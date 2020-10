2. Liga heute live: Der 5. Spieltag mit dem HSV im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag wird der 5. Spieltag der 2. Liga fortgesetzt. Unter anderem will der HSV seine Tabellenführung verteidigen. Welche Vereine noch im Einsatz sind und wo Ihr die Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Michael Schwarz

Alle Highlights aus der 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff - sichert Euch jetzt den Probemonat von DAZN!

2. Liga - Die heutigen Spiele: Datum, Uhrzeit, Partien

Am heutigen Samstag, den 24. Oktober, stehen vier Spiele in der 2. Liga auf dem Programm. Alle vier Begegnungen werden zeitgleich um 13 Uhr angepfiffen. Ein besonderes Augenmerk wird wohl auf der Partie in Hamburg liegen, wo der HSV, der derzeitige Tabellenführer, auf die Würzburger Kickers trifft.

Außerdem ist der FC St. Pauli in Darmstadt zu Gast, Hannover 96 empfängt Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel muss gegen die Spielvereinigung aus Fürth ran.

2. Liga: Alle Partien des 5. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Fr., 23. Oktober 18.30 Uhr SSV Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig Fr., 23. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg Karlsruher SC Sa., 24. Oktober 13 Uhr Hamburger SV Würzburger Kickers Sa., 24. Oktober 13 Uhr SV Darmstadt 98 FC St. Pauli Sa., 24. Oktober 13 Uhr Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Sa., 24. Oktober 13 Uhr Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth So. 25. Oktober 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück So. 25. Oktober 13.30 Uhr VfL Bochum Erzgebirge Aue So. 25. Oktober 13.30 Uhr SV Sandhausen SC Paderborn 07

© imago images / Michael Schwarz

Die 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt sind alle Partien der 2. Liga auf Sky zu sehen, eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Der Pay-TV-Sender hat nicht nur die Spiele als Einzeloption im Angebot, sondern auch eine Konferenz mit allen vier Partien auf Sky Sport Bundesliga 2 . Die Übertragung startet ab 12.30 Uhr.

Hamburger SV - Würzburger Kickers: Sky Sport Bundesliga 3

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf: Sky Sport Bundesliga 4

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth: Sky Sport Bundesliga 5

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli: Sky Sport Bundesliga 6

Die 2. Liga wird nicht nur im TV übertragen, Sky bietet seinen Kunden außerdem einen Livestream der Partien via SkyGo an. Mit Sky-Ticket können auch Nicht- Sky -Kunden die Spiele kostenpflichtig schauen.

Alle Highlights aus der 2. Liga gibt es zudem ab 40 Minuten nach Abpfiff auf der Streaming-Plattform DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr auch Live-Fußball der Spitzenklasse mit ausgewählten Spielen der Bundesliga, der Champions League sowie der kompletten Europa League genießen. Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

2. Liga: Der 5. Spieltag heute live im Liveticker

Gute Nachrichten für alle Fans der Zweitligisten, die am heutigen Samstag unterwegs sind: Mit den Livetickern von SPOX bleibt Ihr immer up to date und verpasst kein Tor.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag