FC Bayern, News und Gerüchte: Jerome Boateng wohl in der Premier League begehrt

FC Bayern, Gerüchte: Jerome Boateng in der Premier League begehrt

Für Jerome Boateng läuft es seit der Ankunft von Hansi Flick wieder rund beim FCB. Aufgrund seiner unklaren Zukunft und seinen starken Leistungen hat er daher wohl das Interesse von zwei Klubs aus der Premier League geweckt. Das berichtet die Sport Bild am Freitag.

Demnach weigere sich der deutsche Rekordmeister aktuell, Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung des 32-Jährigen über 2021 hinaus aufzunehmen, weshalb der FC Arsenal und auch die Tottenham Hotspur die Situation des ehemaligen Nationalspielers interessiert beobachteten.

Der kicker hatte zuvor berichtet, dass die Vereinsbosse aktuell über die Zukunft Boatengs diskutieren und dieser offenbar ein Angebot über eine Verlängerung um ein Jahr erhalten könnte. So hatte der FCB auch die Vertragssituation anderer verdienter Bayern-Spieler wie Arjen Robben oder Franck Ribery gelöst.

Zuletzt hatte der Innenverteidiger außerdem signalisiert, sich einen Verbleib beim FCB gut vorstellen zu können. "Im Endeffekt bin ich froh, noch beim FC Bayern zu sein. Ich habe wieder Spaß am Fußball", sagte er im Oktober dem kicker . Boateng spielt seit 2011 bei den Bayern, sein Vertrag läuft aus.

FC Bayern, News - Neuer über Karriereende: "Möchte mich nicht kaputt machen"

FCB-Torhüter Manuel Neuer (34) würde ein nahendes Karriereende nicht künstlich herauszögern. "Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es genießen", sagte Neuer gegenüber dem Sportbuzzer angesprochen auf Gianluigi Buffon, der mit 42 Jahren immer noch aktiv ist.

Neuer betonte, dass er noch immer motiviert sei. "Ich freue mich über jede Saison, in der es mir gut geht, in der ich der Mannschaft helfen kann, in der es mir Spaß macht", erklärt er. Dennoch ist ihm die Zeit nach seiner Karriere wichtig: "Ich will gesund bleiben. Damit die Lebensqualität nicht verloren geht, ich später noch Tennis spielen kann. Ich möchte mich nicht kaputt machen."

Trotz seiner 34 Jahre sieht sich der Keeper noch nicht am Ende seiner Entwicklung. "Man lernt ja immer im Leben. Ob sich der Fußball noch ex­trem verändert, kann ich nicht sagen. Ich gebe in jedem Training mein Bestes", erklärte er. "Es geht um Feinheiten, um Schrittfolgen, um Sprungkraft, um den richtigen Pass, ums Rauslaufen."

FC Bayern vor Topspiel gegen BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Der FC Bayern muss vor dem heutigen Topspiel bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr im LIVETICKER ) wohl auf Benjamin Pavard verzichten. Einem Bericht von Sky zufolge habe sich im Muskel des Franzosen Flüssigkeit angesammelt, weswegen ein Einsatz gegen den BVB nicht in Frage komme. Außerdem sind Innenverteidiger Niklas Süle und Stürmer Joshua Zirkzee nicht dabei, beide wurden positiv auf Corona getestet.

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre FCB: Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

FC Bayern, News: Manuel Neuer spricht über die Alaba-Verhandlungen

Im Interview mit dem Sportbuzzer hat Manuel Neuer zudem über die gescheiterten Verhandlungen der Bayern mit David Alaba gesprochen. "Uns Spieler stört es im Wettkampf nicht. Da ist nur die Leistung wichtig", sagte der Kapitän. "Der David liefert permanent sehr gute Leistungen, gehört, wie ich schon sagte, zu unserer Mittelachse. Wir sind froh, dass er zu unserer Mannschaft gehört."

