BVB, News und Gerüchte: RB-Boss Mintzlaff mit seltenem Lob für Aki Watzke

BVB: RB-Boss Mintzlaff mit Lob für Watzke

Borussia Dortmund und RB Leipzig waren sich in der Vergangenheit nicht immer einig. Nun aber lobte RB-Chef Oliver Mintzlaff die Dortmunder Führungsspitze um Hans-Joachim Watzke für deren Bemühungen im Frühling, den Spielbetrieb in der Liga wieder aufzunehmen.

"Ohne Aki Watzke wären wir so schnell nicht zu den Spielen gekommen. Die ganze Liga müsste ihm dankbar sein", sagte Mintzlaff in der TV-Doku Corona. Die Bundesliga. Der Restart , welche am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.

Auch Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München kommt zu Wort. Er sagte über die Corona-Pandemie: "Die Normalisierung dauert länger, als wir glauben."

BVB: Manuel Akanji ohne Mitleid für Schalke vor dem Derby

Die zwei Wochen Quarantäne sind für Manuel Akanji nach seinem positiven Corona-Test vorbei, seit zwei Tagen ist der Schweizer nun wieder im Mannschaftstraining und könnte ausgerechnet gegen Schalke sein Comeback geben.

Ich fühle mich gut, habe gute Fitnesswerte, aber die Entscheidung liegt natürlich bei Lucien Favre", sagte der Eidgenosse der Bild . Gegner Schalke ist bislang noch sieglos, dennoch warnt der Innenverteidiger vor Königsblau: "Sie haben auch immer noch gute Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Egal, ob vorne oder hinten. Wir müssen voll konzentriert an die Sache gehen. Wenn uns das gelingt, bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte holen."

Mitleid hat der 25-Jährige mit dem Erzrivalen ohnehin nicht: "Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Und Schalke hat auch kein Mitleid nötig, sie haben immer noch eine gute Mannschaft."

BVB wohl von City im Kampf um Mega-Talent ausgestochen

Filip Stevanovic gilt in seiner Heimat Serbien als das größte Talent des Landes, auch der BVB soll interessiert gewesen sein. Den Zuschlag hat laut des serbischen Portals Mozzartsport aber Manchester City bekommen.

Der 18-Jährige wurde in Belgrad vor einem Krankenhaus gesichtet worden, wo der Medizincheck durchgeführt worden sein soll. Stefanovic wird demnach einen Fünfjahresvertrag bei den Citizens unterschreiben, welcher allerdings erst ab dem 1. Januar 2022 beginnt.

In der Zeit davor wird Stefanovic weiter für seinen Heimatklub Partizan auf Torejagd gehen. Neben Dortmund wurden auch der FC Liverpool und Napoli als Interessenten gehandelt.

Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt über den serbischen Jungstar!

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen