und erlaubte sich einen Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump. "Es ist ein wichtiges Spiel, aber wie bei der US-Präsidentschaftswahl müssen alle Stimmen zählen. Es sind noch viele Spiele zu spielen", sagte der spanische Starcoach. Doch auch wenn die Trainer beschwichtigen, gerade für Liverpool wären drei Punkten im direkten Duell schon ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Vor Beginn

Jürgen Klopp gab sich vor dem Duell gelassen. "Es ist kein Decider", sagte der 53-Jährige. "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge geschehen."

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Premier-League-Topspiels Manchester City gegen den FC Liverpool. Anpfiff ist heute um 17.30 Uhr.

© GEPA

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool heute im TV und Livestream

Die Premier League wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Florian Schmidt-Sommerfeld übernimmt mit einem Experten die Berichterstattung der Partie City vs. Liverpool.

Für alle Sky -Kunden gibt es die Möglichkeit, die Partie via SkyGo im Livestream zu sehen. Kein Sky-Abo? Über SkyTicket könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Premier League, Manchester City gegen FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling

Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mane

Premier League: Die Tabelle vor ManCity vs. Liverpool

ManCity hat ein Spiel weniger als Liverpool, liegt aber selbst bei einem Sieg im Nachholspiel zwei Punkte dahinter. Die Reds könnten mit einem Dreier bereits auf acht Punkte davonziehen.