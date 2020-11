RB Leipzig gegen SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain heißt RB Leipzigs Gegner heute in der Bundesliga SC Freiburg. Wie Ihr die Partie am 7. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images / Poolfoto

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Für RB Leipzig geht es nach der Königsklasse wieder zurück in die Bundesliga. Dort empfängt der Tabellendritte am heutigen Samstag (7. November) den SC Freiburg. Die Begegnung wird in der Red Bull Arena in Leipzig ohne Zuschauer ausgetragen. Der Ball rollt ab 15.30 Uhr.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Heute live im TV und Livestream

Die meisten Spiele der Bundesliga gibt es auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Auch RB Leipzig gegen Freiburg gehört zu diesen. Die auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD laufende Übertragung startet eine Viertel Stunde vor Anpfiff und wird von Oliver Seidler kommentiert.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft zeitgleich die Bundesliga-Samstags-Konferenz, in der insgesamt fünf Spiele zu sehen sind. Darunter auch Leipzig gegen Freiburg.

Ebenso kann die Partie auch im Livestream von Sky gesehen werden. Um darauf zugreifen zu können, können Kunden entweder auf SkyGo zurückgreifen oder es wird das SkyTicket benötigt.

© imago images / Poolfoto

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Partie dann auf DAZN auffindbar. Jedoch nicht nur die besten Szenen dieses Spiels, sondern von allen Begegnungen der 1. und 2. Bundesliga.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

RB Leipzig gegen SC Freiburg im Liveticker

Wer kein Sky -Abo besitzt, kann trotzdem noch das Spiel live mitverfolgen - nämlich im ausführlichen Liveticker von SPOX .

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig gegen SC Freiburg.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 16.05.2020 RB Leipzig SC Freiburg 1:1 Bundesliga 26.10.2019 SC Freiburg RB Leipzig 2:1 Bundesliga 27.04.2019 RB Leipzig SC Freiburg 2:1 Bundesliga 08.12.2018 SC Freiburg RB Leipzig 3:0 Bundesliga 20.01.2018 SC Freiburg RB Leipzig 2:1 Bundesliga

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Am vergangenen 6. Spieltag ging RB Leipzig zum ersten Mal in dieser Saison gegen Gladbach als Verlierer vom Platz. Nun wollen die Roten Bullen gegen den SC Freiburg schnell wieder auf die Siegerstraße zurück. Momentan ist man nur zwei Punkte hinter Bayern München. Der SC Freiburg hat hingegen nur sechs Punkte auf dem Konto.