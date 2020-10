Champions League: Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Facebook

© imago images / Laci Perenyi

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Inter Mailand gegen Gladbach heute im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Inter Mailand: Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Kolarov - Darmian, Vidal, Barella, Perisic - Eriksen - Lukaku, Sanchez

Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Kolarov - Darmian, Vidal, Barella, Perisic - Eriksen - Lukaku, Sanchez Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann - Plea, Thuram, Embolo

Vor Beginn:

Inter tauscht im Vergleich zum vergangenen Pflichtspiel in der Liga auf drei Positionen. Sanchez, Eriksen und Darmian starten für Brozovic, Martinez und den Corona-positiven Hakimi. Bei der Borussia gibt es zwei Änderungen in der ersten Elf. Plea und Bensebaini sind neu dabei, Stindl und Wendt nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Vor Beginn:

Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Björn Kuipers. Ihm assistieren seine Landsleute Sander van Roekel und Erwin Zeinstra. Als vierter Offizieller ist Allard Lindhout eingeteilt, Danny Makkelie übernimmt die Position des Video-Referees.

Vor Beginn:

Aber auch Inters erfolgreiche Jahre in der Königsklasse sind schon etwas her. In der vergangenen Spielzeit scheiterte die Nerazzuri in der Gruppenphase an Borussia Dortmund und dem FC Barcelona. Gegen deutsche Mannschaften ist die Bilanz der Italiener sogar noch erschreckender. Fünf der letzten sieben Spiele gegen Bundesligisten verloren die Mailänder in der Champions League - der letzte Sieg gelang in der Gruppenphase der vergangenen Saison beim 2:0-Heimsieg gegen den BVB.

Vor Beginn:

Champions-League-Auftakt für Borussia Mönchengladbach. Für das Team von Marco Rose geht es in Mailand gegen das große Inter. Zum fünften Mal treffen die beiden Traditionsvereine aus Italien und Deutschland im internationalen Vergleich aufeinander, zum ersten Mal seit November 1979 im UEFA-Cup. Die bisherige Bilanz: Je ein Sieg und zwei Unentschieden. Allerdings lief es für die Fohlen zuletzt auswärts in der Champions League nicht. Nur eines der letzten sechs Spiele auf fremder Wiese konnte die Elf vom Niederrhein gewinnen - 2:0 gegen Celtic Glasgow in der Gruppenphase 2016/17.

Vor Beginn:

Nur wenige Stunden vor Anpfiff hat Inter bekannt gegeben, dass Achraf Hakimi positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Der Test sei ihm Rahmen des im Protokoll vorgeschriebenen letzten UEFA-Checks durchgeführt worden.

Vor Beginn:

Gladbach legte hingegen einen kleinen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hin. Das Team von Trainer Marco Rose kam gegen Union Berlin und den VfL Wolfsburg jeweils nicht über 1:1 hinaus und kam am ersten Spieltag mit 0:3 beim BVB unter die Räder. Lediglich das Derby gegen den 1. FC Köln gewann die Borussia mit 3:1.

Vor Beginn:

Inter hat sich im vergangenen Sommer mit einigen namenhaften Neuzugängen, darunter Ex-Dortmunder Achraf Hakimi und Ex-Bayern-Star Arturo Vidal, verstärkt und holte aus den ersten vier Spielen der Serie A sieben Punkte. Am vergangenen Wochenende hagelte es eine bittere 1:2-Pleite im Derby gegen AC Milan ( die Highlights im Video ).

Vor Beginn:

Gladbach werden nur wenig Chancen auf das Weiterkommen in das Achtelfinale ausgerechnet. Die Fohlen bekommen es nicht nur mit dem wiedererstarkten Inter Mailand zu tun. Auch Rekordsieger Real Madrid und Dauervertreter Schachtjor Donezk befinden sich in Gruppe B der Königsklasse.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League. Anpfiff ist um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach heute live sehen

Ihr könnt die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an sieben von acht Spielen der Champions League pro Spieltag. Die Berichterstattung beginnt um 20.45 Uhr, wenn Moderator Tobias Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch auf Sendung gehen.

DAZN könnt Ihr die ersten 30 Tage kostenlos testen. Danach kostet ein Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

© imago images / Poolfoto

