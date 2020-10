Formel 1 in Portugal: Freies Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Motorsport Images

Schon gewusst? Den Großen Preis von Portugal gab es zuletzt im Jahre 1996.

Formel 1, GP von Portugal: Wann starten die Freien Trainings?

Los geht's heute mit dem 1. Freien Training ab 12 Uhr. Anschließend folgt das 2. Freie Training, dieses beginnt um 16 Uhr.

Morgen steht dann das 3. Freie Training an (ab 12 Uhr), ehe um 15 Uhr das Qualifying startet. Das Rennen findet am Sonntag ab 14.10 Uhr statt.

Formel 1: Das 1. und 2. Freie Training heute live im TV und Livestream

Wie Ihr es gewohnt seid, kommt Ihr auf mehreren Wegen an Livebilder der Freien Trainings. Kostenfrei seid Ihr unter n-tv.de und im TV bei n-tv (nur 2. Freies Training) dabei.

Zudem gibt es alle Sessions des Wochenendes live bei Sky und dem Livebilder-Angebot der Formel 1, F1 TV , zu sehen. Auf einen Livestream von Sky könnt Ihr entweder mit der SkyGo -App (für Abonnement-Kunden) oder mit einem Sky Ticket zugreifen.

© imago images / Philipp Szyza

Formel 1 heute live: Freie Trainings im Liveticker

Auch im SPOX -Liveticker seid Ihr live bei den ersten beiden Freien Trainings dabei.

Lewis Hamilton: Holt er sich den 92. Sieg?

Am Nürburgring hat Lewis Hamilton sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingetragen und seinen 91. Grand-Prix-Sieg eingefahren.

Noch hält der Brite den Rekord allerdings nicht allein, ein gewisser Michael Schumacher steht ebenfalls bei 91 Siegen. In Portugal wird Hamilton alles daran setzen, den Kerpener endgültig auf Platz zwei der Rangliste zu verbannen.

"Fast unschlagbar" nannte der frühere Mercedes-Technikchef Paddy Lowe Hamilton zuletzt im Formel-1-Podcast At The Controls und dürfte damit nicht unrecht haben - steht Hamilton doch bereits vor dem nächsten Rekord.

Holt sich der Brite am Ende der Saison seine siebte Weltmeisterschaft, würde er auch in dieser Hinsicht mit Michael Schumacher gleichziehen. Vorher allerdings steht der Sieg in Portugal ganz oben auf der Prioritätenliste Hamiltons.

© imago images / Philipp Szyza

Formel 1: Die ausstehenden Rennen der Saison 2020 im Überblick

Auch in der Formel 1 hat die Corona-Pandemie einiges durcheinandergewirbelt, erstmals gibt es in der Königsklasse des Rennsports in dieser Saison beispielsweise die Doppel-Grand-Prixes.