Europa League: Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza heute im Liveticker

Vergangene Saison schaffte es Bayer Leverkusen bis ins Viertelfinale der Europa League - was ist 2020/21 für die Werkself möglich? Am 1. Spieltag der EL-Gruppenphase muss Leverkusen gegen OGC Nizza ran. Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

© imago images / Eibner

Alle Spiele der Europa League live auf DAZN:

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza heute im Liveticker

Vor Beginn:

Die beiden Teams treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Trainer Peter Bosz warnte seine Elf vor einer anspruchsvollen Aufgabe. "In dieser Gruppe gibt es für mich keinen wirklichen Favoriten", sagte der 56-Jährige am Mittwoch. Er sehe die Werkself mit Nizza und Slavia Prag "auf Augenhöhe". Als viertes Team ist der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva in der Gruppe C vertreten.

Vor Beginn:

Leverkusen hat einen durchwachsenen Saisonstart in der Bundesliga hinter sich. In den ersten drei Partien spielte Bayer jeweils unentschieden, am vergangenen Wochenende gelang immerhin der erste Sieg gegen Mainz (1:0 - hier geht es zu den Highlights der Partie ). Damit belegt Leverkusen Rang neun in der Bundesliga. Nizza dagegen hat in den ersten sieben Spielen der Ligue 1 vier Erfolge gefeiert und rangiert auf Platz vier.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker zum Europa-League-Auftakt von Bayer Leverkusen. Die Werkself muss heute gegen OGC Nizza ran, Anpfiff ist um 18.55 Uhr in der BayArena. Zuschauer sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht zugelassen.

© imago images / Bernd Müller

Bayer Leverkusen gegen Nizza: Europa League live auf DAZN

Im Free-TV wird das Duell von Bayer Leverkusen mit dem Gast von der Cote d'Azur nicht übertragen. Stattdessen liegen die Live-Rechte beim Sportstreaming-Dienst DAZN. Das "Netflix des Sports" zeigt alle Spiele der Europa League im Livestream, darunter auch Leverkusen vs. Nizza.

Die Übertragung beginnt kurz vor Anpfiff um 18.55 Uhr, als Kommentator ist Jan Platte, als Experte Alexis Menuge im Einsatz. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, die Partie im Rahmen der GoalZone in der Konferenz mit allen anderen Europa-League-Partien zu sehen.

Fußballfans kommen auf DAZN auch mit 110 der 138 Partien aus der Champions League, 40 Bundesliga-Spielen sowie der Serie A, LaLiga und Ligue 1 voll auf ihre Kosten. Dazu hat der Streaming-Dienst auch die NBA, NFL, MLB und NHL sowie weitere Highlights aus der Welt des Sports (unter anderem Tennis, Rugby, UFC und Motorsport) im Angebot.

Leverkusen vs. Nizza: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen muss am 1. Spieltag der Europa League gegen Nizza ohne Kapitän Charles Aranguiz (Muskelverletzung) auskommen. Dafür steht Florian Wirtz wieder im Kader, nachdem er zuletzt aufgrund von Bauchmuskelproblemen pausieren musste. So könnten die Teams spielen:

Bayer Leverkusen : Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Alario

: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Alario OGC Nizza: Benitez - Robson Bambu, Dante, Nsoki - Schneiderlin, Lees-Melou - Atal, Kamara - Rony Lopes, Gouiri - Dolberg

Europa League: Die heutigen Spiele im Überblick