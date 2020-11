Europa League: Hapoel Beer Sheva gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hapoel Beer Sheva gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker - 2:2

Tore: 0:1 Bailey (5.), 1:1 Acolatse (11.), 2:1 Acolatse (25.), 2:2 Dadia (39./ET)

46.| Wechsel Nummer eins: Bosz nimmt Alario runter und bringt Moussa Diaby.

46.| Weiter geht's!

Halbzeit: Ein dem Spielverlauf entsprechendes Unentschieden. Leverkusen hatte standesgemäß dominant angefangen, ging durch Bailey auch früh in Führung. Aus dem Nichts fiel das Ausgleichstor durch Acolatse und damit übernahm plötzlich Beer Sheva die Initiative. Acolatse legte sogar noch nach. Glücklich durften die Bosz-Mannen sich noch über ein Eigentor von Dadia freuen. Ziemlich ausgeglichene Kiste zwischen David und Goliath.

45.+1.| Pause, Remis zwischen Hapoel Beer Sheva und Bayer Leverkusen.

45.| Bailey gibt den Ball vom rechten Flügel in die Mitte, ein Verteidiger bereinigt per Kopf vor dem einnickbereiten Jedvaj.

42.| Ein Tah-Rückpass gerät etwas kurz, Acolatse setzt Hradecky unter Druck, der kommt allerdings als erster an die Kugel. Gefährlich.

39.| B04 profitierte zum ersten Mal seit 2011 und zum zweiten Mal überhaupt in der Europa League von einem Eigentor.

39.| Tooor! Hapoel Beer Sheva - BAYER LEVERKUSEN 2:2. Ein bitteres Eigentor! Demirbay flankt eine Ecke von rechts in die Mitte, wo Jedvaj per Kopf noch an Levita scheitert - der wehrt den Ball jedoch nach vorne ab, trifft damit Dadia und von dem springt dieser an den rechten Innenpfosten und in das Tor.

38.| Palacios zieht aus 16 Metern halbrechter Position mit dem rechten Fuß ab, abgefälscht wird das gefährlich, aber das Rund landet neben dem kurzen Pfosten.

37.| Nach seinem Schuss hält sich Acolatse am Boden kurz die Innenseite eines Oberschenkels, steht allerdings schnell wieder.

36.| Gute Chance für Acolatse! Rechts läuft der Doppeltorschütze nach feinem Pass in den Sechzehner, Wendell holt ihn jedoch ein und wirft sich in den Abschluss.

33.| Die Südisraelis haben noch nie gegen eine deutsche Mannschaft gewonnen. Gegen Hertha BSC hatte es im UI-Cup 1976/77 ein Remis und eine Niederlage gegeben, beim Karlsruher SC verlor Beer Sheva 1994/95 in gleichem Wettbewerb.

30.| Eine halbe Stunde ist rum und trotz spielerischem Bayer-Übergewicht ist die Führung nicht unverdient, man könnte sagen: Hapoels Matchplan geht auf. Die Gäste haben zwar viel den Ball, die Gastgeber aber kontern und bringen ihren Gegner damit durchaus öfters ins Wanken.

27.| Mit Paco Alcacer und Michael Liendl führt Acolatse die Torschützenliste der Europa League jetzt an.

26.| Acolatse schnürt also seinen zweiten Doppelpack dieser Europa-League-Spielzeit.

Acolatse nimmt Bayer-Abwehr auseinander

25.| Tooor! HAPOEL BEER SHEVA - Bayer Leverkusen 2:1. Beer Sheva dreht die Partie! Nach einem Kopfball von Dadia auf der rechten Seite lässt Acolatse Dragovic mit der Hacke per Volley stehen und zieht in die Gefahrenzone ein, geht dann erst Richtung Zentrum an Tah mit einer Bewegung und danach an Hradecky mit einer vorbei - anschließend schießt er mit links aus wenigen Metern flach ein. Ein toller Treffer!

23.| Acolatse kommt links im Sechzehner mit rechts flach zum Schuss, Dragovic stellt sich dem Versuch allerdings in den Weg.

21.| Referee Petrescu verwarnt Alario wegen einer Schwalbe. Unschön.

20.| Amiri taucht halbrechts frei vor dem Tor auf und will an Levita nach außen vorbeigehen, der Schlussmann entscheidet das Eins-gegen-Eins jedoch für sich. Da war viel mehr drin.

19.| Die Bosz-Elf wirkt verunsichert, leistet sich mittlerweile zudem einige Fehler im Aufbauspiel.

18.| Josue schließt aus 18 Metern ab, bleibt aber an Wendell hängen.

16.| Nadiem Amiri probiert es einfach mal aus der Ferne, trifft allerdings nur einen Kontrahenten.

13.| Sallalich sieht die erste Gelbe Karte des Abends, nachdem er gegen Palacios zu spät in den Zweikampf kommt.

