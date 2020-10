BVB - Großes Lob für Leihspieler Leonardo Balerdi: "Wird einer der besten Innenverteidiger Europas"

Beim BVB konnte Leonardo Balerdi nicht überzeugen, in Marseille zunächst auch nicht. Doch langsam scheint der Knoten zu platzen.

© LOIC VENANCE/Getty Images

Balerdi habe "ein sehr gutes Spiel" gemacht, betonte Villas-Boas. Der 21-jährige Argentinier, der per Kopf in der 54. Minute das entscheidende Tor erzielt hatte, werde seiner Meinung nach sogar "in den kommenden Jahren einer der besten Innenverteidiger Europas sein."

Dortmund hatte Balerdi Anfang 2019 für 15,5 Millionen Euro Ablöse von Boca Juniors geholt. Durchsetzen konnte sich der zweimalige argentinische Nationalspieler beim BVB jedoch nicht, machte in eineinhalb Jahren nur acht Pflichtspiele für die erste Mannschaft.

Leonardo Balerdi: Beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag

Im Juli verlieh die Borussia Balerdi daher an Marseille, wo er in den ersten sieben Ligue-1-Partien zwar fünfmal nur auf der Bank saß, nach seinem Gala-Auftritt in Lorient nun aber durchstarten könnte.

Beim BVB steht Balerdi noch bis 2024 unter Vertrag, Marseille hat aber eine Kaufoption. Nächsten Sommer könnten die Südfranzosen den Abwehrmann für 14 Millionen Euro fest verpflichten.