Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Liveticker zum Nachlesen

Werder Bremen gegen den 1. FC Köln könnt Ihr live auf DAZN sehen! Jetzt den Gratismonat sichern.

Werder Bremen - 1. FC Köln im Liveticker zum Nachlesen: 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Moisander (ET/67.), 1:1 Bittencourt (HE/82.)

Nach dem Spiel: Damit verabschiede ich mich aus Bremen. In Sachen Bundesliga sind wir morgen ab 15:30 Uhr mit der Samstags-Konferenz, sowie den Einzelspielen wieder für Sie da. Bleiben Sie weiterhin gesund!

Nach dem Spiel: Werder dagegen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, aus dem Spiel heraus gelang der Mannschaft von Florian Kohfeldt aber zu wenig, selbst nach dem 0:1 ging nicht wirklich etwas nach vorne. Folgerichtig fiel der Ausgleich durch einen Elfmeter. Die Schlussoffensive des SVW kam zu spät für einen Sieg. Werder reist kommende Woche zu den Bayern.

Nach dem Spiel: Der FC bekam durch das Eigentor von Moisander ein unerwartetes Geschenk, am Ende sorgte der fünfte Elfer gegen das Team von Markus Gisdol aber erneut dafür, dass die Gäste keine drei Punkte mitnehmen konnten. Offensiv war Köln aber deutlich zu harmlos, um einen Sieg wirklich verdient zu haben. Die Kölner treffen kommende Woche auf Union Berlin.

90.+4. Schluss in Bremen! Werder und der 1. FC Köln trennen sich 1:1!

90.+2. Bremen bringt nur noch hohe Bälle in den Kölner Strafraum, das wirkt allerdings alles etwas kopflos. Die Kölner kämpfen um jeden Zentimeter.

90. Die Nachspielzeit wird angezeigt, drei Minuten gibt es oben drauf.

88. Köln macht keine Anstalten, nochmal offensiv tätig zu werden. Es spielt nur noch Werder, dem aber ebenfalls die Zeit davon läuft.

86. Bittencourt probiert es selbst, setzt den Versuch diesmal aber deutlich über den Kasten von Zieler.

84. Gute Freistoßgelegenheit für Werder! Bittencourt will leicht links vor dem Sechzehner in den Strafraum durchstecken, Özcan fährt den Arm aus und provoziert einen Freistoß. Die Kugel liegt 17 Meter vor dem Tor bereit ...

82. Tooooor! SV WERDER BREMEN - 1. FC Köln 1:1! Bittencourt verlädt Zieler und schiebt unten links ein, zweiter Saisontreffer für ihn.

82. Elfmeter für Werder! Nach einer Chong-Flanke von der linken Seite fährt Bornauw den Arm weit aus und bekommt diesen bei einem Klärungsversuch an die Hand. Klare Sache!

80. Zehn Minuten noch bis zum Abpfiff. Halten die Kölner den Vorsprung oder gelingt Werder noch der Lucky Punch?

78. Chong probiert es mal mit einem Abschluss aus 17 Metern leicht linker Position, sein Flachschuss ist im kurzen Eck aber kein Problem für Zieler.

76. Noch bläst Florian Kohfeldt nicht zur vollen Schlussoffensive, viel Zeit bleibt den Bremern aber nicht mehr. Der SVW ist offensiv weiterhin nicht gefährlich genug, die Kölner können das recht einfach verteidigen.

74. ... und Mbom wird durch Chong ersetzt.

73. Und auch Bremen tauscht zweimal: Möhwald kommt für Toprak ...

73. ... und Drexler wird durch Katterbach ersetzt.

73. Doppelwechsel beim FC: Für links hinten kommt zunächst Jannes Horn für Katterbach ...

71. Florian Kohfeldt wirkt an der Seitenlinie genervt, Markus Gisdol holt alle Defensivspieler, die er noch zur Verfügung hat, zur Bank. Der FC-Coach will den Sieg nun verteidigen.

69. Der Gegentreffer stellt die Partie für Werder nun natürlich komplett auf den Kopf. Die Gastgeber müssen nun nicht nur weiter vesuchen, die Kölner Defensive zu überwinden, sie brauchen den Treffer nun auch mindestns für einen Punkt.

