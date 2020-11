BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München, Highlights: Alle Tore im Video

Facebook

BVB gegen FC Bayern München: Der Spielverlauf

BVB-Kapitän Marco Reus brachte die Dortmunder mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeit in Führung. Wenige Minuten danach traf jedoch David Alaba in der Nachspielzeit per abgefälschtem Freistoß zum Ausgleich.

In Halbzeit zwei waren es dann Top-Torschütze Robert Lewandowski (48.) und der eingewechselte Leroy Sane (80.), die vermeintlich die ENtscheidung zugunsten der Gäste besorgten, ehe Erling Haaland (83.) mit dem 2:3-Anschlusstreffer es für einige Minuten noch einmal spannend machte.

Zwei wegen Abseits zurückgepfiffene Tore von Lewandowski verhinderten am Ende einen höheren Bayern-Sieg. Doch der FC Bayern hat nicht nur Grund zur Freude nach dem wichtigen Dreier. Mittelfeldstar Joshua Kimmich verletzte sich in der ersten Halbzeit bei einem Tackling gegen Haaland womöglich schwer am Knie und musste mit Tränen in den Augen nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden.

BVB gegen den FC Bayern: Die letzten fünf Aufeinandertreffen

Mit dem Sieg hat der FC Bayern nun wettbewerbsübergreifend vier Spiele in Folge gegen den BVB gewonnen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 07.11.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:3 Bundesliga 30.09.2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 Deutscher Supercup 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Bundesliga 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0 Deutscher Supercup

BVB gegen FC Bayern München im Highlight-Video sehen

Das Gigantenduell der Bundesliga wurde von Sky übertragen, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus haben das Spiel begleitet.

Das Gigantenduell der Bundesliga wurde von Sky übertragen, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus haben das Spiel begleitet.

Auf DAZN stehen alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Spielende zum Abruf verfügbar.

Der FC Bayern ist Tabellenführer der Bundesliga

Nach dem Sieg sind die Bayern mit 18 Punkten wieder Tabellenführer. Da die nun zweitplatzierten Leipziger bereits um 15.30 Uhr dran war (3:0-Sieg gegen SC Freiburg), übernahmen die Roten Bullen für kurze Zeit Platz eins. Der BVB hingegen ist nach dem Spitzenspiel auf Rang drei in der Tabelle abgerutscht und kann bei einem deutlichen Sieg von Bayer Leverkusen in der Theorie gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag davon sogar noch verdrängt werden.