Nach langen Kontroversen trifft der FC Schalke 04 im letzten Spiel der ersten Pokalrunde heute auf den bayrischen Vertreter 1. FC Schweinfurt und will Selbstvertrauen für die Bundesliga sammeln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Schweinfurt: DFB-Pokal jetzt im Liveticker - 2:1 (2:1)

Tore: 0:1 Thomann (37.), 1:1 Ibisevic (39.). 2:1 Schöpf (44.)

Halbzeit: Der FC Schalke 04 dreht gegen den 1. FC Schweinfurt 05 das Spiel. Schweinfurt legte besser los, erarbeitete sich viele Gelegenheiten und ging durch Thomann verdient in Führung. Sofort im Gegenzug hatte Ibisevic jedoch ausgeglichen und nur fünf Minuten später erzielte Schöpf sogar noch das 2:1. Der Zwischenstand ist glücklich für das Baum-Team.

45.+1: In der geschieht nichts mehr. Pause in der Veltins-Arena.

45.: Es gibt 60 Sekunden Nachspielzeit.

44.: Tooooooorrrrr!!!! FC SCHALKE 04 - 1. FC Schweinfurt 2:1 - Torschütze: Alessandro Schöpf. Skrzybski scheitert aus halbrechter Position innerhalb der Gefahrenzone noch an der Latte, der Abpraller landet kurz vor dem Tor aber bei Schöpf. Der nimmt das Rund und schießt aus der Drehung mit dem rechten Fuß durch die Beine von Torwart Zwick flach in das Tor.

43.: Marinkovic sieht nach einer Grätsche gegen Thiaw die erste Gelbe des frühen Abends.

41.: Für Ibisevic ist es seinen erster Treffer überhaupt für Schalke.

39.: Tooooooorrrrr!!!! FC SCHALKE 04 - 1. FC Schweinfurt 1:1 - Torschütze: Vedad Ibisevic. Postwendend die Antwort! Ibisevic taucht halbrechts nach einem Skrzybski-Pass im Sechzehner auf, nimmt den Ball an und schießt eiskalt mit rechts flach links in das Netz.

DFB-Pokal: Schweinfurt geht in Führung

37.: Tooooooor!!!!!! FC Schalke 04 - 1. FC SCHWEINFURT 0:1 - Torschütze: Martin Thomann. Marinkovic setzt halbrechts Thomann in Szene, der in den Strafraum einzieht, mit einer schnellen Bewegung Richtung Zentrum Thiaw stehenlässt und mit dem linken Fuß halbhoch in das lange Eck schießt.

34.: Stambouli benötigt nach einem harten Zweikampf einige Sekunden zur Regeneration, kann allerdings weitermachen.

31.: Raman setzt im Strafraum Ibisevic in Szene, der mit rechts aus neun Metern abgefälscht zentral über den Querbalken schießt.

29.: Nach einem Duell mit Fery geht Raman seinen Gegenspieler ganz schön an. Jablonski lässt die Gelben Karten noch stecken.

29.: Marinkovic fällt am Rand der Gefahrenzone nach einem Zweikampf, fordert jedoch keinen Elfmeter.

26.: Links setzt sich Mendyl durch und flankt flach vor das Tor, wo erst Skrzybski verpasst und Ibisevic dann nicht aufmerksam genug auftritt und nicht mehr gefährlich abschließen kann. Da hätte der Routinier wacher sein müssen.

24.: Nennenswert jedoch, dass die Spielweise des Regionalligisten durchaus intensiv ist - über 90 Minuten werden die Akteure diese Intensität kaum halten können.

23.: Immer wieder greift die Strobl-Elf über den linken Flügel an, Königsblau bekommt die Außenbahn nicht in den Griff.

22.: Nach Torschüssen steht es mittlerweile 4:1 für die Schnüdel.

21.: Aus spitzem Winkel kommt Laverty links im Sechzehner zum Abschluss, der bereits aus seinem Kasten gestürmte Fährmann taucht aber unter und pariert.

17.: Bauer missglückt ein Klärungsversuch im eigenen Strafraum, Zwick sichert den Ball dann allerdings vor Ibisevic.

16.: Stambouli rettet in der Gefahrenzone gegen Laverty. Wichtig, das wäre gefährlich geworden

16.: Ibisevic bekommt das Spielgerät in guter Position, stand jedoch vorher im Abseits.

DFB-Pokal: Schweinfurt mit Chancenplus in Anfangsphase

14.: Ein S04-Freistoß aus dem linken Halbfeld sorgt nicht für Torgefahr.

12.: Marinkovic hält aus der Ferne drauf, befördert den Ball aber weit über das Tor.

11.: Skrzybski bekommt die Kugel mal im gegnerischen Sechzehner, bei der Annahme springt sie ihm aber die Hand. Womöglich wäre das sowieso Abseits gewesen.

10.: Der FC 05 übt weit in des Kontrahenten Hälfte Druck aus und Schalke erlaubt sich einige Fehler im Aufbauspiel, woraus die ersten Gelegenheiten entstanden.

