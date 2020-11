BVB gegen Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag steht heute ein absoluter Kracher im Bundesliga-Kalender. Borussia Dortmund und der FC Bayern München treffen aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den deutschen "Clasico" live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

© imago images / Poolfoto

BVB gegen FC Bayern: Uhrzeit, Spielort, Stadion

Beide Champions-League-Klub haben ihr Gruppenspiel am 3. Spieltag der Königsklasse gewonnen. Die Bayern besiegten den FC Salzburg am Ende deutlich mit 6:2 (VIDEO: Die Highlights vom Spiel) . Der BVB hingegen feierte mit dem 3:0 gegen den FC Brügge den zweiten Gruppensieg in Folge.

Am heutigen Samstag (7. November) treffen nun die beiden Bundesliga-Giganten aufeinander. Das Spitzenspiel der Woche wird um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen. Das größte Stadion Deutschlands wird wegen den steigenden Corona-Infektionszahlen leer bleiben.

BVB gegen FC Bayern: Heute live im TV und Livestream

In Deutschland teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte für die höchste deutsche Spielklasse. Für den heutigen Kracher zwischen Dortmund und Bayern ist dann der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 17.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD . Wolff Fuss ist der Kommentator des Spiels.

Ebenfalls kann die Begegnung via Sky -Livestream live und in voller Länge gesehen werden. Den Weg zur Übertragung findet man mittels SkyGo -Abo oder für Nicht- Sky -Kunden mit einem SkyTicket .

© imago images / Passion2Press

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt die Partie zwar nicht in voller Länge, jedoch in Form von Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Dasselbe gilt für die restlichen Bundesliga-Partien. Auch die jeweiligen besten Szenen der 2. Bundesliga sind nach Spielende auf der Plattform abrufbereit.

Für einen Monatspreis in Höhe von 11,99 Euro und einem Jahrespreis in Höhe von 119,99 Euro kann das DAZN -Abonnement erworben werden. Zuvor besteht noch die Option, das Angebot des "Netflix des Sports" vorher einen Monat lang kostenlos zu testen.

BVB gegen FC Bayern im Liveticker

Alle Fußballfans, die kein Sky -Abo haben, das Topspiel aber trotzdem live verfolgen möchten, können dies mit dem detaillierten Liveticker von SPOX machen.

Den Link zum Spiel: BVB gegen FC Bayern findet Ihr hier.

BVB gegen FC Bayern: So gingen die vergangenen Spiele aus

Besonders zuhause war der Rekordmeister in den vergangenen Duellen gegen die Schwarz-Gelben dominant. Wenn jedoch in Dortmund gespielt wurde, waren die Spiele zumindest ausgeglichener. Deswegen können die Fans heute ein interessantes Spiel erwarten. Den letzten BVB-Sieg über die Bayern gab es im Supercup-Finale von 2019. Damals spielte man in Dortmund.

Datum Heim Auswärts Ergbenis Wettbewerb 30.09.2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 Deutscher Supercup 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Bundesliga 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0 Deutscher Supercup 06.04.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Bundesliga

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag