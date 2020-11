Formel 1: Der Emilia-Romagna-Grand-Prix in Imola heute im Liveticker

In Imola steht heute das 14. Rennen der Formel-1-Saison 2020 auf dem Programm. Setzt Mercedes seine Dominanz fort und holt sich bereits den Sieg in der Konstrukteurswertung? Den Emilia-Romagna-GP gibt es hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Der Emilia-Romagna-Grand-Prix heute im Liveticker: 15/63

15/63: Harte Reifen werden auch bei Red Bull aus dem Schrank geholt. Das für Albon. Selbiges bei Albon und Kwjat.

14/63: Dass Leclerc, Norris und Ocon sich von den Softs trennen, das kann man eher nachvollziehen. Sie sollen jetzt mir harten Pneus durchfahren.

13/63: Aha, Russell trennt sich ganz früh vom Medium, das ist ein wenig verwunderlich. Ich habe leichte Zweifel, dass das die perfekte Taktik von Williams für die ersten Punkte 2020 ist.

12/63: Die Party von Giovinazzi pausiert. An Russell kam er einfach nicht mehr vorbei, daher wird der Wechsel auf Mediums vorgezigen. Das sieht nach einem Zweistopper aus, im letzten Renndrittel dann wieder die weichsten Reifen.

11/63: Perez muss mit den Mediums auf P10 warten, bis die Softs der McLaren vor ihm richtig abbauen. Derzeit noch auch mit DRS keine Angriffschance.

10/63: Hamilton kommt nicht so richtig in Schlagdistanz gegen Verstappen. Was aber auch nicht dramatisch sind, es fehlen auch auf Bottas nur drei Sekunden.

9/63: Terminal Problem wird von AlphaTauri bestätigt, sprich die direkte Aufgabe und keine Reperaturversuche.

8/63: Gasly wird P5 verlieren, er muss in die Box. Es gibt wohl ein größeres technisches Problem.

7/63: George Russell wieder ganz stark auf P13, heute bräuchte es halt mal ein wenig Rennglück und die richtige Strategie von Williams, dann muss doch endlich der erste und so verdiente Punkt her.

6/63: Sainz mit DRS gegen seinen Teamkollegen Norris, jetzt ist er Neunter. Beim Start war das Vettel gegen Magnussen, das wird derzeit von der Rennjury überprüft.

5/63: Das Führungstrio setzt sich von Ricciardo ab. Aber die internen Kämpfe werden launig, Hamilton muckt sicher gleich im DRS-Fenster von Verstappen auf.

4/63: Der Soft-Start von Giovinazzi hat sich voll ausgezahlt. P14 statt P20, selbst Vettel im Ferrari hat er kassiert.

3/63: Gasly hat P4 gegen Ricciardo am Start wegen dem langsamen Hamilton verloren. Er musste in die Eisen steigen, sonst hätte sich auch sein Frontflügel in Kurve 1 verabschiedet. Gut reagiert.

2/63: Nein, das war eine andere Sache, Stroll hat sich im Vollkontakt mit Ocon den Frontflügel zerstört. Harte Reifen für den Kanadier.

2/63: Magnussen fährt wieder, Stroll muss in die Box. Er ist wohl mit dem Haas kollidiert.

1/63: Ricciardo auch vorbei an Gasly, hinten steht Magnussen entgegen der Fahrtrechnung. Erst einmal nur Gelb in Sektor 1, da ist das Feld ja schon durch.

Start: Grün! Bottas kommt ordentlich weg, Verstappen kassiert Hamilton!

Vor Beginn: Und schon geht es in die Aufwärmrunde. Im hinteren Mittelfeld viel Medium, Giovazzi will von P20 aus mit Softs die Aufholjagd starten. Und die harten Reifen werden wir wohl nicht sehen, auch die Mediumstarter werden irgendwann auf Soft wechseln.

Vor Beginn: Das Wetter hingegen birgt keine Überraschungen. Anders als gestern sind zwar heute ein paar Wolken am Himmel, aber 18 Grad und keine Regengefahr, das sind klare Verhältnisse.

Vor Beginn: Überhaupt sieht Pirelli den Start auf Soft als Vorteil, denn als ideale Strategie nennt man einen Einstopper mit Wechsel auf Medium nach 28 bis 30 Runden. Für Hamilton und Co. wird ein Tausch der Mediums auf harte Reifen nach 26 bis 35 Runden empfohlen, hört sich ja kurios an.

Vor Beginn: Pirelli hat C2, C3 und C4 im Angebot, Mercedes und Verstappen haben Q2 mit dem Medium absolviert und starten auf diesem. Kleiner Vorteil für Gasly und Co. mit einem Traumstart? Wir werden sehen.

Vor Beginn: Dies ist eine der wenigen Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. DRS ist hingegen wie gewohnt bei Start und Ziel, nur diese eine Zone und woanders werden wir wohl auch kaum ein Überholmanöver mit gleichen Waffen sehen.

Vor Beginn: Von den aktuellen Fahrern war in 2006 beim Schumacher-Sieg nur Kimi Räikkönen schon aktiv, einen Vorteil hatte der Finne aber deshalb nicht. Nur P18 in der Quali, aber - und das ist wirklich sensationell - trotz sehr enttäuschender Leistungen am Freitag einen neuen Alfa-Vertrag unterschrieben. Vorne die großen Drei, diesmal in der Reihenfolge Bottas, Hamilton, Verstappen. Auf P4 zeigte Gasly einen ganz starken Samstag und konnte Ricciardo, Albon und Leclerc hinter sich lassen. Vettel spielte wie üblich keine Rolle, aber hey, wie sein alter Teamkollege Räikkönen hat er ja schon einen Vertrag für 2021 in der Tasche.

