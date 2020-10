Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im Liveticker

Borussia Dortmund ist heute zu Gast in Bielefeld. Am 6. Spieltag der Bundesliga trifft der BVB heute auf die Arminia. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Arminia Bielefeld gegen BVB im Liveticker: 0:0

39. Es gibt den nächsten Freistoß für den BVB. Wir warten ab, was passiert.

36. Van der Hoorn! Delaney löffelt den Ball in die Box und Reus steht in Haaland-Manier in der Luft, doch Bielefelds Verteidiger hält den Haaransatz rein und klärt zur Ecke.

34. Ein erstes Anzeichen von Frustration? Sancho hat Nilsson direkt vor sich und schießt dem Innenverteidiger einfach an die Füße. Da hätte man auch nochmal den Ball hin und her schieben können.

31. Hartel mit dem ersten Bielefelder Abschluss! Aus 25 Metern drückt der Regisseur des DSC ab, der stramme Schuss landet aber genau bei Bürki.

30. 30 Minuten sind durch und wir schauen auf die anderen Plätze. Wir stellen fest, einzig der FC Bayern hat in Köln ein Tor geschossen. Bitter.

27. Sancho per Kopf! Und in die Arme von Ortega. Langsam, aber sicher kann man die Frage aufwerfen, ob da vorne nicht ein Norweger fehlt?

26. Brunner sieht die erste Gelbe Karte im Spiel, der Rechtsverteidiger der Arminia ist unglücklich weggerutscht und hat Passlack voll am Fuß getroffen. Geht in Ordnung.

24. Der BVB mit Hacke, Spitze und so weiter im Vorwärtsgang, doch am Ende ist der Ball weg. Das kann Favre nicht gefallen haben. Uninspiriert ist die Offensive der Schwarz-Gelben nicht, doch ohne jede Durchschlagskraft.

22. Insbesondere von Marco Reus ist bis dato noch sehr wenig zu sehen, erst zwölf Ballaktionen hatte der Kapitän des BVB. Bielefeld steht gut, ich sag's, wie es ist.

20. Ein Freistoß für die Hausherren und Hartel bringt das Leder fast von der Mittellinie in Richtung Dortmunder Strafraum. Die erwartete Gefahr für Bürki bleibt aus.

18. Die Arminia hat aktuell furchteinflößende 16.9 Prozent Ballbesitz. Und genau so sieht das Spiel auf der Alm auch aus.

17. Meunier will auf der rechten Seite für Brandt durchstecken, doch der Ball wird immer länger und Brandt wird von Nilsson abgelaufen. Weiter geht's mit Abstoß.

14. Eine knappe Viertelstunde ist rum und das Spiel läuft wie erwartet. Dortmund drückt, aber die letzte Konsequenz fehlt. Und Bielefeld? Das verteidigt das 0:0.

12. Eine sehr interessante Statistik darf ich ihnen reinreichen: Seit Erling Haaland beim BVB ist, gewann die Borussia alle sieben Ligaspiele, in denen der Norweger nicht in der Startelf stand! Schlechtes Omen für den DSC?

9. Weiter ist die Arminia bemüht, hier spielerische Lösungen zu finden und das gelingt erstmals! Schipplock kommt auf der linken Seite ins Duell mit Akanji und bringt den Ball in die Box, wo Hartel das Spielgerät aber nicht entscheidend aufs Tor bringen kann.

6. Delaney prüft Ortega! Der Däne wird 20 Meter vor dem Tor nicht gestellt und kommt zum Abschluss, kurz vor Ortega setzt der Schuss nochmal auf und der Keeper muss zur Ecke parieren.

5. Dortmund stellt Bielefeld in der eigenen Hälfte hoch zu, nach einem Einwurf von Lucoqui ist der Ball direkt wieder bei der Borussia.

3. Der Schuss von Reus wird noch abgefälscht, es gibt die erste Ecke für den BVB. Gefährlich wird es aber nicht.

2. Klos kommt im Zweikampf mit Bellingham zu spät und bringt den Youngster zu Fall, das gibt die erste aussichtsreiche Freistoßposition für die Gäste.

1. Bastian Dankert gibt die Partie frei, wir gehen rein!

Vor Beginn: Angesprochen auf ein direktes Duell mit Hummels sagte der Bielefelder Stürmer in seiner typischen Manier: ?Da hab ich schon Bock drauf!? Genau so ist es, wir haben auch Bock drauf, gleich rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga!

Vor Beginn: Auch heute steht Mats Hummels wieder in der Startelf der Schwarz-Gelben. Warum das erwähnenswert ist? So stand er nämlich auch beim torlosen Unentschieden zwischen Bielefeld und Dortmund im Dezember 2008 in der Startelf der Borussia! Damals hieß der Trainer noch Jürgen Klopp. Außerdem gab Bielefelds Kapitän Fabian Klos jüngst im Interview mit spox.com zu, dass Hummels zusammen mit Jerome Boateng bei der WM 2014 von ihm "richtig abgefeiert" wurde.

