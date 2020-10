Champions League am Mittwoch: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

Facebook

© imago images / Xinhua

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Am heutigen Mittwoch (21. Oktober) werden sieben der acht Partien live bei DAZN zu sehen sein. Bereits um 18.55 Uhr starten Real Madrid und Bayern Münchens Gruppengegner RB Salzburg in den Wettbewerb.

Auch den Auftakt von Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand gibt es im Livestream von DAZN . Der Streaminganbieter zeigt zudem die Partien von den englischen Spitzenteams Manchester City und dem FC Liverpool. Unter anderem sind Sandro Wagner und Ralph Gunesch als Experten für DAZN im Einsatz.

Bei DAZN müsst Ihr lediglich auf die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid verzichten.

Champions League am Mittwoch: Überblick der Spiele

Die Live-Berichterstattung zum Spiel der Fohlen in Mailand beginnt bereits um 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Die Übertragungen der restlichen Partien am späten Abend gehen pünktlich zum Start live.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr RB Salzburg Lokomotive Moskau DAZN Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid Schachtjor Donezk DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Manchester City FC Porto DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr FC Bayern Atletico Madrid Sky Mi, 21. Oktober 21 Uhr Midtjylland Atalanta Bergamo DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Olympiakos Piräus Olympique Marseille DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Inter Mailand Borussia Mönchengladbach DAZN

FC Bayern - Atletico Madrid: Die Highlights bei DAZN

Wer schnellstmöglich die Highlights der Partie zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid sehen will, ist ebenfalls bei DAZN an der richtigen Adresse. Obwohl der Streamingdienst den Auftakt des Titelverteidigers nicht live im Programm hat, bietet das "Netflix des Sports" bereits um 23.30 Uhr die besten Momente des Spiels in der Mediathek an.

Auch die Tore und besten Ereignisse der restlichen sieben Partien könnt Ihr kurz nach Abpfiff bei DAZN sehen. Darüber hinaus könnt Ihr die Spiele im Re-Live nachholen.

FC Bayern - Atletico Madrid: Hier geht's zu den Highlights

Champions League bei DAZN: Alle Infos

Solltet Ihr noch kein DAZN -Kunde sein, könnt Ihr das Angebot mit dem Probemonat kostenlos testen und Euch von der Vielfalt des Streaminganbieters überzeugen. Dabei braucht Ihr keinerlei versteckte Kosten oder Nachzahlungen zu befürchten.

Anschließend könnt Ihr zwischen einem Monatsabo für 11,99 Euro (monatlich kündbar) und dem Jahresabo für 119,99 Euro (Kosten-Erlass von zwei Monaten) wählen.

Insgesamt hat DAZN 110 von 138 Übertragungen der Champions League im Programm. Darüber hinaus gibt es Live-Berichterstattungen der Europa League, Serie A, Ligue 1, von LaLiga und der Bundesliga (40 Spiele). Auch die Nations League ist bei DAZN beheimatet.

40 Minuten nach Abpfiff werden außerdem die Highlights der 1. und 2. Bundeslga gezeigt. Des weiteren hat DAZN unter anderem noch die NBA, NFL, NHL und MLB, die Handball-Champions-League oder die Major-Turniere im Darts im Sortiment.

Champions League: Die Rechteaufteilung

Sky überträgt zwar nur ein Einzelspiel pro Tag exklusiv, hatte aber bei der Auswahl der Partien für die Gruppenphase zu meist den First Pick, weshalb fünf Spiele des FC Bayern und vier Begegnungen des BVB beim Pay-TV-Sender zu sehen sein werden.

Stattdessen bietet DAZN vier Live-Berichterstattungen von Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig und fünf von Borussia Mönchengladbach an.

Es ist die letzte Champions-League-Saison, in der sich DAZN und Sky die Rechte teilen. Bereits ab der kommenden Spielzeit hat DAZN alle Spiele der Königsklasse exklusiv im Programm.

©

Champions League: Die Ergebnisse am Dienstag

Während RB Leipzig seine Pflichttaufgabe gegen Istanbul Basaksehir erfolgreich erfüllt hat (2:0-Sieg), verlor der BVB nach einer schwachen Leistung mit 1:3 bei Lazio Rom. Zudem unterlag Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain mit 1:2 gegen Manchester United.