Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund (BVB) gegen Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Spitzenspiel des 7. Spieltags steht an - und was für eins! Heute empfängt Borussia Dortmund den deutschen Meister Bayern München. Wer zeigt / überträgt das Duell des BVB gegen den FC Bayern? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

© imago images / Sven Simon

Die Highlights von BVB gegen Bayern 40 Minuten nach Abpfiff sowie ausgewählte Bundesliga-Spiele live - das alles und noch viel mehr bietet DAZN. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Bundesliga - BVB gegen FC Bayern München: Wann ist Anpfiff?

Wie es sich für den Kracher zwischen dem BVB und Bayern München gehört, ist die Partie als Spitzenspiel des 7. Spieltags angesetzt. Anpfiff ist am heutigen Samstag, den 7. November, um 18.30 Uhr.

Austragungsort ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie sind allerdings keine Fans in den Bundesliga-Stadien zugelassen. Auch das Westfalenstadion bleibt heute also leer.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Bayern München heute live im TV und Livestream?

Wie üblich überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend live und exklusiv. Bereits ab 17.30 Uhr beginnt der Sender mit den Vorberichten zum deutschen Klassiker auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD.

Als Kommentator der Partie ist Wolff Fuss im Einsatz, Lothar Matthäus wird wie gewohnt im Studio seine Expertise zum Besten geben.

Neben der Übertragung im TV wird das Spiel BVB vs. Bayern auch im Livestream gezeigt. Als Sky -Kunde könnt Ihr die Partie via Sky Go sehen, alle anderen können die Partie zudem mit dem Sky Ticket im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Hier gibt es mehr Infos zum Angebot vom Anbieter.

© imago images / ZUMA Press

BVB vs. Bayern München: Die Highlights auf DAZN

Wer die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München nicht live sehen kann, aber dennoch nicht auf Bewegtbilder des Krachers verzichten möchte, der ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesliga-Spiele auf der Plattform - so natürlich auch heute Abend.

DAZN hat aber noch viel mehr im Angebot. Insgesamt zeigt das "Netflix des Sports" 40 Bundesliga-Partien live (die Spiele am Freitagabend, Sonntag um 13.30 Uhr und Montagabend), 110 der 138 Partien aus der Champions League, die komplette Europa League sowie die Ligue 1, Serie A und LaLiga.

Auch abseits von "König Fußball" hat DAZN ein spannendes Programm unter anderem mit US-Sport (NBA, NFL, NHL und MLB), Tennis, Motorsport, UFC, Wrestling, Radsport oder Rugby zu bieten. Bereits ab 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr seid Ihr dabei - der erste Monat ist dabei kostenlos!

Bundesliga: BVB gegen den FC Bayern heute live im Liveticker

Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des heutigen Spitzenspiels zwischen der Borussia und dem FCB. Und auch die restlichen Highlights aus dem europäischen Fußball decken wir mit unseren Livetickern für Euch ab.

BVB gegen Bayern München: Die Vorschau

Der letzte Dreier der Schwarz-Gelben gegen den FC Bayern in der Bundesliga liegt ziemlich genau zwei Jahre zurück. Am 11. Spieltag der Saison 2018/19 gewann der BVB vor eigenem Publikum mit 3:2 gegen die Münchener, seitdem gingen vier der fünf Duelle aber an den deutschen Rekordmeister.

"Die Vorfreude ist da", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick bereits unter der Woche, nachdem der Triple-Sieger in der Champions-League-Gruppenphase einen 6:2-Sieg gegen den FC Salzburg eingefahren hatte. Die Generalprobe vor dem deutschen Clasico war damit schon mal geglückt.

Doch auch der BVB hat mit dem 3:0-Sieg gegen Brügge eine gelungene CL-Woche hinter sich. Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung der Borussia, erklärte in der Sport Bild , wie auch gegen den FCB ein Erfolg gelingen kann: "Die Bayern werden Respekt haben, aber wir müssen uns natürlich gut anstellen, wir müssen mutig sein, wir müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen."

BVB gegen Bayern München: Die Bilanz in den vergangenen fünf Spielen

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergbenis Supercup 30.09.2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 Bundesliga 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Supercup 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0 Bundesliga 06.04.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Köln am vergangenen Wochenende und dem Patzer von Leipzig gegen Gladbach hat sich der FCB wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Punktgleich auf Rang zwei folgt aber Borussia Dortmund mit dem etwas schlechteren Torverhältnis.