67. Tooooor! SV Werder Bremen - 1. FC KÖLN 0:1! Und plötzlich ist der FC vorne! Nach dem Foul an Katterbach bringt Wolf einen Freistoß von links an den langen Pfosten, wo Moisander mit langem Bein klären möchte, die Kugel aber in die eigenen Maschen setzt.

67. Es wird hitziger! Osako grätscht Katterbach von der Seite um, auch für den Japaner ist es die zweite Gelbe Karte der Saison.

65. Und auch Werder wechselt: Osako soll für Rashica frischen Wind in die Offensive bringen.

65. Cichos greift Rashica im Luftzweikampf ins Gesicht, der Innenverteidiger kassiert die zweite Gelbe Karte der Saison.

64. Zweiter Wechsel beim FC: Der heute blasse Limnios wird in der Offensive positionsgetreu durch Rexhbecaj ersetzt.

62. Die Bremer haben noch höhere Spielanteile als im ersten Durchgang, weiterhin kommen sie aber zu zu wenigen Chancen. Die Kölner haben immer wieder Luft zum Atmen, bisher hält der Defensivriegel stand.

60. Andersson mit der ersten Kölner Torchance! Wolf bedient den Schweden mit einer Flanke von rechts, dessen Kopfball aus fünf Metern ist im Torzentrum aber kein Problem für Pavlenka.

58. Özcan bleibt nach einem Luftzweikampf mit Sargent am Boden liegen und bekommt den Ellbogen von Sargent ins Gesicht, nach kurzer Unterbrechung scheint es für ihn aber weiterzugehen.

56. Die Kölner kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und müssen defensiv immer mehr aufpassen, dass sie den eigenen Strafraum sauber halten. Dem FC fehlen die Entlastungsangriffe.

54. Rashica probiert es erneut, diesmal aus 22 Metern leicht rechter Position mit dem Weitschuss. Sein Versuch geht denkbar knapp über den Kasten von Zieler.

52. Sargent läuft sich auf rechts erneut frei und legt quer vor den Sechzehner auf Eggestein, der per Hacke Rashica am linken Pfosten bedienen will. Der Montenegriner erkennt die Situation aber zu spät, der Ball trudelt ins Toraus.

50. Die Bremer kommen erneut besser aus der Kabine, haben mehr vom Spiel und drängen die Bremer in den eigenen Strafraum. Nach einer mehr oder weniger ungewollten Flanke von Groß von halbrechts rutscht die Kugel auf Sargent durch, der nach einem Absprachefehler von Özcan und Czichos plötzlich frei vor Zieler steht. Der US-Amerikaner bekommt aber keinen vernünftigen Abschluss mehr zustande, erneut haben die Kölner Glück.

48. Zur Pause veränderten beide Mannschaften nichtsan ihrer Aufstellung, unterdessen scheint sich Timo Horn bei einem Zusammenprall mit Josh Sargent im ersten Durchgang verletzt zu haben.

46. Weiter geht's! Der Ball in Bremen rollt wieder!

Halbzeit: Der FC dagegen verteidigt das, was die Bremer offensiv anbieten, bisher sehr gut. Die Kölner agieren aus einer soliden defensiven Grundordnung heraus sehr ordentlich und liefern bisher ein gutes Spiel ab. Offensiv ist abgesehen von ein paar Einzelaktionen aber noch zu wenig zu sehen, ein Punkt wäre für d Elf von Markus Gisdol heute eigentlich zu wenig.

Halbzeit: Die Bremer machen bisher die bessere Partie, schaffen es aber nicht, den sehr defensiv agierenden FC konstant unter Druck zu setzen. Das wechselnde Pressing der Kölner verwirrt die Mannschaft von Florian Kohfeldt, die im Spielaufbau immer wieder unter Druck gerät und so nach guten Phasen häufig den Anschluss verliert.

45.+1. Pause in Bremen! Mit einem 0:0 geht's in die Kabine!

44. Eggestein chippt die Kugel aus dem Zentrum vor dem Strafraum in den Sechzehner, allerdings scheint keiner seiner Teamkollegen den passenden Laufweg zu diesem Ball im Repertoire zu haben. Die Folge. Ballbesitz FC.

42. Die Kölner laufen die Lücken auf den ballführenden Spieler gut zu, Werder bekommt auch kurz vor der Pause kaum Gelegenheiten zum Kombinieren. Für den SVW wird es immer zäher.

