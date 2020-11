BVB, News und Gerüchte - Watzke: Borussia Dortmund muss FC Bayern mit Mentalität bezwingen

Facebook

BVB, News - Watzke: Borussia Dortmund muss Bayern mit Mentalität bezwingen

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, setzt vor dem Topspiel gegen die Bayern vor allem den Faktor Mentalität. "Das Wichtigste ist, dass wir ausstrahlen, dass wir erfolgreich sein werden und wollen, dass wir da alles in die Waagschale legen", sagte der 61-Jährige im Sky -Interview.

Der Rivale aus München dürfe die Schwarz-Gelben dementsprechend "auf gar keinen Fall in der Höhe oder der Prozentzahl des Wollens übertreffen".

Watzke sieht das Duell der beiden punktgleichen Spitzenteams (beide 15 aus sechs Spielen) auf Augenhöhe: "Beide Mannschaften haben viel Qualität, wir haben eine sehr stabile Abwehr derzeit, wir können auch Tore schießen. Und was nicht passieren darf ist, dass die Bayern mehr wollen als wir."

Unter FCB-Coach Hansi Flick verlor der BVB die drei letzten Pflichtspielduelle mit einem Torverhältnis von 2:8. Die Dortmunder überzeugten dafür mit zuletzt vier Zu-Null-Siegen in Serie in der Bundesliga und Champions League. Der BVB stellt zudem mit nur zwei Gegentoren die beste Defensive dieser Saison und könnte den Bundesliga-Vereinsrekord von fünf Weißen Westen in Folge einstellen.

BVB, News - Zorc: "Haaland ist weiter als Lewandowski mit 20"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat vor dem Spiel gegen die Bayern Erling Haaland und Robert Lewandowski verglichen. "Beide schießen Unmengen von Toren", sagte Zorc bei der Spieltagspressekonferenz mit einem Lächeln.

Allerdings befänden sich beide Stürmer angesichts von zwölf Jahren Altersunterschied an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere: "Da lässt sich schwer ein Vergleich ziehen", betonte Zorc. "Wir sind happy, dass wir Erling haben, er tut uns auch jenseits seiner Tore gut. Er hat den unbedingten Willen und ist erfolgsbesessen." Gleichzeitig sagte er der Bild -Zeitung: "Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war."

Auch Zorc stellte daher noch einmal klar, dass Haaland schon jetzt ein elementarer Baustein in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre sei. Der junge Norweger sei "natürlich unsere Tor-Garantie in der Offensive" und habe "für uns einen unglaublich hohen Stellenwert", sagte Zorc. "Erling traue ich wirklich alles zu, weil er diesen extremen inneren Antrieb hat, sich permanent verbessern zu wollen."

Haaland läuft erst seit Januar für den BVB auf. Damals war er für eine Ablösesumme über rund 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und erzielte in seiner ersten Saison-Hälfte in 16 Pflichtspielen auf Anhieb 15 Tore. In dieser Saison steht Haaland bei fünf Treffern in der Liga und vier Toren in drei Champions-League-Spielen. Lewandowski dagegen traf in der Liga bereits zehnmal.

Zorc erklärte zudem, dass der Klub für die komplette Saison mit Jadon Sancho plane. Neuzugänge im Winter seien nicht angedacht: "Nein! Ich glaube, alle Vereine spüren im Moment, dass diese Krise, wie fast in allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft, tiefe Spuren hinterlässt und noch dabei ist, sie zu hinterlassen. Und ich glaube, dass wir aus wirtschaftlicher Vernunft heraus relativ wenig Spielraum haben."

BVB vor Topspiel gegen FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim BVB könnte Emre Can nach seiner zweiwöchigen Quarantäne wieder ins Team stoßen. Ob der angeschlagene Abwehrchef Mats Hummels auflaufen kann, konnte Favre am Freitag noch nicht beantworten.

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre FCB: Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

