Red Bull Salzburg gegen Lokomotive Moskau heute im Liveticker

Auftakt in Gruppe A der Champions League! RB Salzburg empfängt am heutigen Mittwoch Lokomotive Moskau. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Champions League: Red Bull Salzburg gegen Lok Moskau heute im Liveticker: 0:1

Tor : 0:1 Eder (19.)

19. | TOOOOOOOR! Red Bull Salzburg - LOKOMOTIVE MOSKAU 0:1.

17. | Vallci flankt den Ball von rechts am Strafraum aus dem Halbfeld mit Übersicht an den langen Pfosten, wo Szoboszlai völlig alleine lauert. Der Ball kommt aber gar nicht bis zum ungarischen Nationalspieler, weil Torhüter Guilherme das Leder vor dem Salzburger abfängt. Da hat der Keeper von Lok wirklich gut mitgespielt, ansonsten hätte es für die Gastgeber eine Großchance gegeben.

14. | Szoboszlai zieht von links am Strafraum aus etwa 20 Metern in Richtung langes Eck ab. Torhüter Guilherme ist mit den Fingerspitzen noch dran und so gibt es nun Eckball für die Gastgeber.

13. | Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalten die Salzburger schnell um, Daka stürmt in Richtung Strafraum, wird dort im Verbund von Corluka und Krychowiak fair gestoppt.

11. | Die ersten rund zehn Minuten sind in Salzburg nun rum und bislang hatten die Russen von Lok Moskau die besseren Offensivaktionen in dieser Anfangsphase. Die Mozartstädter sind hingegen noch nicht wirklich gut drin im Spiel.

8. | Wöber klärt! Zhemaletdinov stürmt rechts in den Strafraum und kommt beinahe am Fünfmeterraum zum Abschluss. Wöber grätscht mit vollem Risiko hinein und kann diese Situation so klären. Am Ende spitzelt er dem Gegenspieler sogar noch den Ball an den Körper, wodurch es mit Abstoß weitergeht.

7. | Salzburgs Kapitän Ulmer kommt links am Strafraum an den Ball und der Linksverteidiger spielt das Leder hart durch den Fünfmeterraum. Dort ist aber kein Salzburger zur Stelle, der diese Hereingabe verwerten könnte.

6. | Die Russen kommen erstmals vor das gegnerische Tor, Rybus schießt von links am Fünfmeterraum aus sehr spitzem Winkel in Richtung langes Eck. Torhüter Stankovic lenkt den Ball mit den Fingerspitzen gerade noch zur Seite ab.

3. | In den ersten Minuten sehen die 3.000 Fans in Salzburg ein klassisches Abtasten gegen Lok Moskau.

1. | Los geht es in Salzburg.

vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Serdar Gözübüyük aus den Niederlanden.

vor Beginn | Salzburg-Trainer Marsch stellt im Vergleich zum 3:0-Sieg zuletzt im ÖFB-Cup in St. Pölten auf zwei Positionen um. Für Onguene und Okugawa rücken Ramalho und Camara neu ins Team. Bei Lok Moskau rückt heute im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Ufa Innenverteidiger Corluka statt Lystsov in die Innenverteidigung.

vor Beginn | Besonders die Defensivstärke der Russen war in den zurückliegenden Begegnungen der Schlüssel für die zahlreichen Punkte in den Ligaspielen. Fünf der letzten sechs Ligaspiele überstand Lok Moskau ohne Gegentor.

vor Beginn | Auch bei Lok Moskau lief es in den zurückliegenden Wochen in der russischen Premier Liga hervorragend. Die Mannschaft des serbischen Trainers Marko Nikolic ist seit sechs Ligaspielen in Folge ungeschlagen und feierte am zurückliegenden Wochenende durch ein 1:0 gegen den FC Ufa den vierten Sieg in Serie.

vor Beginn | Die Generalproben beider heutiger Kontrahenten verliefen erfolgreich. Die Salzburger hatten am zurückliegenden Wochenende einen 3:0-Sieg beim SKN St. Pölten gefeiert und damit die 2. Runde des ÖFB-Cups souverän überstanden. Vallci, Mwepu und Ramalho trafen für die Gäste.

vor Beginn | Der russische Vizemeister Lok Moskau war hingegen durch die gute Platzierung in der Vorsaison direkt für die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2020/21 qualifiziert.

vor Beginn | Die Salzburger haben sich erstmals überhaupt über die Playoffs für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren können. Dabei bekam es der österreichische Meister mit dem israelischen Pendant Maccabi Tel Aviv zu tun und setzte sich mit zwei Siegen durch (2:1, 3:1). Die Israelis mussten in beiden Spielen wegen Corona-Infektionen auf zahlreiche Profis verzichten und konnten den Mozartstädtern so nicht wirklich viel entgegensetzen.

vor Beginn | Lok Moskau läuft mit folgender Elf auf: Guilherme - Zhivoglyadov, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowkiak, Kulikov - Zhemaletdinov, A. Miranchuk - Smolov - Eder.

vor Beginn | Salzburg spielt in folgender Formation: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Szoboszlai - Daka, Koita.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen dem FC Salzburg und Lokomotive Moskau.

RB Salzburg - Lok Moskau heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Spielzeit teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Während in Deutschland DAZN die Live-Berichterstattung übernimmt, zeigt S ky Sport Austria 1 die Partie in Österreich. Dort startet die Vorberichterstattung um 18 Uhr.

Alternativ steht ein Livestream via SkyGo- App zur Verfügung. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch zudem das Sportpaket buchen, solltet Ihr kein Kunde des Bezahlsenders sein.

In Österreich könnt Ihr bei DAZN dann bereits um 21.30 Uhr die Highlights des Auftakts von Red Bull Slazburg sehen. Die restlichen Partien am Abend hat der Streaminganbieter dann exklusiv im Programm. Das Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Vorher könnt Ihr das Angebot für einen Monat kostenlos testen.

Red Bull Salzburg vs. Lok Moskau: Mögliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams starten:

RB Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Mwepu, Ashimeru - Szoboszlai, Junuzovic, Okugawa - Daka

Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Mwepu, Ashimeru - Szoboszlai, Junuzovic, Okugawa - Daka Lok Moskau: Guilherme - Rybus, Corluka, Cerqueira, Zhivoglyadov - Krychowiak, Magkeev - Miranchuk, Zhemaletdinov - Ze Luis, Eder

Champions League am Mittwoch: Überblick der Spiele