40. Der ehemalige Kölner Jugendspieler ist bereits auf dem Rasen, wir wünschen Timo Horn an dieser Stelle gute Besserung!

39. Plötzlich unterbricht Badstübner die Partie, Timo Horn packt sich an die Hüfte und scheint auf die Bank zu müssen. Das riecht nach dem Bundesliga-Comeback von Ron-Robert Zieler ...

37. Mbom probiert es erneut mit einem Flachschuss aus 22 Metern, erneut ist dieser für Horn im Torzentrum aber kein Problem. Werder hat mehr vom Spiel, strahlt im Strafraum aber keinerlei Gefahr aus.

35. Bittencourt macht es über links erneut mal schnell und probiert es mit dem frechen Chip-Ball vom linken Sechzechnereck. Czichos bleibt aber clever stehen und fängt den unorthodoxen Ball sicher ab.

33. Nun hat Werder wieder mehr vom Spiel, Köln kommt nicht mehr ganz so gut aus der eigenen Hälfte. Torchancen fehlen weiterhin, durch die wechselhaften Spielanteile bleibt es aber unterhaltsam.

31. Mbom holt sich seine vierte Gelbe Karte in der Bundesliga ab, nachdem er Wolf auf rechts hatte entwischen lassen und diesen nur mit einem Schubser stoppen konnte. Korrekte Entscheidung von Badstübner, der bisher eine sehr gute Partie abliefert.

29. Mbom mal wieder mit einem Abschluss! Nach einem Ballverlust von Özcan 25 Meter vor dem eigenen Tor landet die Kugel aus dem Zentrum heraus von Bittencourt aus bei Mbom, der aus 22 Metern leicht linker Position zum Schlenzer ansetzt. Dieser geht deutlich über die das rechte Lattenkreuz, aber immerhin mal wieder ein Abschluss.

28. Die Kölner pressen nun etwas höher, dadurch geraten die Bremer mehr und mehr unter Druck und kommen nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Die Gäste werden stärker!

26. Mitte des ersten Durchgangs sind die Bremer die bessere Mannschaft, der FC wird nun aber minütlich stärker und traut sich mehr und mehr nach vorne. Bisher ein klassisches 0:0, aber es bleibt noch genügend Zeit, das zu ändern.

24. Florian Kohfeldt wirkt in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Werder-Coach noch nicht ganz zufrieden. Seine Mannschaft macht an sich einen guten Job, allerdings fällt offensiv noch nicht der gewünschte Ertrag ab.

22. Wolf geht mit hohem Bein in den Zweikampf mit Eggestein, der Kölner holt sich folgerichtig seine zweite Gelbe Karte der Saison ab.

21. Bittencourt bringt den nächsten Eckball von rechts in den Fünfer, Toprak kommt allerdings nicht entscheidend genug an den Ball. Das Spielgerät rutscht über seinen Kopf - Chance vertan!

19. Bittencourt geht auf der linken Seite mal stark an Bornauw vorbei, rutscht dann allerdings in aussichtsreicher Flankenposition weg. So wird das nichts mit einem Treffer.

17. Die Kölner laufen den Bremer Spielaufbau erst sehr spät an, sind sehr auf eine gute defensive Grundordnung bedacht. Für Werder ist wenn überhaupt auf den Außenbahnen ein Durchkommen.

15. Wolf versucht mal, auf der linken Seite mit Druck an Gebre Selassie vorbeizugehen, wird vom Tschechen dann aber gefoult. Gute Freistoßposition auf der rechten Seite für die Gäste, die allerdings nichts einbringt.

13. Der FC präsentiert sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich offensiver und will zeigen, dass er besser ist als aktuell Platz 16. Allerdings sind die Offensivansätze noch zu unausgegoren, so wird das nicht mit einem Auswärtssieg.

11. Bornauw treibt die Kugel mit einem langen Ball an die linke Sechzehnerkante nach vorne, erneut ist der lange Schlag des Belgiers auf Jakobs aber zu unpräzise. Dementsprechend warten wir auch noch auf die erste Großchance.

9. Der Ball wechselt durchaus munter hin und her, jetzt sind die Bremer mal wieder am Ball. Bittencourt sucht mit einer Seitenverlagerung Mbom rechts im Sechzehner, der sich per Kopf gegen Wolf durchsetzt. Bornauw passt im Zentrum aber auf und pöhlt das Kunstleder aus der Gefahrenzone.

