Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln gegen FC Bayern München im Liveticker: 0:1

Tore: Müller (12./Handelfmeter)

39. Auf engstem Raum lassen die Münchener den Ball dann mal direkt laufen. Daraus ergibt sich Raum, der Meister schafft es in den Strafraum. Dort aber bleibt der Abschluss aus, weil unter anderem Thomas Müller im Zentrum über den Ball säbelt.

35. Und so sind Torraumszenen weiterhin rar gesät. Der Unterhaltungswert der Partie hält sich in Grenzen. Vor allem fehlt es an Tempo. Doch warum sollte sich der FC Bayern übermäßig verausgaben, schließlich führen die Gäste.

32. So richtig Fahrt möchte die Begegnung nicht aufnehmen. Der Effzeh tut sein Bestes, wirkt in seiner Herangehensweise aber recht brav. Der FC Bayern verrichtet auffällig nur Dienst nach Vorschrift.

30. Damit zählen wir für die Münchener jetzt ebenfalls zwei Torschüsse. Und zumindest was die Gefahr betrifft, hat der Rekordmeister mehr zu bieten. Das aber sind bislang Kleinigkeiten, nach denen wir suchen.

29. Von der linken Seite flankt Thomas Müller Eric Maxim Choupo-Moting verlängert per Kopf. Mit diesem Ball hat Timo Horn Mühe, wehrt ungenügend nach vorn ab. Leroy Sane jedoch kann nicht schnell genug reagieren. Glück für Horn - die Kugel springt zurück zu ihm.

28. In dieser Phase kontrollieren die Gäste mal wieder eine Zeit lang den Ball - ohne dabei zielgerichtet Raumgewinn anzustreben. Der Favorit tritt weiterhin sehr verhalten auf.

25. Ein 0:0 würde deutlich besser zu dieser Partie passen. Der 1. FC Köln gestaltet die Begegnung mindestens ausgeglichen - auch was die Spielanteile betrifft. Mit Blick auf Torschüsse und Ecken haben die Hausherren sogar mehr zu bieten.

23. Benjamin Pavard gelangt zu spät in den Zweikampf mit Ismail Jakobs und trifft diesen mit ausgetrecktem Bein etwas plump. Dafür hält Schiedsrichter Frank Willenborg die nächste Gelbe Karte bereit.

21. Ein Bein reißt sich der Rekordmeister bislang nicht aus. Die Jungs von Hansi Flick wirken sehr verhalten, sind heute offenbar darauf aus, die Sache im Schongang zu erledigen.

19. Jetzt schickt Ondrej Duda über die linke Seite Ismail Jakobs in den Sechzehner, der Benjamin Pavard enteilt. Eine echte Anspielstation bietet sich nicht, daher probiert es Jakobs selbst. Der Linksschuss verfehlt das lange Eck deutlich.

17. Köln versucht durchaus, aufmüpfig zu bleiben. Doch über Ansätze kommen die Rheinländer nicht hinaus.

15. Gleich der erste Torschuss sitzt. Das ist eine perfekte Effizienz - auch wenn das aus elf Metern nicht die allerschwerste Aufgabe war. So bekommt der Meister die Partie jetzt zunehmend in den Griff.

13. Tooooor! 1. FC Köln - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Die Chance vom Punkt lässt sich Thomas Müller nicht nehmen. Mit dem rechten Fuß schießt der Ex-Nationalspieler den Handelfmeter platziert mit dem rechten Fuß ins rechte Eck und lässt Timo Horn keine Abwehrmöglichkeit. Für Müller ist das der vierte Saisontreffer.

12. Elfmeter für den FC Bayern München! Einen langen Ball in den Sechzehner möchte Serge Gnabry per Kopf in die Mitte ablegen. Die Kugel springt an den rechten Arm von Marius Wolf.

10. Im Mittelkreis ist Eric Maxim Choupo-Moting zu spät dran, steigt Salih Özcan auf den Fuß. Das insgesamt zweite Foul in dieser Begegnung zieht gleich die erste Gelbe Karte nach sich.

8. Von Münchner Dominanz ist keine Spur. Eher gibt der Effzeh hier den Ton an, erarbeitet sich jetzt den ersten Eckstoß, der noch keine Gefahr nach sich zieht.

6. Dann versucht es Ismail Jakobs zumindest mal, bleibt mit seinem Linksschuss aus der zweiten Reihe aber hängen.

5. In der Folge zeigen sich die Kölner vor den menschenleeren Rängen des RheinEnergieStadions durchaus mutig, spielen selbst nach vorn. Abschlusshandlungen bleiben fürs Erste aus.

3. Natürlich versuchen die Gäste sogleich, das Geschehen an sich zu reißen. Leroy Sane schlägt eine erste ganz vielversprechende Flanke von der rechten Seite. Letztlich aber zischt die an Freund und Feind vorbei.

1. Soeben ertönt der Anpfiff - bei besten äußeren Bedingungen. Die Sonne strahlt bei 18 Grad vom blauen Himmel.

Vor Beginn: Hansi Flick möchte "auch in Köln drei Punkte holen. Jede Mannschaft versucht, gegen uns so gut wie möglich auszusehen. Es gibt nichts Einfacheres, als eine Mannschaft zu motivieren, wenn es gegen Bayern geht. Es geht um viel Leidenschaft. Alle versuchen, möglichst 100 Prozent zu bringen und die Tugenden, die wichtig sind, auf den Platz zu bringen."

Vor Beginn: Natürlich spricht Markus Gisdol mit Blick auf die heutige Herausforderung von der derzeit "größten Aufgabe im Weltfußball. Bayern ist eine richtig gute Mannschaft mit richtig guten Einzelspielern. Es gilt, unseren Weg zu finden. Das kann phasenweise ein höheres und mal ein tieferes Attackieren sein. Wir schauen, was kommt. Im Fußball ist immer alles möglich. Es gibt immer Überraschungen."

Vor Beginn: Gegen den FC Bayern haben die Kölner das letzte Mal vor fast zehn Jahren gewonnen. Im Februar 2011 gab es in Müngersdorf einen 3:2-Erfolg - nach 0:2-Rückstand. Seither fiel für den Effzeh in zwölf Begegnungen lediglich noch ein Pünktchen ab. Das holte man vor gut vier Jahren in München (1:1). Zuletzt siegte der Rekordmeister fünf Mal in Folge.

Vor Beginn: Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt - unter anderem daheim gegen Hoffenheim (2:3) und Mönchengladbach (1:3) - gab es für die Kölner zuletzt gegen Frankfurt sowie in Stuttgart (jeweils 1:1) zumindest die ersten Punkte. Allerdings sind die Rheinländer in der Bundesliga saisonübergreifend seit 15 Partien ohne Sieg. Der letzte Dreier wurde Anfang März in Paderborn eingefahren. Eine Woche davor siegte man letztmals zu Hause - 3:0 gegen Schalke.

Vor Beginn: Nach dem einzigen Ausrutscher dieser Saison, dem 1:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim Ende September, befindet sich der Champions-League-Sieger auf dem Vormarsch. Bis auf einen Zähler ist der Rekordmeister als Zweiter schon wieder an Tabellenführer RB Leipzig dran. Heute nun wartet auf die Münchener die Pflichtaufgabe beim Effzeh, der aktuell mit zwei Punkten auf dem Abstiegsrelagationsplatz 16 steht.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel gibt es auf Seiten der Hausherren zwei Veränderungen. Anstelle von Kingsley Ehizibue und Elvis Rexhbecaj (beide Bank) rücken Salih Özcan und Dimitris Limnios in die Kölner Startelf. Florian Kainz (Knieoperation), Jonas Hector (Nackenverletzung), Robert Voloder (COVID-19), Anthony Modeste (muskuläre Probleme) und Benno Schmitz (Sprunggelenksbeschwerden) stehen nicht zur Verfügung.

Die Aufstellungen sind da. Beim FCB ist neben Lewandowski auch Goretzka nicht mitgereist. Kimmich, der das gestrige Abschlusstraining verpasste, bildet mit Martinez die Doppelsechs.

So spielt der 1. FC Köln: T. Horn - Wolf, Bornauw, Czicho, J.Horn - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

Zieler, Katterbach, Ehizibue, Rexhbecaj, Mere, Drexler, Thielman, Sörensen, Arokodare So spielt der FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting Auf der Bayern-Bank nehmen Platz: Nübel, Costa, Zirkzee, Hernandez, Roca, Alaba, Coman, Richards, Musiala

Köln und der FC Bayern treffen zum 99. Mal aufeinander. 51 Duelle entschied der deutsche Rekordmeister für sich, 24 gewann Köln (23 Unentschieden).

Der 1. FC Köln wartet noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Nach drei Niederlagen zum Start kam man gegen Frankfurt und Stuttgart nicht über ein Unentschieden hinaus.

Für Lewandowski könnte Eric Maxim Choupo-Moting starten. Der Neuzugang der Bayern kam bisher in vier Spielen zum Einsatz. In der Bundesliga wäre es sein Startelf-Debüt für den FC Bayern.

Der FC Bayern wird heute ohne Robert Lewandowski antreten. Der Pole steht gar nicht erst im Kader der Münchner. Er soll eine Pause bekommen, schon am Dienstag trifft der FC Bayern in der Champions League auf RB Salzburg.

Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München.

1. FC Köln gegen FC Bayern München: Wo läuft das Spiel?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München wird heute von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet ab 14 Uhr mit folgender Besetzung:

Kommentar: Martin Groß

Martin Groß Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Auch die restlichen Bundesliga-Spiele an diesem Samstag werden auf Sky gezeigt. Nicht-Abonnenten können auf das Programm via SkyTicket schauen.

Die Tabelle der Bundesliga nach 5 Spieltagen