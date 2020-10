BVB, News und Gerüchte: Haaland-Abschied von Borussia Dortmund? Zorc spricht Klartext

Haaland soll wohl langfristig beim BVB bleiben. Kehl kritisiert die Leistung gegen Lazio Rom und Moukoko wird nicht in der zweiten Mannschaft spielen dürfen.

© imago images

BVB: Haaland-Transfer zu Top-Klub? Zorc: "Keine Diskussionen!"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einem baldigen Abschied von Erling Haaland vom BVB eine Absage erteilt. "Bei uns gibt es keine Diskussion um ihn", sagte Zorc im Gespräch mit der Sport Bil d. Für den norwegischen Stürmer liege keine Offerte vor. Außerdem ist im bis 2024 datierten Kontrakt des 20-Jährigen auch keine Ausstiegsklausel integriert.

"Erling will sich permanent verbessern. Am liebsten will er jede Woche besser werden, Fortschritte erzielen. Weil er spürt, dass er noch Entwicklungspotenzial besitzt. Und er weiß, dass Borussia Dortmund dabei der richtige Klub für ihn ist", erklärte Zorc.

Einen Wechsel ziehe Haaland wohl nur in Betracht, wenn er das Niveau der absoluten Top-Stürmer erreicht habe und dann auch als unumstrittener Stammspieler geholt werde.

BVB - Sebastian Kehl: "Desolate Leistung" gegen Lazio Rom

Der BVB hat den Auftakt gegen Lazio Rom in die neue Champions-League-Saison mit 1:3 ( die Highlights im Video ) verpatzt. "Das war eine desolate Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte Sebastian Kehl.

"Wir haben viele Fehler gemacht, Undiszipliniertheiten, Abspielfehler", konstatierte der Leiter Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund. "Zwar haben wir in der zweiten Halbzeit noch einmal versucht, die eine oder andere Chance herauszuspielen, aber insgesamt haben wir absolut verdient verloren. So können wir in der Champions League nicht auftreten."

BVB: Champions-League-Spielplan in der Übersicht

Datum Gegner Ort 20.10.2020, 21 Uhr Lazio Rom Auswärts 28.10.2020, 21 Uhr Zenit Heim 04.11.2020, 21 Uhr Brügge Auswärts 21.11.2020, 21 Uhr Brügge Heim 02.12.2020, 21 Uhr Lazio Rom Heim 08.12.2020, 21 Uhr Zenit Auswärts

BVB: Manuel Akanji wieder zurück im Training

Manuel Akanji ist nach seiner COVID-19-Erkrankung in das Training von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Das teilte der Klub mit.

Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. "Danke für Eure Genesungswünsche und Eure Unterstützung. Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen", wird der Schweizer zitiert.

BVB: Moukoko nicht in der 2. Mannschaft spielberechtigt

Youssoufa Moukoko wird ab seinem 16. Geburtstag für die Profis von Borussia Dortmund in der Bundesliga auflaufen dürfen. Für die zweite Mannschaft wird er dann aber nicht spielberechtigt sein.

Der BVB II spielt in der Regionalliga West. In dieser gelten nicht die DFL-Statuten, sondern die des DFB. Der deutsche Fußball-Verband hat zwar seine Regelung angepasst, dass Spieler ab dem 16. Lebensjahr bei den Herren auflaufen dürfen. Diese gilt jedoch nur für die 3. Liga.