7. Nun haben die Kölner mal über einen längeren Zeitraum den Ball, die Bremer kommen nicht mehr ganz so gut in längere Ballbesitzphasen. Wolf bringt mal einen Ball von der linken Seite in Richtung Strafraum, Toprak köpft das Spielgerät aber sicher aus der Gefahrenzone.

5. Nächster Abschluss von Sargent! Rashica bedient den US-Amerikaner mit einem schönen Steilpass von links am kurzen Fünfereck, wo Sargent direkt aus der Drehung abschließt. Toprak hält aber den Fuß rein und blockt den Versuch des Bremers sicher ab.

3. Die Bremer übernehmen die Spielkontrolle, die Kölner werden erstmal in die Defensive gedrängt. Rashica holt gegen Wolf auf halbrechts den ersten Freistoß heraus.

1. Los geht's! Der Ball rollt in Bremen!

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner, seine Assistenten sind Markus Schüller und Thomas Stein. Vierter Offizieller ist Dr. Martin Thomsen. An den Video-Monitoren sitzt Günter Perl, sein Assistent ist Christian Leichert.

Vor Beginn: Die Bremer haben gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit den Kölnern, am 34. Spieltag der Vorsaison gewannen die heutigen Gastgeber mit 6:1 gegen die bereits geretteten Kölner und retteten sich so am Ende in die erfolgreiche Relegation.

Vor Beginn: Die Bremer, im Vorjahr knapp dem Abstieg entronnen, sind mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen und haben schon neun Punkte auf dem Konto. Allerdings gelang den Bremern in den letzten drei Spielen jeweils nur ein Unentschieden, dementsprechend soll heute gegen die Kölner wieder ein Sieg her.

Vor Beginn: Das 1:2 gegen die Bayern kann unter Umständen als beste Saisonleistung des FC bezeichnet werden, auch wenn die Rheinländer am Ende nur kurz Hoffnung auf einen Punktgewinn hatten. Die Mannschaft von Markus Gisdol wirkt weiterhin nicht wirklich so, als würden sie einen klaren Plan verfolgen. Offensiv schmerzt der Abgang von Jhon Cordoba schwer, sechs Saisontore bedeuten die viertschlechteste Offensive der Liga.

Vor Beginn: Beim FC gibt es nach der Niederlage gegen die Bayern ebenfalls zwei Umstellungen, Katterbach und Drexler starten für Jannes Horn und Skhiri (beide Bank).

Vor Beginn: Auf Bremer Seite sind das zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt. Toprak und Rashica (Startelfdebüt in dieser Saison) starten für Veljkovic (nicht im Kader) und Chong (Bank).

Vor Beginn: Zuschauer sind heute im Weserstadion nicht zugelassen. In der kompletten Bundesliga sind derzeit keine Fans auf den Rängen erlaubt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Bremen: Pavlenka - Toprak, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, C. Groß, Mbom - Rashica, Bittencourt - Sargent

Pavlenka - Toprak, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, C. Groß, Mbom - Rashica, Bittencourt - Sargent Köln: T. Horn - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Drexler, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

Werder gegen Köln heute live im TV und Livestream

Die Freitagsspiele der laufenden Bundesliga-Saison seht Ihr auf DAZN . Ab 20.15 Uhr ist der Streamingdienst für Euch da. Die Vorberichterstattung übernimmt Moderator Daniel Herzog, als Experte steht Ralph Gunesch bereit. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Marco Hagemann.

Auf DAZN seht ihr exklusive Bundesliga-Spiele, dazu einen Großteil aller Champions-League-Partien und die komplette Europa League. Nicht genug? Primera Division, Serie A, Ligue 1, Pokalwettbewerbe, die Nations League - und wer nicht nur Fußball sehen will, darf sich an US-Sport, Tennis, Darts, UFC- und Box-Events gütlich tun.

Dafür zahlt Ihr pro Monat gerade mal 11,99 Euro, oder aber im Jahresabo vergleichsweise günstigere 119,99 Euro. Den ersten Monat gibt es zudem komplett kostenlos, Ihr könnt das DAZN-Angebot also risikolos testen.

Bundesliga: Tabelle vor dem 7. Spieltag