9.: Und es geht so weiter: Jabiri schießt von halbrechts flach aus der Distanz auf das kurze Eck, Fährmann pariert allerdings problemlos.

7.: Sieben Minuten gespielt und nach vielversprechenden Situationen steht es 3:0 für den Underdog.

6.: Die nächste Möglichkeit für den Außenseiter: Benedikt Laverty schließt aus 13 Metern halblinker Position mit dem linken Fuß per Volley ab, verfehlt den kurzen Winkel jedoch vertikal.

5.: Erneut taucht Schweinfurt gefährlich im Strafraum auf, Adam Jabiri entscheidet sich fälschlicherweise aber für den Pass und nicht für den Torschuss. Das Zuspiel findet keinen Mitspieler. Da war mehr drin.

3.: Und die erste Ecke sorgt direkt für die erste gute Chance: Die Flanke von der linken Seite erreicht hinter dem zweiten Pfosten Kristian Bähnlein, der an das Außennetz köpft.

3.: Thiaw spielt einen ungenauen Rückpass Richtung Fährmann, allerdings neben das Tor zum ersten Eckball.

1.: Schiedsrichter Sven Jablonski pfeift die Partie an. Der Ball rollt in Gelsenkirchen.

Vor Beginn:

Den 1. FC Schweinfurt erwarten wir in dieser Formation: Zwick - Bauer, Bilick, Böhnlein, Grözinger - Thomann, Frery, Rinderknecht, Laverty - Marinkovic, Sabiri.

Vor Beginn:

Die Aufstellung vom FC Schalke 04 ist da. Überraschung: Ralf Fährmann steht im Tor. Insgesamt baut Manuel Baum sein Team im Vergleich zur Liga gleich auf acht Positionen um.

Schalke: Fährmann - Ludewig, Thiaw, Nastasic, Mendyl - Stambouli - Skrzybksi, Schöpf, Bentaleb, Raman - Ibisevic

Vor Beginn:

Bei den Knappen hofft man darauf, die schier endlose Negativserie endlich zu brechen. Seit 22 Spielen warten die Königsblauen auf einen Sieg in der Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart reichte es am Freitag nur zu einem Unentschieden. "Im letzten Drittel sind wir zu harmlos. Das ist bei weitem nicht so, wie wir uns das vorstellen", erklärte ein ernüchterter Trainer Manuel Baum nach dem Spiel.

Vor Beginn:

Wie dem auch sei: Die Partie wird heute ohne Beteiligung von Türkgücü stattfinden - und Schweinfurt rechnet sich durchaus Chancen aus: "Klar ist Schalke alles andere als gut drauf. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Team eine hohe individuelle Qualität besitzt. Wenn der Knoten irgendwann platzt, wird S04 auch wieder erfolgreicher sein", erklärte Schweinfurts Trainer Tobias Strobl.

Vor Beginn:

Am Dienstag fällte das Schiedsgericht das Urteil: Schweinfurt darf spielen. Erleichtert zeigte sich BFV-Präsident Rainer Koch, der ein Ende des "juristischen Schauspiels" sah, Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny sprach von einem "traurigen Tag für die Gerichtsbarkeit" und einem "Micky-Maus-Gericht", das Urteil sei "so nicht zulässig". Man prüfe den Gang vor den Bundesgerichtshof.

Vor Beginn:

Eine endlose Geschichte war der Streit zwischen Schweinfurt und Türkgücü München, wer denn nun gegen die Schalker antreten darf. Türkgücü sah sich als Regionalliga-Meister als einzig möglicher Pokalteilnehmer, der Bayrische Fußballverband bestimmte mit Schweinfurt den Tabellenzweiten der abgelaufenen Saison.

Vor Beginn:

Los geht es heute um 16.30 Uhr, gespielt wird in der Schalker Veltins-Arena, obwohl das Heimrecht eigentlich bei den Schweinfurtern liegt. Geleitet wird die Begegnung von Sven Jablonski aus Bremen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokalspiels FC Schalke 04 gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Die erste Runde wird mit dieser Partie abgeschlossen.

DFB-Pokal: Schalke gegen Schweinfurt heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Schalke 04 gegen den 1. FC Schweinfurt im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Stattdessen wird die Begegnung wie alle weiteren Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge von Sky gezeigt.

Der Pay-TV-Sender geht um 16.15 Uhr auf Sky Sport 1 HD auf Sendung, Kommentator Marcus Lindemann begleitet Euch durch die Partie. Via SkyGo könnt Ihr neben der TV-Übertragung auch im Livestream dabei sein, mit SkyTicket gibt es auch eine Option für Nicht-Abonnenten.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Überraschungen gab es in der 1. Runde in Braunschweig und Essen, die sich gegen Erstligisten durchsetzten: Die Eintracht siegte gegen Hertha BSC mit 4:3, Rot-Weiss Essen gegen Bundesliga-Aufsteiger Bielefeld.