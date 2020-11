NBA Draft 2020: Ort, Datum, TV-Übertragung, Reihenfolge, Lottery

Facebook

NBA Draft: Ort und Datum

Durch die Corona-Pandemie wurde der Zeitplan der NBA ordentlich durcheinander gewirbelt. Die Saison wurde unterbrochen und Anfang August wieder aufgenommen. Infolgedessen verschob sich logischerweise auch die Offseason.

Davon ist auch der Draft betroffen, der eigentlich am 25. Juni hätte stattfinden sollen. Als neuen Termin hat die NBA den 18. November 2020 festgesetzt. Wann genau im Anschluss die Free Agency beginnt, ist derzeit noch unklar.

Der Draft wird in diesem Jahr ein anderes Gesicht haben, da er per Videokonferenz durchgeführt werden soll. Ursprünglich hätten die Talente im Barclays Center in Brooklyn gezogen werden sollen. Nun werden die Liga-Verantwortlichen den Draft von den ESPN -Facilities in Bristol (Connecticut) aus leiten.

Commissioner Adam Silver wird wie üblich die Picks verkünden. Ab 18.30 Uhr Ortszeit in den USA geht das Event los. Für die deutschen Fans steht damit eine Nachtschicht an, da durch die Zeitverschiebung der NBA Draft um 0.30 Uhr deutscher Zeit beginnen wird.

NBA Draft: Die Reihenfolge in der Lottery

Bislang halten die Minnesota Timberwolves den Top-Pick in diesem Jahr. Verschiedenen Medienberichten zufolge hört sich die Franchise jedoch Trade-Angebote für den Pick an. Gleiches gilt für die Golden State Warriors an Position zwei.

Draft-Position Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns 11 San Antonio Spurs 12 Sacramento Kings 13 New Orleans Pelicans 14 Boston Celtics

NBA Draft 2020 live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr ist der Draft wieder live in Deutschland zu sehen. DAZN zeigt das Event pünktlich ab 0.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch (18. November) auf Donnerstag (19. November).

Für den Streamingdienst braucht Ihr ein Abo. Dieses kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Neben den Übertragungen von Champions-League-, Bundesliga-, Ligue-1, Serie-A, Primera-Division- und Nations-League-Spielen, hat DAZN aber auch hochklassige Fight-Events (UFC, Boyen), die Darts-Majors, die Handball Champions League oder Turniere der WTA-Tour im Angebot. Jetzt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

NBA Draft: Wer wird der Nr.1 Pick?

In der vergangenen Saison war früh klar, dass Zion Williamson der auserkorene Nr.1 Pick im Draft sein wird. Dieses Jahr sieht es anders aus.

Aktuell gibt es mehrere Spieler, die als potenzieller Top-Pick gehandelt werden. Im Vergleich zu früheren Draft-Klassen gilt die Qualität an der Spitze aber als nicht besonders hoch.

Welche Spieler aus unserer Sicht das größte Potenzial haben, haben wir für Euch in einem Big Board zusammengefasst. Hier entlang.

NBA Draft: Die No.1 Picks der vergangenen Jahren