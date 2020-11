UFC Fight Night 182: Thiago Santos vs. Glover Teixeira heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag treffen mit zwei Thiago Santos und Glover Teixeira zwei spektakuläre Halbschwergewichts-Kämpfer aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr UFC Fight Night 182 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Thiago Santos vs. Glover Teixeira: Termin, Kampfstart und Ort

Der Headliner-Kampf Thiago Santos vs. Glover Teixeira der UFC Fight Night 182 steigt in der Nacht vom heutigen Samstag (7. November) auf Sonntag im UFC Apex in Las Vegas.

Nach einigen spannenden Kämpfen auf der Fight Island in Abu Dhabi, darunter Khabib vs. Gaethje, ist die UFC in die USA zurückgekehrt und wird dort laut UFC-Präsident Dana White bis Ende Januar bleiben.

Die heutigen Hauptkämpfe beginnen um 4 Uhr deutscher Zeit, mit dem Hauptkampf ist dementsprechend vor 6 Uhr nicht zu rechnen.

UFC Fight Night 182: Santos vs. Teixeira heute live im TV und Livestream

DAZN ist die Anlaufstelle für UFC-Fans im deutschsprachigen Raum und überträgt heute Santos vs. Teixeira und alle anderen Hauptkämpfe live und in voller Länge.

Ihr habt dort die Option, die Kämpfe im Originalkommentar zu verfolgen, oder mit DAZN- Kommentator Andreas Kraniotakes.

Den heutigen Fight könnt Ihr mit dem UFC Fight Pass auch im hauseigenen Network der UFC sehen.

UFC: Khalid Taha feiert Debüt in der Main Card

Der 28-jährige Deutsch-Libanese Khalid Taha feiert heute sein Debüt in der Main Card. Wenige Tage zuvor musste er sich auf einen neuen Gegner einstellen. Nachdem der Waliser Jack Shore das Duell absagen musste, bekommt es das Bantamgewicht nun mit dem Brasilianer Raoni Barcelos zu tun.

"Ich will einfach abliefern. Ich will es allen zeigen, dass ich in die Top 15 gehöre", sagte der Dortmunder beim offiziellen Medien Tag der UFC, bei dem auch SPOX anwesend war. Es sei ihm egal gewesen, gegen wer kämpfe, zumal Shore und Barcelos einen ähnlichen Kampfstil besitzen. "Ich stecke nicht zurück, das ist mein Erfolgsgeheimnis", sagte er weiter.

Bei seinem letzten Kampf siegte Taha zwar gegen Bruno Gustavo da Silva, Taha wurde aber zwei Monate später positiv auf Furosemid getestet. Der Kampf wurde in Folge nicht gewertet und Taha musste eine einjährige Strafe absitzen.

UFC Fight Night 182: Die heutige Main Card

Thiago Santos ist nach den Buchmachern aus der Wett-Hauptstadt Las Vegas der recht klare Favorit des heutigen Headliner-Fights. Außerdem scheint ein Sieg per TKO oder K.o. wahrscheinlicher als Kampf über die volle Zeit.