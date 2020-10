Facebook

© imago images / Buzzi

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn

Und hier die Startaufstellung der Borussia:

Gladbach : Sommer - Lainer , Ginter , Elvedi , Bensebaini - Kramer , Neuhaus , Hofmann , Stindl , Thuram - Plea

Vor Beginn

Die Aufstellung der Gäste ist da. So gehen die Königlichen in die Partie:

Real : Courtois - Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy - Casemiro - Valverde, Kroos - Asensio, Vinicius Junior - Benzema

Vor Beginn

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Israeli Olen Grinfeld, seine Assistenten an den Linien sind Roy Hassan und Idan Yarkoni. Vierter Offizieller ist Gal Leibovitz. Video-Assistent der heutigen Partie ist Joao Pinheiro, sein Assistent ist wiederum Roi Reinshreiber.

Vor Beginn

Dementsprechend rechnen sich die Fohlen heute auch Chancen auf etwas Zählbares aus, denn die Dominanz der Königlichen aus den vergangenen Jahren ist längst nicht mehr gegeben, viel zu häufig unterlaufen der auf einigen Positionen stark alternden Madrider Mannschaft Konzentrationsfehler, die Offensiv ist seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo auch nicht immer zuverlässig. Hinzu kommt, dass die Gladbacher mit dem starken Auftritt beim 2:2 gegen Inter, bei dem sie erst in letzter Sekunde den Ausgleich kassierten, durchaus gut in Form sind.

Vor Beginn

Reals Champions-League-Abenteuer in der laufenden Spielzeit hätte nicht denkbar schlechter starten können, nach 45 Minuten lag das Team von Zinedine Zidane mit 0:3 in der Ukraine zurück, ein besserer zweiter Durchgang sorgte am Ende immerhin für ein 2:3. Dennoch: Mit diesem Start hatte beim Rekordsieger der Königsklasse wohl niemand gerechnet, dementsprechend stehen die Königlichen am 2. Spieltag schon etwas unter Zugzwang.

Vor Beginn

Seit dem 0:1 zum Saisonauftakt gegen Borussia Dortmund ist die Mannschaft von Marco Rose ungeschlagen, seit dem 13. Juni gelangen in Pflichtspielen neben dem BVB nur den Bayern ein Sieg gegen die Elf vom Niederrhein. Die Borussia wirkt extrem homogen, das System Rose scheint von den Spielern voll verinnerlicht worden zu sein. Ein kompletter Außenseiter sind die Gladbacher heute also nicht.

Vor Beginn

Gladbach hat zum Auftakt gegen Inter einen Zähler eingefahren ( die Highlights im Video ). Real hat dagegen eine überraschende wie blamable Niederlage gegen ein massiv dezimiertes Donezk kassiert ( die Highlights im Video ).

Vor Beginn

Das Heimspiel der Borussia gegen die Star-Truppe um Toni Kroos ist für 21 Uhr angesetzt.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid heute live im TV und Livestream

Während die Partie des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau live bei DAZN zu sehen ist, überträgt Sky Gladbach gegen Real. Der Pay-TV-Sender hat zudem eine Konferenz mit allen Spielen im Angebot.

Außerdem bietet Sky via SkyGo und Sky-Ticket einen Livestream zur Partie an. Ebenfalls einen Livestream wird DAZN im Programm haben. Das Re-Live der Begegnung startet jedoch erst um 23.30 Uhr. 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr beim Streamingdienst aber schon die Highlights der Partie ansehen.

Champions League, Tabelle: Der Stand in Gruppe B