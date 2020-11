NBA Draft 2020, Gerüchte: Golden State Warriors würden wohl gerne Anthony Edwards wählen

Facebook

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum NBA Draft 2020.

NBA Draft 2020: Golden State Warriors denken weiter über Edwards nach

Was machen die Golden State Warriors mit dem zweiten Pick? Gefühlt waren zehn verschiedene Namen in der Verlosung, der Name von Anthony Edwards hält sich aber seit Monaten hartnäckig. Laut Connor Letourneau vom San Francisco Chronicle sehen die Warriors im Shooting Guard Star-Potenzial und würden ihn deshalb nehmen, wenn er verfügbar ist.

Zwar sei die Franchise weiter daran interessiert, den zweiten Pick zu traden, dennoch ist man der Meinung, dass Edwards ein mehrfacher All-Star werden kann, wenn er in die richtige Situation kommt. Komplett in der eigenen Hand haben es die Dubs jedoch nicht, auch die Minnesota Timberwolves, die den Top-Pick halten, werden weiter mit Edwards in Verbindung gebracht.

Die Warriors wollen in der kommenden Saison wieder um die Spitze der Western Conference spielen, unter anderem weil Stephen Curry und Klay Thompson nach ihren Verletzungen wieder fit sind. Dazu ergänzen Draymond Green und womöglich auch Andrew Wiggins das Team.

NBA Draft 2020: Atlanta Hawks wollen sechsten Pick traden

Die Hawks tanken nun bereits seit 2017, nun soll es aber endlich in Richtung der Playoffs gehen. Laut Zach Lowe von ESPN wollen die Hawks ihren sechsten Pick im Draft traden, um einen Veteran nach Georgia zu holen.

In Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish und De'Andre Hunter besitzt Atlanta jede Menge junge, dafür aber wenig erfahrene Spieler. Der 43-jährige Vince Carter beendete seine Karriere, Jeff Teague (32) wird Free Agent. Somit sind im Moment Dewayne Dedmon (31) und Clint Capela (26) die alten Hasen im Team.