Vor Beginn: Lang ist's her! Die letzten Spiele zwischen der Arminia und dem BVB sind zurück datiert auf die Spielzeit 2008/09, als Bielefeld am Ende der Saison schließlich den Gang in Liga 2 antreten musste. Dennoch: Gut für die Ostwestfalen, denn auf der Alm kam Dortmund nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Ruhrpott sah das dann schon anders aus, am 33. Spieltag ging Bielefeld damals mit 0:6 in Dortmund unter. Sebastian Kehl, heute Leiter der Lizenzspielerabteilung der Schwarz-Gelben, traf damals doppelt.

Vor Beginn: Mit dem Spiel gegen die Borussia gehen dann auch drei Hammerwochen für Bielefeld zu Ende, mit aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen gegen die Bayern, Wolfsburg und eben den BVB. Gegen die Bayern und den VfL gab es bereits Niederlagen.

Vor Beginn: Der Tabellenstand: Trotz zahlreicher Kritik an den Leistungen der Mannschaft spielt Dortmund wie gewohnt oben mit, aktuell steht man hinter dem punktgleichen FC Bayern mit zwölf Punkten auf Rang 3. Leipzig steht mit einem Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze. Derweil ist Bielefeld nach einem gelungenen Saisonstart und vier Punkten gegen Frankfurt und Köln zuletzt abgerutscht, nach drei Niederlagen in Folge belegt die Arminia den 14. Tabellenplatz.

Vor Beginn: Das Wichtigste zu erst: Erling Haaland fehlt dem BVB heute mit leichten Knieproblemen! Doch auch angesichts der zahlreichen englischen Wochen wirft Lucien Favre erneut die Rotationsmaschine an. Reus startet wie schon in der Champions League, heute aber in der Sturmspitze für Haaland. Passlack kommt für Guerreiro hinten links rein, auch Delaney und Bellingham besetzen die Doppelsechs neu. Hazard kommt für Reyna ins linke Mittelfeld. Doch was bleibt: Favre bleibt erneut der Dreierkette fern und bietet seine Mannschaft im 4-2-3-1 auf.

Vor Beginn: Bielefeld stellt wohl um

Die Arminia kommt offenbar mit Fünferkette daher. Bisher spielte der Aufsteiger meist im 4-2-3-1.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Nilsson, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Doan, Prietl, Hartel - Schipplock, Klos.

Ortega - Brunner, Nilsson, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Doan, Prietl, Hartel - Schipplock, Klos. Ersatzbank: Rehnen, Behrendt, Laursen, Yabo, Edmundsson, Kunze, Maier

Vor Beginn: Haaland fehlt im BVB-Kader

Die Dortmunder Startaufstellung ist da. Witsel und Dahoud bekommen eine Pause. Haaland ist gar nicht erst im Kader. Wie der BVB mitteilte, hat der Norweger leichte Knieprobleme.

Dortmund: Bürki - Meuier, Akanji, Hummels, Passlack - Delaney, Bellingham - Sancho, Brandt, Hazard - Reus.

Bürki - Meuier, Akanji, Hummels, Passlack - Delaney, Bellingham - Sancho, Brandt, Hazard - Reus. Ersatzbank: Hitz, Morey, Dahoud, Guerreiro, Reinier, Piszczek, Witsel, Reyna

Vor Beginn:

Viermal in dieser Saison blieb der BVB schon ohne Gegentor. Ja, Borussia Dortmund ist aktuell die Mannschaft mit den meisten Weißen Westen in der Bundesliga. Nur Augsburg traf gegen den BVB.

Vor Beginn:

Aber es gibt Hoffnung für die Arminia. Bielefeld ist zuhause eine Macht gegen den BVB. In den zurückliegenden sechs Heimspielen gegen die Borussia verlor Bielefeld nie (3 Siege, 3 Unentschieden).

Vor Beginn:

Das bisher letzte Mal, dass diese beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinandertrafen, war im Mai 2009. Dortmund gewann die Partie im Signal Iduna Park damals mit 6:0! Beim letzten Heimspiel der Arminia gegen Dortmund war übrigens Mats Hummels schon mit von der Partie.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund.

© imago images / Revierfoto

Arminia Bielefeld gegen BVB

Wie alle Bundesliga-Spiele an diesem Samstag läuft auch die Partie zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund heute ausschließlich live auf Sky . Ab 14 Uhr geht es mit folgender Besetzung los:

Kommentar: Jonas Friedrich.

Jonas Friedrich. Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Kein Sky-Abo? Nicht-Abonnenten können das Spiel via SkyTicket schauen, die Highlights gibt es 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN .

Die Tabelle der Bundesliga nach 5 Spieltagen