3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München II jetzt im Liveticker: Ausgleich! Kleine Bayern trotzen Traumtor

Am heutigen Sonntag wird der 8. Spieltag der 3. Liga fortgesetzt. Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist in Wiesbaden beim SV Wehen zu Gast. Hier könnt ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Passion2Press

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern II jetzt im Liveticker - 1:1

Tor: 1:0 Korte (9.), 1:1 Kern (33.)

33.| Toooor für den FC Bayern München II, 1:1 durch Timo Kern!

27.| Wiesbaden bekommt das Spiel allmählich besser in den Griff. Die drückende Überlegenheit der Bayern schwindet mit zunehmender Spielzeit.

25.| Die Gastgeber haben sich durch ihren Treffer in der Livetabelle auf den ersten Platz der Liga geschoben - es fehlen zwar noch ein paar Spiele der Topteams, aber die Momentaufnahme wird den Rheinhessen gefallen.

21.| Da war mehr drin! Korte dribbelt sich auf seiner linken Seite gegen mehrere Gegenspieler durch, bevor ein Münchner doch noch ein Bein dazwischen bekommt. Korte ist aber bisher der auffälligste Wehener.

18.| Die Gäste spielen das technisch bislang größtenteils sauber, das sieht alles gut aus. Aber dennoch führen hier die Rheinhessen, die auch nach ihrem Tor offensiv unsichtbar bleiben.

14.| An die Latte! Leon Dajaku schlägt das Leder von links kommen scharf und flach in den Sechzehner, wo Kühn bedrängt wird, aber sein Bein noch irgendwie raus bekommt und damit eine Bogenlampe über Keeper Boss an die Oberkante der Latte befördert.

SV Wehen vs. Bayern II: Korte schockt Bayern-Bubis mit Traumtor

12.| Bitter für die Münchner: Sie bestimmten das Spiel bis hierhin und ließen die Gastgeber kaum zu Entfaltung kommen. Mit der ersten Angriffsaktion der Rheinhessen fällt gleich der Treffer.

9.| Toooor für den SV Wehen Wiesbaden, 1:0 durch Gianluca Korte! Ein klasse Treffer! Mockenhaupt hat auf seiner rechten Seite zu viel Platz und chippt die Kugel einmal quer in den linken Strafraumbereich, wo Korte im Rückraum völlig blank steht und volley mit links in die lange Ecke wuchten kann. Auch technisch einwandfrei gemacht!

8.| Die Münchner beginnen dominant, können die Kugel gut in den eigenen Reihen zirkulieren lassen. Der SVWW hat Probleme, Zugriff zu finden und das Spiel selbst von hinten aufzubauen.

5.| Die erste Chance! Ein erster Ball kommt steil auf Fiete Arp, der viel zu viel Platz hat und in den Strafraum eindringen kann - aber dort trifft das Immer-noch-Talent die Pille nicht richtig und setzt ihn deutlich vorbei.

3.| Der Rasen ist tief in Wiesbaden, leichter Nieselregen macht die Verhältnisse nicht einfacher - aber echte Fußballer lieben dieses Wetter, das ist nichts für Schönwetterkicker.

1.| Der Ball rollt, die Gastgeber in Schwarz und Rot, die Bayern ganz in Weiß.

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern II im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Schauen wir noch kurz auf das Personal. Bei den Bayern wird Joshua Zirkzee fehlen, er stand bei den Profis in Köln im Kader. Dazu fehlen die langzeitverletzten Bright Akwo Arrey-Mbi (Muskelfaserriss), Nicolas Feldhahn (Meniskus-OP) sowie Malik Tillman (Kreuzbandriss): Bei Wehen fallen Benedikt Röcker (Aufbautraining) und Sebastian Mrowca (Knie-OP) aus.

© getty

Wehen vs. Bayern II: Die Aufstellungen

Wehen: Boss - Mockenhaupt, Carstens, Medic, Kempe - Lais, Chato - Hollerbach, Korte, Malone - Tietz,

Boss - Mockenhaupt, Carstens, Medic, Kempe - Lais, Chato - Hollerbach, Korte, Malone - Tietz, Bayern II: Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Richards, Vita - Tiago Dantas, Stiller - Kern - Kühn, Arp, Dajaku.

Vor Beginn: Drittliga-Meister Bayern II kam dagegen nicht so gut aus den Startlöchern ist bislang nur 13. Immerhin kommen die Münchner mit einem Erfolgserlebnis nach Wiesbaden, am vergangenen Wochenende wurde Waldhof Mannheim an der Grünwalder Straße mit 2:0 geschlagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Nach einigen Patzern der Konkurrenz können die Hessen vorübergehend die Tabellenspitze erobern, auch wenn sie vor dem Spiel nur Achter in der Tabelle sind.

Wer zeigt / überträgt Wehen gegen Bayern II heute live?

Im Free-TV wird die Partie leider nicht zu sehen sein. Wer dennoch nicht auf Livebilder verzichten möchte, muss auf MagentaSport zurückgreifen.

Der Streaming-Dienst überträgt ab 12.45 Uhr aus der BRITA-Arena in Wiesbaden. Hier geht es zum kostenpflichtigen Stream!

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern II: Die vergangenen Duelle