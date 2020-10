Manchester United gegen FC Chelsea heute live: Die Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Im Spitzenspiel des 6. Spieltags der Premier League treffen am heutigen Samstag Manchester United und der FC Chelsea aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr den Kracher im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Tabellen-15. gegen den achten der Premier League - das klingt nicht unbedingt nach einem Spitzenspiel. Dennoch verspricht das Duell Manchester United gegen den FC Chelsea einen packenden Fußballabend.

Manchester United - FC Chelsea: Ort, Datum Anpfiff

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Chelsea ist für den heutigen Samstag, den 24. Oktober, auf 18.30 Uhr angesetzt. Als Schiedsrichter ist Martin Atkinson im Einsatz.

Austragungsort des heutigen Topspiels in der Premier League ist das Old Trafford in Manchester. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie dürfen keine Fans ins Stadion.

Premier League: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr., 23. Oktober 21 Uhr Aston Villa Leeds United Sa., 24. Oktober 13.30 Uhr West Ham United Manchester City Sa., 24. Oktober 16 Uhr FC Fulham Crystal Palace Sa., 24. Oktober 18.30 Uhr Manchester United FC Chelsea Sa., 24. Oktober 21 Uhr FC Liverpool Sheffield United So., 25. Oktober 15 Uhr FC Southampton FC Everton So., 25. Oktober 17.30 Uhr Wolverhampton Wanderers Newscastle United So., 25. Oktober 20.15 Uhr FC Arsenal Leicester City Mo., 26. Oktober 18:30 Uhr Brighton & Hove Albion West Bromwich Albion Mo., 26. Oktober 21 Uhr FC Burnley Tottenham Hotspur

United vs. Chelsea: Die Premier League im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League in Deutschland liegen beim Bezahlsender Sky . Also wird auch die Partie zwischen Manchester United und Chelsea nicht im Free-TV gezeigt.

Der Pay-TV-Sender beginnt um 18.15 Uhr mit seiner Berichterstattung auf Sky Sport 1 (HD) . Als Kommentator ist Joachim Hebel am Mikrofon.

Sky bietet seinen Kunden zudem die Option, die Partie auch als Livestream zu verfolgen. Dafür benötigt Ihr einen Zugang zu SkyGo . Auch für Nicht- Sky -Kunden gibt es via Sky-Ticket die Möglichkeit, einen kostenpflichten Livestream abzurufen.

Manchester United gegen Chelsea heute live im Liveticker

Die Topspiele aus der Premier League begleiten wir auch immer im Liveticker. Auf SPOX bleibt Ihr also immer auf dem Laufenden, auch wenn Ihr die Partie nicht live sehen könnt.

Manchester United vs. Chelsea: Die Vorschau

Besonders glücklich dürften die Red Devils mit ihrem Saisonstart nicht sein. Sowohl gegen Crystal Palace (1:3) als auch gegen Tottenham (1:6) kassierte United empfindliche Niederlagen.

Immerhin reagierte Manchester mit einem 4:1-Erfolg gegen Newcastle am vergangenen Wochenende, gefolgt von einem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ( hier gibt es die Highlights im Video ).

So holte man sich Selbstvertrauen für das Duell mit dem FC Chelsea. Die Blues legten ihrerseits einen Saisonstart mit Licht und Schatten hin. Am zweiten Spieltag verlor das Team aus London mit 0:2 gegen Liverpool, gegen West Bromwich und Southampton kam man jeweils nicht über ein 3:3 hinaus.

Doch auch Chelsea hat bereits zwei Siege eingefahren (3:1 einen Brighton & Hove Albion und 4:0 gegen Crystal Palace) und damit zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Konkurrent aus dem Nordwesten.

Premier League: Die Tabelle vor Chelsea vs. ManUtd