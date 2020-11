BVB, News und Gerüchte: Entscheidung über Hummels-Einsatz gegen FC Bayern fällt am Freitag

Facebook

© imago images / Sven Simon

BVB, News: Mats Hummels gegen FC Bayern weiter fraglich

Das ungefährdete 3:0 gegen den FC Brügge in der Champions League am Mittwoch hatte Mats Hummels (31) mit einer Muskelverletzung verpasst. Am Samstag steht das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bayern München an. Ob der Abwehrchef bis dahin wieder fit ist, ist fraglich. "Das kann ich absolut nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir hoffen es, aber ich weiß nicht, ob Mats bereit sein wird", erklärte Trainer Lucien Favre nach der Partie.

"Für einen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein", hatte Hummels selbst auf Twitter gewitzelt. "Der kriegt das schon hin, der hat gutes Heilfleisch", hatte Teamkollege Julian Brandt nach dem Sieg über Arminia Bielefeld gesagt. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl blies nun ins gleiche Horn: "Er hat ganz gutes Heilfleisch. Wir hoffen alle, dass er dabei ist. Aber die Entscheidung fällt wohl erst am Freitag."

Erkenntnisse zu Dortmunds Sieg in Brügge: Ein Triumph für Lucien Favre!

BVB, News: Hitzfeld hofft auf Dortmund gegen Bayern

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld (71) hat sowohl den BVB, als auch die Bayern trainiert, mit beiden Teams gewann er die Champions League (1997 und 2001). Am Samstag hält er es mit den Schwarz-Gelben: "Für die Bundesliga wäre es gut, wenn die Borussia nicht verlieren würde", schrieb er in einer Kolumne im kicker .

Begeistert zeigte er sich von den Dortmunder Talenten: "Einige haben die Perspektive, in die Weltklasse aufzusteigen: Haaland wird zum Toptorjäger reifen, Reyna gefällt mit seiner überragenden Spielintelligenz, Sancho mit seiner Dribbelkunst." Zudem gab es ein Lob für Favre, der die Defensive des BVB verstärkt habe: "Dass die Borussia mit nur zwei Gegentreffern die beste Abwehr stellt, ist Favres Verdienst."

Trotzdem sieht Hitzfeld die Bayern in Dortmund als Favorit: "Insgesamt liegen die Vorteile bei den Münchnern: In ihrem Tor steht Neuer, der weltbeste Keeper; vorne schießt der weltbeste Stürmer, Lewandowski, die Tore; alle anderen sind nahezu ausnahmslos Weltklassespieler."

BVB, News: Haaland stellt Champions-League-Rekord auf

In Brügge erzielte Erling Haaland mal wieder zwei Tore für den BVB. Damit steht er in der laufenden Saison bei zehn Toren - und drei Vorlagen - in zehn Einsätzen. Noch besser liest sich allerdings seine Bilanz in der Königsklasse: 14 Tore hat er dort in bisher erst elf Spielen erzielt. Das ist Rekord im Wettbewerb, so schnell konnte noch kein anderer Spieler so oft treffen.

"Erling ist eine Tormaschine, er macht immer zwei Tore, ein Tor, macht immer weiter", lobte Teamkollege Thorgan Hazard nach dem Spiel. "Schade, dass er heute keinen Dreierpack gemacht hat und den Ball mitnehmen konnte. Den letzten Pass auf mich hat er nicht gut gemacht, vielleicht am Samstag."

© imago images / Poolfoto UCL

BVB, News: Kehl vor Spiel gegen Bayern optimistisch

Zuletzt gab es für die Dortmunder gegen Bayern selten etwas zu holen. Allerdings verlor man im Supercup vor Saisonbeginn nur ganz knapp mit 2:3. Wir sind auch gut drauf, die beiden besten Mannschaften in Deutschland momentan treffen aufeinander, beide haben einen guten Lauf. Wir spielen zu Hause, auch wenn es kein wirkliches Heimspiel ist", sagte Kehl.

Er will sich am Supercup orientieren: "Wenn wir ähnlich mutig rangehen, wie wir es auch im Supercup getan haben, wo wir die Bayern auch immer wieder bedroht haben, sie immer wieder mit tiefen Läufen gefährden konnten. Das wird ein Mittel sein am Wochenende, um sie zu schlagen."

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen