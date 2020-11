Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Tim Rehbein

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Mainz 05 gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Vor Beginn

Laut Informationen der Bild -Zeitung darf Jan-Moritz Lichte, Chefcoach der Mainzer, heute nicht verlieren. Sollte das doch der Fall sein, könnte er bereits nach zwei Monaten wieder entlassen werden. Auch Sportvorstand Rouven Schröder müsste laut des Berichts um seinen Job bangen.

Vor Beginn

S04-Trainer Manuel Baum will die Bedeutung des Spiels nicht zu hoch hängen. "Nein nein nein, das ist kein Endspiel", erklärte er auf der Spieltagspressekonferenz. Offen ließ Baum die Besetzung der Torhüterposition. In der Liga genoss zuletzt Frederik Rönnow das Vertrauen des Trainers, beim zähen 4:1 im DFB-Pokal gegen Viertligist 1. FC Schweinfurt am Dienstag bot Baum hingegen Ralf Fährmann auf. Er werde "zum Personal gegen Mainz nix sagen", erklärte der Trainer: "Ich will uns nicht in die Karten schauen lassen."

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Los geht es um 14 Uhr.

Bundesliga: Mainz 05 gegen Schalke 04 heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Samstag liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Bereits um 14.30 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Tom Beyer

Tom Beyer Kommentator Konferenz: Hansi Küpper

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Programm via SkyGo auch im Livestream verfolgen. Kein Sky-Abo? Über SkyTicket kann ein Monatspass erworben werden.

Bundesliga: Die Tabelle vor Mainz gegen S04

Die Mainzer haben in dieser Saison noch nicht gepunktet. Schalke holte mit viel Glück gegen Union Berlin und den VfB Stuttgart ein Unentschieden.