Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden im Liveticker - 1:1

Tor: 0:1 Daferner (16.), 1:1 Shipnoski (45.)

46.: Weiter geht's!

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden im Liveticker - 1:1 zur Halbzeit

Halbzeit: Der 1. FC Saarbrücken und die SG Dynamo Dresden gehen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause! Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase und näherten sich von Minute zu Minute dem Kasten der Sachsen an. Das hatte zur Folge, dass die Gäste mit ihrer einzig gefährlichen Szene in Form eines Konters durch Christoph Daferner in Führung gingen. Die Saarländer brauchten ein paar Minuten um sich von diesem plötzlichen Rückstand zu erholen, belohnten sich aber kurz vor der Pause für ihre Bemühungen, als Nicklas Shipnoski zum Ausgleich einnickte. Wir erwarten einen spannenden zweiten Abschnitt!

45+2.: Es ist Halbzeit!

45.: TOOOOOOOOOR FÜR SAARBRÜCKEN! Saarbrücken belohnt sich kurz vor der Pause mit dem Ausgleich! Timm Golley bringt eine scharfe Flanke von links an den Elfmeterpunkt, wo Nicklas Shipnoski einläuft und die Kugel mit viel Druck links unten einnickt.

42.: Der Heimelf bleiben wenige Minuten, um hier noch vor der Halbzeit auszugleichen.

39.: Riesenschuss von Timm Golley! Aus 18 Metern halbrechter Position schlenzt der Stürmer das Leder auf den rechten Winkel. Das Netz zappelt, jedoch nur von Außen. Das hat nicht viel gefehlt!

36.: Es bleibt eine umkämpfte Partie, die sich vorrangig im Mittelfeld abspielt und der die großen Torraumszenen, abgesehen vom ersten und einzigen Treffer, noch fehlen.

35.: Der Co-Trainer von Dynamo Dresden, Heiko Scholz, wird von der Bank verwiesen und muss nun auf die Tribüne.

32.: Auch Königsdörffer kann es nicht lassen, kickt den Ball weg und sieht dafür den gelben Karton.

28.: Die Kwasniok-Elf hat sich nach dem unerwarteten Gegentreffer gut gefangen und versucht durch viel Ballbesitz wieder Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen.

25.: Aktuell liegt Bone Uaferro am Boden, weil er im Luftduell den Arm seines Gegenspielers abbekommen hat. Ohne Behandlung kann er aber nach wenigen Augenblicken zum Glück weitermachen.

21.: Auch Zellner wird für seinen Check gegen Stefaniak verwarnt.

19.: Nach einer Freistoßentscheidung zugunsten der Heimelf schießt Stefaniak den Ball weg und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

Daferner bringt Dynamo Dresden in Führung

16.: TOOOOOOR FÜR DYNAMO! Dynamo kontert! Königsdorffer zieht drei Gegenspieler auf sich, zieht in den Strafraum und legt vor dem Tor in den Rücken der Abwehr. Hosiner könnte einsschieben, doch er lässt den Ball auf den heraneilenden Daferner durch, der selbst nur noch einschieben muss.

15.: Die Saarländern kommen dem Dresdner Kasten immer näher. Nun versucht es Anthony Barylla mit einem strammen Flachschuss am rechten Strafraumeck. Kevin Broll ist aber schnell unten und das Spielgerä aus dem linken Eck kratzen.

11.: Nächster Schussversuch von Sebastian Jacob aus 17 Metern zentraler Position. Sein Schlenzer mit rechts ist aber zu unplatziert, sodass Kevin Broll das Leder ohne Probleme festhalten kann.

7.: Saarbrücken bleibt die aktivere Mannschaft in der Anfangsphase, in der sich beide Teams vorsichtig abtasten.

4.: Mario Müller kann den ersten Abschluss verzeichnen. Sein Volleyschuss halblinks vor dem Sechzehner rutscht ihm aber über den Schlappen und landet deutlich links neben dem Gehäuse.

1.: Los geht's!

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Saarbrücken: Batz - Uaferro, Zellner, Sverko - Barylla, Jänicke, Zeitz, Müller - Golley - Shipnoski, Jacob

Batz - Uaferro, Zellner, Sverko - Barylla, Jänicke, Zeitz, Müller - Golley - Shipnoski, Jacob Dresden: Broll - Meier, Knipping, Mai, Ehlers - Stark, Will - Daferner, Stefaniak, Königsdorffer - Hosiner

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es los.

Für den erhofften Auswärtssieg verändert Trainer Markus Kauczinski seine Mannschaft auf lediglich einer Position: Paul Will ersetzt Julius Kade in der Starformation.

Gegenüber dem Sieg in Duisburg verändert Kwasniok seine Mannschaft auf lediglich einer Position. Golley rückt für Froese ins Mittelfeld der Startaufstellung.

Die Sachsen blicken auf einen durchwachsenen Saisonstart zurück. Zuletzt konnte man jedoch Meppen deutlich mit 3:0 schlagen, steht dadurch auf Platz sieben der 3. Liga und hofft gegen den 1. FCS weitere Punkte im Kampf um die Aufstiegsränge einfahren zu können.

Bei Dynamo Dresden waren die Tage vor dem Spiel sehr unruhig. Die planmäßige Testreihe am Donnerstag ergab, dass ein weiterer Coronafall aufgetreten ist. Zuvor waren bereits in der laufenden Woche zwei positive Fälle verkündet worden. Alle drei betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die voraussichtlich zehn bis vierzehn Tage dauern wird. Der Klub gibt die Namen der infizierten Personen nicht bekannt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wird Dynamo aber spielen können.

Aufsteiger Saarbrücken startete furios in die neue Saison. Dass nach den jüngsten zwei Niederlagen gleich Unruhe aufkam, ärgerte Trainer Kwasniok und sein Team. Torjäger Sebastian Jacob sagte: "Das Thema Erwartungshaltung geht mir ziemlich auf den Sack. Es ist ein Thema, das von außen immer wieder reingebracht wird und einfach nur für Unruhe sorgt. Auch wenn wir jetzt da oben stehen und natürlich mit der Punktausbeute zufrieden sind, sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Aus meiner Sicht, da spreche ich auch für die Mannschaft, holen wir die Punkte als Aufsteiger gegen den Abstieg."

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden heute im TV und Livestream

Für die heutige Übertragung könnt Ihr zwischen dem MDR und Magenta Sport wählen. Beide Sender übertragen die Partie und bieten sogar einen Livestream an.

3. Liga: Die Tabelle vor Saarbrücken vs. Dynamo