Vor Beginn: Und wie sieht's bei Sebastian Vettel aus? Der Heppenheimer verpasste wie in dieser Saison gewohnt Q3 und geht von Platz 14 ins Rennen. Sein ernüchterndes Fazit nach dem Qualifying: "Ich war einfach nicht schnell genug, der Speed war nicht da. Das wird wieder ein schwieriges Rennen, überholen ist nicht leicht hier."

Vor Beginn: Während der WM-Sieg von Hamilton bei einem Vorsprung von 77 Punkten nur noch eine Frage der Zeit ist, könnte Mercedes in puncto Konstrukteurswertung bereits heute Nägel mit Köpfen machen: Nur elf Punkte sind für den siebten WM-Sieg in Folge notwendig.

Vor Beginn: Davon würden in erster Linie der Brite und sein Mercedes-Team profitieren, das beim Qualifying wieder einmal deutlich die Nase vorne hatte. Teamkollege Bottas landete um 97 Tausendstelsekunden vor Hamilton und sicherte sich die 15. Pole Position seiner Karriere. Der Rückstand von Red-Bull-Pilot Max Verstappen betrug fast sechs Zehntel.

Vor Beginn: Die Vorzeichen sind wie immer klar: Erstmals seit 2006 steht die - Zitat Lewis Hamilton - "großartige alte Strecke" wieder im Formel-1-Kalender, mit Spannung rechnet der Dominator allerdings nicht: "Ich erwarte ein eher langweiliges Rennen, nach der ersten Kurve könnte es eher eine Parade werden."

Vor Beginn: Wir sind mal wieder auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari zu Gast, wo von 1980 bis 2006 gefahren wurde, der Große Preis von San Marino ist fraglos als Klassiker in Erinnerung geblieben. Michael Schumacher feierte hier sieben Siege, Ayrton Senna drei, der Brasilaner holte aber unglaubliche acht Poles. Leider ist diese Strecke aber noch mehr für Sennas tödlichen Rennunfall am Unglückswochenende in 1994 bekannt, der Österreicher verstarb am Tag davor im Samstagstraining.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Emilia-Romagna-Grand-Prix aus Imola. Das viertletzte Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison steht an. Los geht es um 13.10 Uhr.

Formel 1: Der Emilia-Romagna-Grand-Prix heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt gibt es mehrere Möglichkeiten, das Formel-1-Rennen zu verfolgen. Im Free-TV könnt Ihr auf RTL live dabei sein. Der Privatsender bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream via TVNow an. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Wollt Ihr auf die Werbeunterbrechungen von RTL verzichten, bietet Sky eine alternative Übertragung in voller Länge. Mit Sky Go steht auch dort ein Livestream bereit, Nicht-Abonnenten können mit Sky Ticket dabei sein.

Außerdem zeigt die Formel 1 Livebilder mit dem hauseigenen Streamingdienst F1TV. Auch dieser ist kostenpflichtig, versorgt Euch aber mit zusätzlichen Kameraeinstellungen, Interviews und vielem mehr.

F1 - Emilia-Romagna-GP: Die Startaufstellung

Vettel-Teamkollege Charles Leclerc landete immerhin auf Rang sieben, war damit allerdings nicht zufrieden, wie auch Sportdirektor Laurent Mekies bestätigte: "Wir sind sicher frustriert. Im besten Fall wäre Platz vier möglich gewesen. Wenn wir das dann nicht erreichen, sind wir natürlich frustriert. Weil wir ehrgeizig sind und immer das Bestmögliche erreichen wollen."

Platz Fahrer Team Zeit 1 Valtteri Bottas Mercedes 1.13.609 2 Lewis Hamilton Mercedes 1.13.706 3 Max Verstappen Red Bull 1.14.176 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.14.502 5 Daniel Ricciardo Renault 1.14.520 6 Alexander Albon Red Bull 1.14.572 7 Charles Leclerc Ferrari 1.14.616 8 Daniil Kwjat AlphaTauri 1.14.696 9 Lando Norris McLaren 1.14.814 10 Carlos Sainz McLaren 1.14.911 11 Sergio Perez Racing Point 1.15.061 12 Esteban Ocon Renault 1.15.201 13 George Russell Williams 1.15.323 14 Sebastian Vettel Ferrari 1.15.385 15 Lance Stroll Racing Point 1.15.494 16 Romain Grosjean Haas 1.15.918 17 Kevin Magnussen Haas 1.15.939 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1.15.953 19 Nicholas Latifi Williams 1.15.987 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.16.208

Formel 1: Der WM-Stand vor Rennen 13 von 17

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 256 2 Valtteri Bottas Mercedes 179 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 80 5 Charles Leclerc Ferrari 75 6 Sergio Perez Racing Pont 74 7 Lando Norris McLaren 65 8 Alexander Albon Red Bull 64 9 Pierre Gasly AlphaTauri 63 10 Carlos Sainz McLaren 59

Kontrukteurswertung: