Der FC Köln konnte sich dank einem plötzlichen Elfmetertor von dem frühen Rückstand durch einen VFB-Blitztreffer in der 1. Minute erholen. Hier könnt ihr den Verlauf des Freitagsspiels noch einmal nachlesen.

© imago images / Jan Huebner

VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Das 1:1 zum Nachlesen

1:0 Mangala (1.)

1:1 Kobel (23./FE)

Das war es für diese Partie, vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend!

Der VfB bleibt im vierten Spiel in Serie ungeschlagen, verpasst aber den Sprung auf Platz 2. Acht Punkte sind nach fünf Spieltagen eine tolle Ausbeute für den Aufsteiger, der am kommenden Freitagabend auf Schalke die Chance auf weitere Zähler bekommt.

Die Kölner können auf den Auftritt der letzten 75 Minuten durchaus aufbauen und bleiben im zweiten Spiel in Serie ungeschlagen - sind allerdings auch noch ohne Sieg. Am nächsten Samstag geht es dann gegen den FC Bayern München weiter.

Fazit: Der VfB Stuttgart hatte zwar 58 Prozent Ballbesitz, aber insgesamt ist der Punkt für den FC dennoch verdient. Nach Torschüssen lag Köln sogar 15:9 in Front. Nach dem Raketenstart des VfB benötigte der FC zwar einen Elfmeter, war dann aber im Spiel. Chancen gab es im Anschluss auf beiden Seiten, auch wenn hundertprozentige Mangelware waren. Coulibaly und Andersson ließen jeweils die besten Gelegenheiten ihrer Teams aus und so blieb es beim gerechten 1:1.

90.+4.: Schluss! Es bleibt beim 1:1.

90.+.1: Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Bornauw kommt nach einer Ecke noch einmal zum Kopfball, der geht aus guter Position aber links vorbei.

90.: Marius Wolf mit einer sehr starken Aktion in der Defensive. Erst entschärft er einen weiten Ball unter Druck mit einer perfekten Ballannahme, dann lässt er Klement noch ins leere Grätschen. Der lange Ball auf Jakobs kommt dann aber nicht an.

88.: Gelbe Karte Salih Özcan

87.: Marius Wolf mit einer weiten Flanke von der rechten Seite. Jakobs kommt aus acht Metern zum Abschluss, aber mit seinem schwächeren rechten Fuß schießt er den Ball fast aufs Stadiondach.

86.: Etwas zufällig fällt Özcan der Ball vor die Füße, aber der Abschluss aus 18 Metern geht deutlich rechts am Tor vorbei.

84.: Castro bringt einen Freistoß von der rechten Seite ins Zentrum, aber da kommt kein Stuttgarter heran.

81.: ... und Noah Katterbach ersetzt den angeschlagenen Jannes Horn.

81.: Auch Markus Gisdol wechselt jetzt doppelt. Salih Özcan kommt für Ondrej Duda ...

80.: Jakobs mit einem starken Dribbling über die linke Seite, das Atakan Karazor nur mit einem Foul stoppen kann. Gelb!

77.: Klement will eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum bringen, rutscht dabei aber weg und die Hereingabe misslingt völlig. Im leeren Stadion hört man den Fluch des VfB-Spielers sehr deutlich.

Bundesliga: Spielfluss fehlt auf beiden Seiten

74.: ... und Darko Chsrcinov für Sasa Kalajdzic.

74.: Wieder ein Doppelwechsel beim VfB. Diesmal kommen zwei frische Offensivkräfte. Phillipp Klement übernimmt für Daniel Didavi ...

73.: Didavi bringt den anschließenden Freistoß aus halblinker Position ins Zentrum, aber Endo köpft deutlich über das Tor.

72.: Ellyes Shkiri mit einem taktischen Foul an Endo und der nächsten Gelben Karte.

70.: Sebastian Andersson hat extrem viel gearbeitet und hat jetzt Feierabend. Für ihn soll jetzt Anthony Modeste für Tore sorgen.

70.: Didavi bringt einen Freistoß von der linken Seite ins Zentrum, aber Karazor kommt am langen Pfosten nicht kontrolliert zum Abschluss. Abstoß!

68.: Ondrej Duda verhindert die schnelle Ausführung eines Freistoßes und wird verwarnt.

65.: Gonzalez bleibt Linksaußen an Limnios hängen und dann geht es beim FC schnell. Duda nimmt Jakobs auf der linken Seite mit, der gegen Stenzel auch zur Flanke kommt, die kann Karazor aber klären.

63.: Gonzalez lässt Wolf auf der linken Seite stehen, aber die Hereingabe kann Jannes Horn per Kopf klären.

Bundesliga: Köln hat bessere Chancen

61.: Keine Mínute später macht es Jakobs deutlich besser und spielt diesmal von der linken Seite flach an den Sechzehner zurück. Rexhbecaj zieht sofort mit links ab und der geht nur Zentimeter rechts am Tor vorbei.

60.: Guter Angriff des FC, aber am Ende steht eine Flanke von Jakobs hinter das Tor.

57.: ... und Roberto Massimo ist für Silas Wamangituka im Spiel.

56.: Pellegrino Matarazzo tauscht seine Flügelzange aus. Nicolas Gonzalez ersetzt Tanguy Coulibaly ...

56.: Gute Freistoßposition für den VfB, aber Didavi setzt ihn diesmal aus gut 20 Metern harmlos rechts am Tor vorbei.

© GEPA

55.: Gelbe Karte Ismail Jakobs

55.: Limnios macht ordentlich Alarm auf dem rechten Flügel und kommt wieder zur Flanke. Karazor ist gerade noch vor Andersson am Ball, aber Jakobs kommt am langen Pfosten noch heran, der Kopfball geht aber links vorbei.

53.: Fast das 2:1 für den FC! Limnios jagt auf der rechten Seite einem Steilpass hinterher und spielt dann flach in die Mitte. Andersson taucht frei vor Kobel auf und will den VfB-Keeper tunneln. Der bekommt aber gerade noch die Beine zusammen.

51.: Silas Wamangituka sieht nach einer rüderen Grätsche gegen Jannes Horn die Gelbe Karte.

50.: Stuttgart ist zu Beginn der zweite Hälfte deutlich ballsicherer als der FC und kommt nach der Pause auf 65 Prozent Ballbesitz. In der ersten Hälfte waren es 56 Prozent.

48.: Endo mit einem guten Diagonalball auf die rechte Seite, aber Wamangituka braucht dann etwas zu lange und der Angriff versandet.

46.: Weiter geht's!

Halbzeit: Der VfB ging mit dem ersten Angriff des Spiels in Führung und spielte dann dominat weiter. Nach 15 Minuten konnte der FC sich aber ein wenig stabilisieren und die Partie wurde ausgeglichener. Praktisch aus dem Nichts gab es dann den berechtigten Elfmeter und anschließend verdienten sich die Gäste den Ausgleich redlich. Kurz vor der Pause vergab Coulibaly frei vor Horn allerdings eine mögliche VfB-Führung. Das Spiel verspricht viel Spannung in Halbzeit 2 - bis gleich.

© GEPA

Bundesliga: 1:1 zur Halbzeitpause

45.+.3: Pause! Es geht mit dem 1:1 in die Kabinen.

45.+1.: Großchance für den VfB! Kaminski spielt einen scharfen Flachpass auf Kalajdzic, der direkt auf Coulibaly weiterleitet, der dann aus halblinker Position frei aufs Tor zuläuft. Horn geht runter und Coulibaly will lupfen, aber der Kölner Keeper kann mit einer Hand klären.

45.: Duda bringt einen Freistoß von der linken Seite ins Zentrum. Der VfB kann zunächst klären, aber der zweite Ball landet erneut bei Duda, der aus knapp 20 Metern abzieht. Kobel packt sicher zu.

43.: Stuttgart ist jetzt wieder etwas besser. Kaminski will dann aber zu viel und spielt einen weiten Diagonalball Richtung Castro, der im Toraus landet.

40.: Coulibaly kommt mit Tempo über die linke Seite und jagt den Ball einfach mal mit dem Vollspann in die Mitte. Horn passt auf und klärt mit beiden Fäusten.

38.: Kobel wird von Andersson angelaufen und will den Ball weit nach vorne schlagen, trifft den Schweden aber am Kopf. Glück für den VfB, dass der Ball links am Tor vorbei geht.

36.: Nach längerer Zeit ist auch der VfB mal wieder in der Offensive. Wamangituka flankt von der rechten Seite weit in den Strafraum. Coulibaly will noch einmal für Kalajdzic quer legen, aber Skhiri kann klären.

34.: Kempf klärt eine Flanke und bleibt dann auf dem Rasen sitzen. Der Innenverteidiger muss wegen seiner Kopfverletzung, die er in der 21. Minute erlitten hat, raus. Marcin Kaminski ist jetzt im Spiel.

33.: Die nächste Offensivaktion des FC! Jannes Horn mit einem starken Ball von der linken Seite ins Zentrum, Limnios zeigt aus 20 Metern, dass er einen ordentlichen Huf hat, aber sein Rechtsschuss ist zu unplatziert. Sonst wäre Kobel durchaus in Not gewesen.

Bundesliga: Partie wieder offen nach plötzlichem 1:1

30.: Kuriose Szene: Karazor will einen Rückpass auf Kobel spielen, aber legt den Ball an seinem Schlussmann vorbei. Kobel jagt der Kugel hinterher und verhindert eine Ecke. Direkt im Anschluss spielt Mangala einen Fehlpass, der Duda in Schussposition bringt, aber der Slowake wird geblockt.

27.: Für Andersson war es der dritte Elfmeter in der Bundesliga - alle drei brachte er im Netz unter. Der Neuzugang von Union Berlin steht jetzt bei zwei Saisontreffern.

25.: Köln wittert jetzt Morgenluft! Wieder Wolf, der von der rechten Seite flankt. Diesmal lauert Jakobs am langen Pfosten, aber Stenzel kann klären.

23.: Tooor Stuttgart - KÖLN 1:1! Sebastian Andersson tritt selbst an und trifft ganz sicher links unten ins Eck. Zuvor war er nach einem Einwurf zu Fall gebracht worden. Der FC hat damit die zeitweise Unterzahl - Kempf war noch draußen - optimal genutzt.

22.: Elfmeter für den FC! Karazor foult Andersson.

21.: Nach einer Kölner Ecke prallen Bornauw und Kempf mit den Köpfen zusammen. Kempf bleibt mit einer Platzwunde am Kopf liegen und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

20.: Wolf schiebt über die rechte Seite an und flankt scharf ins Zentrum. Wieder lauert Andersson, aber diesmal klärt Karazor in kniffliger Situation.

17.: Markus Gisdol reagiert sehr früh und nimmt Kingsley Ehizibue runter, der den Platz mit versteinerter Miene verlässt. Dafür ist jetzt Dimitris Limnios, ein offensiver Flügelspieler, neu in der Partie. Marius Wolf verteidigt nun rechts in der Viererkette.

16.: Jakobs kommt nach einem Doppelpass mit Rexhbecaj auf der linken Seite zur Flanke. Andersson fliegt heran, aber Kobel ist vorher mit einer Faust am Ball und kann klären.

Bundesliga: VfB schockt Köln mit Blitztor

14.: Die Kölner scheinen den Schock des schnellen Gegentors zumindest ein wenig verarbeitet zu haben. Die Gäste sind jetzt auch im Spiel angekommen - auch, wenn es noch keine Torchance für den FC gab.

11.: Erster Abschluss der Gäste, aber der Schuss von Ehizibue aus über 25 Metern geht deutlich links am Tor vorbei.

8.: Gelbe Karte Kingsley Ehizibue

7.: Das Tor des VfB nach exakt 24 Sekunden ist übrigens das bislang schnellste in dieser Saison. Für Mangala ist es zudem das erste Bundesliga-Tor.

4.: Der VfB legt los wie die Feuerwehr und nach einem Foul an Mangala gibt es Freistoß in zentraler Position. Didavi schießt wuchtig über die Mauer, Horn ist geschlagen, aber der Ball klatscht genau ans linke Lattenkreuz.

1. Tooor STUTTGART - Köln 1:0! Wahnsinn! Keine 30 Sekunden sind gespielt und der VfB führt! Castro dreht sich in Höhe der Mittellinie geschickt an Skhiri vorbei, hat dann viel Platz und bedient Didavi, der Kalajdzic im Strafraum anspielt. Der lässt einmal klatschen für Orel Mangala, der von der Sechzehnerkante mit der Innenseite sofort abzieht und genau links oben in den Knick trifft.

1. Die Partie läuft!

Vor Beginn

Guido Winkmann ist der Unparteiische der Partie. Seine Assistenten sind Christian Bandurski und Markus Schüller. Dr. Matthias Jöllenbeck begleitet die Partie als 4. Offizieller und in Köln sitzt Video-Assistent Florian Badstübner.

Vor Beginn

Matarazzo sieht den VfB trotz der Tabellensituation beider Teams nicht in der Favoritenrolle: "Der 1. FC Köln ist eine Mannschaft, die viel Erfahrung hat. Sie spielen einen sehr unangenehmen, geradlinigen Fußball. Das ist eine Mannschaft, die wir sehr ernst nehmen werden und Respekt vor ihr haben. Wir sind gut beraten, weiterhin 100 Prozent zu investieren, um zu punkten."

Vor Beginn

Neben der Form spricht auch die jüngere Vergangenheit für das Team von Pellegrino Matarazzo. Die letzten drei Duelle gegen die Domstädter konnte der VfB allesamt gewinnen.

Vor Beginn

Der VfB Stuttgart ist hingegen richtig stark in die Spielzeit gestartet und hat bereits sieben Zähler auf dem Konto. In den drei Abstiegssaisons der Schwaben waren es zu diesem Zeitpunkt nie mehr als drei.

Vor Beginn

Die Kölner warten mittlerweile seit 14 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Nur Schalke ist noch länger ohne dreifachen Punktgewinn. Der Clubrekord des FC liegt bei 18 Partien.

Vor Beginn

Beide Trainer vertrauen exakt der Elf, die sie auch am vergangenen Spieltag aufs Feld geschickt haben. Für Stuttgart ist das das erste Mal seit dem 24. Spieltag der Vorsaison. Beim FC liegt das sogar noch zwei Spieltage länger zurück. Beide Clubs verloren übrigens anschließend.

Die Aufstellungen:

So gehen die beiden Mannschaften in das Freitagsspiel:

Stuttgart: Kobel, P. Stenzel, Karazor, Kempf - Wamangituka, Mangala, W. Endo, Coulibaly, Divadi, Castro - Kalajdzic

Kobel, P. Stenzel, Karazor, Kempf - Wamangituka, Mangala, W. Endo, Coulibaly, Divadi, Castro - Kalajdzic Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Shkiri, Duda, Rexhbecaj, M. Wolf, Jakobs - Andersson

Vor Beginn

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat den aktuellen Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo in den höchsten Tönen gelobt. "Rino hat als Trainer alle Waffen, die man braucht", sagte er im Interview mit SPOX und Goal. Das komplette Interview könnt Ihr bei uns auf der Seite nachlesen. Hier entlang.

Vor Beginn

Beim VfB Stuttgart waren Torhüter Gregor Kobel und Wataru Endo unter der Woche angeschlagen. Beide sind aber wohl fit und werden in der Startelf stehen.

Vor Beginn

Anpfiff der Begegnung um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Vor Beginn

Herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

