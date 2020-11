VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Pressefoto Bauman

Es hätte das Duell der Europa-League-Teilnehmer werden können, doch der VfL Wolfsburg hat die Qualifikation bekanntlich verpasst.

Für die TSG Hoffenheim läuft es bei der "kleinen Schwester" der Champions League hingegen hervorragend. Nach drei Spielen und einem 5:0-Sieg gegen Liberec am vergangenen Donnerstag haben die Kraichgauer bereits neun Punkte auf dem Konto.

VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim: Spielort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem VfL und der TSG Hoffenheim am 7. Spieltag der Bundesliga steigt am heutigen Sonntag (8. November) um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Zuschauer sind angesichts der neuen Corona-Regelungen für den gesamten November nicht zugelassen.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Rechte an der frühen Sonntagsbegegnung und hat somit auch die Live-Berichterstattung für VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim im Programm.

Darüber hinaus können Kunden des Bezahlsenders auf einen Livestream via SkyGo zurückgreifen. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich das Sportpaket mit dem SkyTicket buchen .

Für wen Sky keine Option ist, kann bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie anschauen. Der Streaminganbieter bietet diesen Dienst zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga. Zudem hat DAZN 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live im Programm.

Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim "Netflix des Sports" beheimatet. Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim heute im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein und wollt aber trotzdem immer auf dem neusten Stand bleiben, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Tore und andere wichtige Spielszenen. Hier geht's zum Liveticker für VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim.

© imago images / Revierfoto

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellung

So könnten sie spielen:

VfL: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Arnold - Mehmedi, X. Schlager - Philipp, Brekalo - Weghorst

Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Arnold - Mehmedi, X. Schlager - Philipp, Brekalo - Weghorst TSG: Baumann - Akpoguma, Vogt, Nordtveit, R. Sessegnon - Samassekou - Rudy, Grillitsch - Baumgartner - Dabbur, Belfodil

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen