Juventus Turin - FC Barcelona: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Barcelona ist zwar alles andere als bekannt dafür, sich einzuigeln und auf Konter zu spielen, rutschte aber in der spanischen Meisterschaft nach einem 0:1 in Getafe und der 1:3-Heimniederlage am Samstag im "Clasico" gegen Meister Real Madrid auf Platz zwölf ab. Dazwischen feierten die Katalanen in der Champions League einen klaren 5:1-Heimsieg über Ferencvaros Budapest.

Deshalb warnte Juves Rechtsverteidiger Juan Cuadrado eindringlich davor, "Barca" zu unterschätzen. "Es ist ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Wir müssen von Beginn weg das Heft in die Hand nehmen und unsere ganze Stärke auf den Platz bringen. Gegen großartige Teams geben wir immer etwas mehr", betonte der 32-jährige Kolumbianer, dass es an Extra-Motivation im Duell mit Weltfußballer Lionel Messi und Co. sicher nicht mangeln werde. "Unser Ziel ist ein Sieg, und dafür werden wir alles geben."

Juventus Turin vs. FC Barcelona: Die letzten zehn Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis Mi. 22.11.2017 0:0 Di. 12.09.2017 3:0 Mi. 19.04.2017 0:0 Di. 11.04.2017 3:0 Sa. 06.06.2015 1:3 Di. 22.04.2003 1:2 n.V. Mi. 09.04.2003 1:1 Mi. 24.04.1991 1:0 Mi. 10.04.1991 3:1 Mi. 19.03.1986 1:1

Juventus Turin - FC Barcelona heute im TV und Livestream

Das Kracherspiel zwischen Juve und Barca gibt es in Österreich ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Im Anschluss an die Vorberichte der Konferenz startet Sky Sport Austria 2 mit der Übertragung, kommentiert von David Eder. Sky Sport Austria 1 zeigt die Konferenz der Mittwochsspiele.

Alle anderen Einzelspiele gibt es exklusiv und in voller Länge auf DAZN - darunter auch die Partien BVB - Zenit und Manchester United - RB Leipzig.

Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Juventus - Barcelona heute im Liveticker

Den Liveticker zur Partie findet ihr hier !

Wer lieber alle Spiele verfolgen will, der sollte in der Liveticker-Konferenz vorbeischauen.

CR7 fällt aus: Kein Giganten-Duell mit Messi

Das Duell der Superstars ist geplatzt: Juventus Turin muss nach Informationen von SPOX und Goal am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Barcelona (20.45 Uhr im LIVETICKER und bei DAZN ) auf Torjäger Cristiano Ronaldo verzichten.

Der Portugiese wurde weiter positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst daher das Aufeinandertreffen mit seinem Dauerrivalen Lionel Messi.

Champions League: Gruppe G im Überblick