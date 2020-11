NBA-News: New Orleans Pelicans führen offenbar Trade-Gespräche um Jrue Holiday

Jrue Holiday ist angeblich auf dem Markt! Die New Orleans Pelicans führen offenbar Trade-Gespräche, in denen auch der Name des 30-jährigen Point Guards involviert ist. Mehrere Titelanwärter haben offenbar bereits Interesse an Holiday gezeigt.