12.| Acolatse, der Jugendabteilung Ajax Amsterdams enstammend, traf bereits zum dritten Mal im dritten Spiel dieser Europa League.

11.| Tor! HAPOEL BEER SHEVA - Bayer Leverkusen 1:1. Aus dem Nichts der Ausgleichstreffer! Der Werksklub verliert das Leder im Spielaufbau, halblinks lässt Elton Acolatse zwei Gegenspieler mit einer einfachen Bewegung nach außen stehen und hält mit dem linken Fuß flach drauf - in das lange Eck.

10.| Erneut schießt Alario aus der Distanz, tritt bei seinem Versuch jedoch etwas in den Boden, weshalb der kein Problem für Levita darstellt.

8.| Und weiter lässt Bayer den Ball geduldig in der gegnerischen Hälfte laufen.

7.| Die erste Ecke, von der linken Seite ausgeführt durch Demirbay, führt nicht zu Torgefahr.

6.| Bailey erzielte sein erstes Tor in der neuen Saison.

5.| Tooor! Hapoel Beer Sheva - BAYER LEVERKUSEN 0:1. Die flotte Führung! Florian Wirtz hebt den Ball aus dem Zentrum stark nach halbrechts, wo Leon Bailey durch ist und mit rechts aus elf Metern flach abzieht - Torwart Ohad Levita ist noch dran, durch seine Beine fliegt das Spielgerät aber in das Netz.

4.| Der erste Abschluss: Lucas Alario legt sich die Kugel in halbrechter Position mit einem starken Dribbling vor und schießt mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber flach neben den kurzen Pfosten.

2.| Die Rollenverteilung ist direkt klar, Leverkusen startet gefühlt mit 90 Prozent Ballbesitz.

1.| Auf geht's! Hapoel Beer Sheva spielt in Kroatien-ähnlichen rot-weißen Trikots und weißem Beinkleid, Bayer Leverkusen ganz in Schwarz.

Vor Beginn:

Die Europa-League-Hymne, so etwas wie die kleine Schwester der bekannten Melodie der Champions League, ertönt.

Vor Beginn:

Im Ha Moshava in Petach Tikwa, einem Vorort von Tel Aviv, sind keine Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn:

Es handelt sich um das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen Leverkusen und Beer Sheva.

Vor Beginn:

In der Bundesliga belegt der Werksklub nach sechs Spieltagen mit zwölf Zählern den vierten Tabellenplatz. Hapoel rangiert in der Liga ha'Al mit fünf Punkten aus vier Partien nur auf Neun.

Vor Beginn:

Bosz setzt vergleichsweise mit dem 4:2 in der Bundesliga beim SC Freiburg am Sonntag auf sechs neue Spieler: Tin Jedvaj, Jonathan Tah, Aleksandar Dragovic, Wendell, Exequiel Palacios und Kerem Demirbay.

Vor Beginn:

Hapoel spielte am Montag noch in der Ligat ha'Al, im Vergleich mit dem 2:2 gegen Bnei Sachnin nimmt Coach Yossi Abukasis fünf Änderungen vor: Marwan Kabha, Miguel Vitor, Sean Goldberg, Jhonathan Agudelo und Elton Acolatse rücken in die Anfangsformation.

Hapoel gegen Leverkusen: Die Aufstellungen

Hapoel Beer Sheva: Levita - Dadia, Miguel Vitor, Taha, Goldberg - Kabha, Josue, Bareiro - Sallalich, Agudelo, Acolatse

Levita - Dadia, Miguel Vitor, Taha, Goldberg - Kabha, Josue, Bareiro - Sallalich, Agudelo, Acolatse Bayer Leverkusen : Hradecky - Jedvaj, Tah, Dragovic, Wendell - Palacios, Demirbay - Bailey, Amiri, Wirtz - Alario

Vor Beginn:

Trainer Peter Bosz muss auf Aranguiz (Achillessehne) und Bellarabi (Rotsperre) verzichten, für die Tore wird wohl wieder Alario sorgen müssen. Der erzielte in der Bundesliga zuletzt einen Doppelpack. Aber Bosz dürfte auch auf einigen Positionen rotieren, es könnte also spannend werden.

Vor Beginn:

Leverkusen hat in der Europa League bisher Licht und Schatten geliefert: Im ersten Gruppenspiel gab es gegen OGC Nizza ein fulminantes 6:2, am vergangenen Donnerstag verlor man dann bei Slavia Prag mit 0:1. In der Gruppe C haben nach zwei Spielen alle vier Teams drei Punkte auf dem Konto, mit dem besten Torverhältnis steht die Werkself auf dem ersten Platz.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum 3. Europa-League-Spiel der Saison von Bayer Leverkusen. Die Werkself muss heute beim israelischen Vertreter ran, Anpfiff ist um 18.55 Uhr. Gespielt wird im HaMoshava-Stadion in Petah Tikva. Wo das ist? Direkt östlich von Tel Aviv, quasi am Stadtrand.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe C