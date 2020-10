Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im Liveticker

Facebook

© imago images / Uwe Kraft

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig im Liveticker: 0:0

38. Vielleicht hilft uns eine Standardsituation weiter. Von der rechten Seite tritt Jonas Hofmann das Spielgerät in den Strafraum. Dort wird es kurz unübersichtlich, doch die Pille springt links neben dem Tor ins Aus. Zudem geht die Fahne nach oben - Abseits!

36. Nach einem Gladbacher Ballverlust von Jonas Hofmann schalten die Gäste schnell um. Dani Olmo nähert sich über halbrechts dem Sechzehner, bleibt dann dort aber hängen.

34. Nun erleben wir den ersten Torabschluss der Gäste. Eine Flanke von der linken Seite erwischt Patrick Herrmann mit dem Kopf. Doch das ist alles andere als gefährlich. Peter Gulacsi schnappt sich die Kugel, die ansonsten ins Tor-Aus geflogen wäre.

31. Dani Olmo taucht links in der Box auf, hebt den Ball vors Tor. Ramy Bensebaini legt die Kugel per Kopf zurück zu seinem Torhüter. Doch genau darauf spekuliert Marcel Sabitzer, schafft es aber nicht, rechtzeitig vor Yann Sommer zur Stelle zu sein.

28. Beiderseits wird sehr aufmerksam und konzentriert verteidigt. Keiner mag sich eine defensive Blöße geben. Wir werden also vermutlich viel Geduld benötigen, ehe hier mal ein Fehler passiert.

26. Jetzt schaffen es die Gastgeber mal wieder in den Strafraum. Alassane Plea und Hannes Wolf ackern da, doch zum Abschluss kommen sie letztlich nicht. Somit fehlt uns noch immer der erste Gladbacher Torschuss. Die Rasenballer stehen bei vier.

23. Aus der eigenen Hälfte treibt Dayot Upamecano den Angriff an. Auf dem rechten Flügel setzt sich dann Alexander Sörloth stark gegen Nico Elvedi durch. Der Norweger sucht erneut den Sturmpartner. Unter Bedrängnis kommt Yussuf Poulsen im Sechzehner nicht klar zum Zug.

21. Engagiert gehen beide Mannschaften weiterhin zur Sache, sorgen so für eine intensive Angelegenheit. Doch nach wie vor gestattet man sich wenig, womit Torraumszenen rar bleiben.

19. Yann Sommer hält den Ball im Spiel, passt flach durch die Mitte. Jonas Hofmann spielt direkt weiter - nach rechts raus, hat dabei aber Glück, denn beinahe spritzt ein Gegenspieler dazwischen.

16. Aus der zweiten Ecke für die Fohlen könnte sich vielleicht etwas ergeben. Erneut ist auf links Jonas Hofmann am Werk. Nach dessen Hereingabe ergattert Matthias Ginter den Ball, der noch vorn springt und bei Breel Embolo landet, der im Abseits steht.

13. Abschlusshandlungen kommen bislang lediglich von den Gästen. Wir warten auf Gladbacher Aktionen in Richtung Tor.

11. In Folge der anschließenden Ecke köpft Sörloth die Hereingabe von Angelino aus zentraler Position auf den Kasten und scheitert an Yann Sommer.

10. Dann wird es erstmals gefährlich. RB greift über rechts an. Alexander Sörloth dringt mit Tempo in den Sechzehner ein, legt flach in die Mitte auf den Sturmkollegen ab. Mit langem Bein und dem rechten Außenrist rutscht Yussuf Poulsen in das Zuspiel. Yann Sommer lenkt die Kugel mit einer Hand über die Querlatte.

8. Das Geschehen spielt ich ausnahmslos zwischen den Strafräumen ab. Die Partie gestaltete sich offen und ausgeglichen.

5. Inzwischen gehen auch die Fohlen richtig früh drauf und erobern ihrerseits schnell den Ball. So neutralisiert man sich fürs Erste.

3. Dann bekommt die Hausherren ihren ersten Angriff zusammen und erarbeiten sich den ersten Eckstoß dieser Begegnung. Jonas Hofmann schreitet auf der linken Seite zur Tat, findet mit seiner Hereingabe aber nur einen Leipziger Kopf.

2. Leipzig läuft den Gegner in den ersten Sequenzen der Partie aggressiver an und erobert folgerichtig immer wieder schnell den Ball. Mehr entspringt dieser Herangehensweise zunächst nicht.

1. Soeben ertönt der Anpfiff. Bei lockerer Bewölkung und 14 Grad stoßen die Gäste an.

Vor Beginn: Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Daniel Siebert betraut. Der 36-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 109. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Unterstützung erhält er dabei von den Assistenten Jan Seidel und Mike Pickel.

Vor Beginn: Julian Nagelsmann erwartet ein "ansehnliches Bundesligaspiel" von den Gladbachern "hohes Pressing und ein schnelles Umschaltverhalten. Sie sind in der letzten Viertelstunde etwas anfällig - ähnlich wie wir. Wir beide bringen eine sehr gute Qualität auf den Platz, manchmal fehlt uns nur etwas das Killer-Gen. Ich hoffe jedoch, dass die Gladbacher ihre Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde beibehalten und wir dann zuschlagen können."

Vor Beginn: Marco Rose hebt mit Blick auf RB Leipzig die individuelle Qualität hervor, spricht von hohem "Spieltempo und einer klaren Spielidee. Obwohl man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Jahr in den Bereichen Pressing, Gegenpressing und Anlaufen noch einmal drauf gepackt haben. Das macht die Aufgabe in der Summe schon herausfordernd. Dennoch haben wir die Chance auf drei Punkte, mit denen wir an der Ergebniskonstellation arbeiten wollen."

Vor Beginn: Doch ausgerechnet gegen Leipzig haben die Borussen von bislang acht Begegnungen keine einzige gewonnen. Und die Heimbilanz gegen die Sachsen gestaltet sich noch verheerender. Wann immer die Rasenballer in Mönchengladbach zu Gast waren, nahmen sie stets alle Punkte mit auf die Heimreise.

Vor Beginn: In der Bundesliga legten die Gladbacher mit einer 0:3-Pleite in Dortmund los. In den folgenden Auswärtsspielen lief es besser, die wurden in Köln (3:1) und Mainz (3:2) gewonnen. Daheim jedoch ging es noch nicht recht vorwärts, da ließ die Fohlenelf gegen Union Berlin und Wolfsburg (jeweils 1:1) Punkte liegen. Man wartet also in dieser Saison noch auf einen Pflichtspielsieg im Borussia-Park, die DFB-Pokalpartie gegen den FC Oberneuland (8:0) mal ausgeklammert, denn das war ja offiziell ein Auswärtsspiel.

Vor Beginn: Beim Thema Königsklasse waren die Fohlen in dieser Woche mal wieder hin- und hergerissen. Nachdem die Borussia vor zehn Tagen in Mailand den späten Ausgleich zum 2:2 hinnehmen musste, führten die Jungs von Marco Rose am Dienstag gegen Real Madrid bis in die Schlussphase hinein mit 2:0 - und kassierten doch noch zwei Gegentreffer. Somit waren das zwar achtbare Resultate, irgendwie aber war immer auch mehr drin.

Vor Beginn: Vor dem aktuell laufenden Spieltag hieß die Ausgangsposition Tabellensechster gegen Spitzenreiter. Fünf Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Das liegt unter anderem daran, dass die Rasenballer in dieser Bundesligasaison noch ungeschlagen sind und einzig in Leverkusen mal Punkte liegen lassen haben (1:1). Auswärts sind die Sachsen in der Liga saisonübergreifend neun Partien ohne Niederlage. Die letzte Pleite in der Fremde setzte es Ende Januar in Frankfurt (0:2). Dennoch müssen die Roten Bullen die herbe Pleite vom Mittwoch verdauen, als das Champions-League-Spiel bei Manchester United mit 0:5 verlorenging.

Vor Beginn: Auch die Gäste hatten unter der Woche internationale Aufgaben. Im Vergleich dazu kommt es zu vier Umstellungen. Ibrahima Konate (Bank), Marcel Halstenberg (muskuläre Probleme), Emil Forsberg und Christopher Nkunku (beide Bank) werden ersetzt durch Willi Orban, Marcel Sabitzer, Lazar Samardzic und Alexander Sörloth. Nordi Mukiele (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Tyler Adams (Innenbanddehnung im Knie), Lukas Klostermann und Konrad Laimer fallen aus. Amadou Haidara kehrt nach Corona-Infektion zumindest auf die Bank zurück.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel gegen Real Madrid nimmt Marco Rose drei Veränderungen vor. Anstelle von Christoph Kramer, Marcus Thuram und Lars Stindl, die heute allesamt auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Patrick Herrmann, Hannes Wolf und Breel Embolo in die Gladbacher Startelf. Nicht zur Verfügung stehen Jordan Beyer (Aufbautraining nach Corona-Infektion) und Denis Zakaria (Aufbautraining nach Knorpelschaden im Knie). Dafür sitzt der zuletzt fragliche Valentino Lazaro immerhin auf der Bank.

Vor Beginn: Mit einem Sieg würde RB (13 Punkte) die Tabellenführung verteidigen. Die Gladbacher (8 Punkte) hingegen müssen zusehen, dass sie nicht den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren.

Vor Beginn: Die letzten Duelle zwischen den beiden Teams waren eigentlich immer ausgeglichen. Im vergangenen Februar trennte man sich etwa 2:2 - damals waren noch Zuschauer zugelassen. Heute ist dies nicht der Fall.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Können die Fohlen an ihre starke Leistung unter der Woche gegen Real Madrid (2:2) anknüpfen? Und wie reagiert RB Leipzig auf die herbe 0:5-Schlappe bei Manchester United? Wir sind gespannt!

Gladbach - Leipzig: Aufstellungen

So laufen beide Teams von Beginn an auf.

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Wolf, Neuhaus - Hermann, Hofman - Embolo, Plea

RB Leipzig : Gulacsi - Henrichs, Orban, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Kampl, Sabitzer, Samardzic - Kluivert - Olmo - Poulsen, Sörloth

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen Leipzig?

Ihr könnt das Spiel nur auf dem Pay-TV-Sender Sky live verfolgen, der ab 17.30 Uhr auf Sendung geht. Kommentator im Borussia-Park ist Frank Buschmann.

Mit SkyGo kann auf einen Livestream zurückgegriffen werden, via SkyTicket kann man sich einen monatlichen Zugang kaufen.

Die Highlights des Topspiels gibt es 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN . Beim Streamingdienst werden auch alle Freitagsspiele sowie jeweils fünf Partien am Sonntagmittag und Montag live und in voller Länge gezeigt.

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: Die letzten Duelle