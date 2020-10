Die Mission Titelverteidigung in der Champions League startet für den FC Bayern zuhause gegen Atletico Madrid. Hier könnt Ihr das Auftaktspiel in der CL-Gruppenphase im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: FC Bayern - Atletico Madrid heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer- Pavard, Süle Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka, Tolisso - Müller, Coman - Lewandowski

Neuer- Pavard, Süle Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka, Tolisso - Müller, Coman - Lewandowski Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Herrera - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix

Vor Beginn

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los!

Vor Beginn

Ein besonderes Spiel ist es heute für Bayerns Hernandez, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Spaniens Hauptstadt in Münchens Landeshauptstadt wechselte. "Dieser Klub hat mir alles gegeben", sagt Hernandez über seinen Ex-Klub und "er ist ein großartiger Trainer und für mich einer der besten der Welt. Ich bin für immer dankbar", über seinen Ex-Trainer. Heute zähle aber nur der FC Bayern. Und für den darf Hernandez heute von Anfang an auflaufen, weil er nach einem schwierigen ersten Jahr aktuell im teaminternen Duell mit Senkrechtstarter Davies die Nase etwas vorne hat.

Vor Beginn

Man denke nur an Reals 0:1 gegen Cadiz. Oder Barcas Pleite gegen Getafe. Bayern verliert in Hoffenheim. Liverpool kassiert sieben Dinger von Aston Villa, ManCity fünf von Leicester. Juve hat auch schon zwei Unentschieden gesammelt. Und PSG verlor seine ersten zwei Saisonspiele gleich mal im Doppelpack. Die europäischen Schwergewichter haben grenzenlos ihre Müh und Not derzeit. Alle stolpern sie mehr in die Saison, als hineinzugleiten.

Vor Beginn

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Atletico bereits zwei Sorten der lahmen und trostlosen 0:0-Spiele geliefert hat, die nur Atletico liefern kann. Und das mit Huesca und Villareal nicht gegen eine Übermannschaft. Wie ordnen wir Atleticos Saisonstart und Form also ein? Wie bei jedem Team gestaltet sich das im Dasein der außergewöhnlichen Gesamtsituation, in der wir uns befinden, schwierig.

Vor Beginn

Suarez' Saisonauftakt war ausgezeichnet, in vier LaLiga-Spielen stehen vier Torbeteiligungen zu Buche, zuletzt traf er beim 2:0-Sieg gegen Celta Vigo. Der Auftakt mit einem Doppelpack und einer Vorlage beim 6:1 gegen Granada war gar malerisch. Und gesamtmannschaftlich gesehen war Granadas Tor der einzige Gegentreffer aus den ersten vier Spielen. Die Defensivkünstler von Atletico scheinen einmal mehr bestens organisiert.

Vor Beginn

Vielleicht ist es von Vorteil, dass mit Atletico Madrid gleich als Auftakt ein Gegner mit Stolperstein-Potential daher kommt. Und selbst damit redet man die Albiceleste ungerechtfertigterweise kleiner als sie sind. Der ewige Underdog ist jede Saison für eine Überraschung gut, ob national oder international. hat mit Diego Simeone seinen stärksten Mann nach wie vor an der Seitenlinie und mit Suarez einen Königstransfer, der wohl zu keinem anderen europäischen Top-Klub besser passt, als zu Simeones Kettenhunden.

Vor Beginn

Der Titelverteidiger betritt den Ring und startet seine Mission Titelverteidigung. 59 Tage nach dem Triumph von Lissabon gegen Paris St.-Germain beginnt der europäische Großzirkus von vorn. Mit Bayern München als Top-Favorit? Zumindest gibt es wenige Gründe, das in Zweifel zu stellen. Die gibt es aber eigentlich nie.

Vor Beginn

Bei Atletico gibt es viele personelle Änderungen. Nimmt man das 2:0 vom letzten Wochenende gegen Celta Vigo ( hier geht es zu den Highlights! ) zum Vergleich, finden wir fünf neue Startspieler. Hermoso, Sanchez, Torreira und Lemar räumen ihre Plätze, Costa steht mit muskulären Problemen nicht zur Verfügung. An ihrer Stelle beginnen Felipe, Lodi, Herrera, Carrasco und Felix.

Vor Beginn

Anders als erwartet wird nicht Douglas Costa für Serge Gnabry auflaufen. Corentin Tolisso darf von Beginn an spielen. Womöglich auch, da er in den nächsten zwei Bundesligaspielen rotgesperrt fehlen wird.

Vor Beginn

Die UEFA gab am Nachmittag bekannt, dass die Partie stattfinden werde. Die für Mittwochvormittag angesetzten zusätzlichen Tests lieferten demnach allesamt einen negativen Befund.

Vor Beginn

Am Morgen prüfte das Gesundheitsamt der Stadt München in Zusammenarbeit mit dem deutschen Rekordmeister zunächst, ob weitere Personen mit dem Infizierten relevanten Kontakt hatten. Sobald diese Überprüfung beendet sei, "werden wir die Öffentlichkeit sofort informieren", sagte eine Sprecherin des Referats dem SID.

Vor Beginn

Der FC Bayern muss auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler hat sich mit COVID-19 infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dass das Spiel aufgrund des positriven Testbefundes beim deutschen Nationalspieler noch abgesagt wird, ist nach aktuellem Stand der Dinge unwahrscheinlich.

Vor Beginn

Das Spiel wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Dort läuft ab 21 Uhr der Ball.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern gegen Atletico Madrid.

